Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Салаху

вчера, 16:49

«Ливерпуль» отказал «Аль-Иттихаду» в трансфере нападающего Мохамеда Салаха за более чем 100 млн фунтов.

По информации источника, представители саудовского клуба в четверг вечером провели разговор с директором «красных» Майком Гордоном, в ходе которого предложили за игрока сумму, которая с учётом существенных бонусов достигала 150 млн фунтов, но «красные» не стали рассматривать этот вариант и сразу отклонили его.

В «Ливерпуле» подтвердили, что футболист не продаётся, мерсисайдцы считают этот вопрос закрытым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГринвуда предложили «Лацио»
Вчера, 09:55
Слухи«Аль-Иттихад» договорился о трансфере Салаха
Вчера, 09:47
«Ливерпуль» и МЮ делят хавбека. Голландский талант нужен враждующим клубам
31 августаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Дженоа» подпишет чемпиона Турции
31 августа
Слухи«Аль-Иттихад» может предложить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха
31 августа
СлухиБерлинский «Унион» близок к подписанию Бонуччи
31 августа
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 04:30
Ассалаумагалейкум. Ааа, запутаешься с этими Аль-командами
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:09
Не продается? Смешно. Если Салах захочет уйти туда, то у вас не будут спрашивать. Выложат сумму отступных и заберут у вас его.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:07
Бензема как раз и играет за Аль-Иттихаде
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:04, ред.
Аль-Иттихад он чей?))) А то в другом сайте обычно пишут, Аль-Хилал Неймара и Малкома, Аль-Наср Роналду, ещё какая-то аль-команда Джерарда, и есть ещё Аль-команда Бензема. Название последних двух забыл
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:46
Глупые из Ливерпуля.. Зачем им Салах сейчас.. Выиграть ЛЕ?... Да здалась она Ливеру.. Через год никто 150 лямов не предложит.. За год можно построить другую команду с Клоппом... За эти бабки можно купить любого в следующем году... А играть он на полную уже не будет... Деньги в голове. . Увы.. Такое время..
протон
протон
вчера в 21:36
С одной стороны их можно понять , если убрать Салаха они могут и посыпаться, от него много зависит в игре. С другой стороны у них в атаке есть много вариантов и можно пересобрать состав, а на 100 лямов укрепить полузащиту и плюс возможно недовольный игрок останется в команде. Время покажет кто прав. Реал в свое время продал Роналду, когда считали это безумием. В итоге перестройка идет успешно и Роналду не потерялся
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:00
Возможно, вторая чуйка мне подсказывает, что чем меньше мы увидим Салаха, тем больше раскроется Нуньес, хотя в тандеме они охренительны
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:53
Можно было провернуть как с Коутинью и усилить Ливерпуль, но что-то уже не так и не хотят.
Пока Салах в цене и для игрока и для клуба было бы лучше в нужный момент найти решение о трансфере.
Салах уже маловероятно что выйдет снова на пик и не будет забивать как раньше, к тому же вероятно Салах будет в тени Холланда, если устроят гонку бомбардиров, тем самым это увеличит ценность Холланда, а не Салаха.
adekvat
adekvat
вчера в 19:23
Локти будут кусать еще.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:46
Ливерпуль понял, что можно ещё подоить саудитов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:38
Они сделали новое предложения 200 млн фунтоа
labasy
labasy
вчера в 17:50
Теперь будем смотреть как себя поведёт Салах, играть или номер отбивать, если играть то Ливерпуль выиграл, если отбивать номер Ливерпуль проиграл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:42
Ливер один против саудитов!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:28
Охрененно правильный менеджмент, какого со времён Эдвардса я не видел!
Если и продавать такой актив, то нужно его чем-то заменить, причем продуманно, а времени на это уже нетути. Так что, пущай либо до зимы ждут, либо огромную сумму выкладывают, я б на месте Ливерпуля под 200 зарядил, ибо в другом случае выхлопа с этой сделки никому кроме Саудитов и нет, а у них и так денег попой жуй, так что пущай выкладывают.
З.Ы. очень не хочется через несколько часов увидеть, что его все таки продали до 150 без бонусов
Grizly88
Grizly88 ответ w8h7rgs3zpdb (раскрыть)
вчера в 17:27
Он уже летел в Аравию
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:27
Утятина
w8h7rgs3zpdb
w8h7rgs3zpdb
вчера в 17:23
Неожиданный поворот, а Салах будет теперь выкладываться,он себе уже самолёт заказал
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:53, ред.
Ну не знаю правильно ли сделал Ливерпуль!
Деньги хорошие!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:50
о как, молодцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 