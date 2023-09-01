«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Салаху

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вчера, 16:49

«Ливерпуль» отказал «Аль-Иттихаду» в трансфере нападающего за более чем 100 млн фунтов.

По информации источника, представители саудовского клуба в четверг вечером провели разговор с директором «красных» Майком Гордоном, в ходе которого предложили за игрока сумму, которая с учётом существенных бонусов достигала 150 млн фунтов, но «красные» не стали рассматривать этот вариант и сразу отклонили его.

В «Ливерпуле» подтвердили, что футболист не продаётся, мерсисайдцы считают этот вопрос закрытым.