«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Салаху

«Ливерпуль» отказал «Аль-Иттихаду» в трансфере нападающего Мохамеда Салаха за более чем 100 млн фунтов.
По информации источника, представители саудовского клуба в четверг вечером провели разговор с директором «красных» Майком Гордоном, в ходе которого предложили за игрока сумму, которая с учётом существенных бонусов достигала 150 млн фунтов, но «красные» не стали рассматривать этот вариант и сразу отклонили его.
В «Ливерпуле» подтвердили, что футболист не продаётся, мерсисайдцы считают этот вопрос закрытым.
Если и продавать такой актив, то нужно его чем-то заменить, причем продуманно, а времени на это уже нетути. Так что, пущай либо до зимы ждут, либо огромную сумму выкладывают, я б на месте Ливерпуля под 200 зарядил, ибо в другом случае выхлопа с этой сделки никому кроме Саудитов и нет, а у них и так денег попой жуй, так что пущай выкладывают.
З.Ы. очень не хочется через несколько часов увидеть, что его все таки продали до 150 без бонусов
Если и продавать такой актив, то нужно его чем-то заменить, причем продуманно, а времени на это уже нетути. Так что, пущай либо до зимы ждут, либо огромную сумму выкладывают, я б на месте Ливерпуля под 200 зарядил, ибо в другом случае выхлопа с этой сделки никому кроме Саудитов и нет, а у них и так денег попой жуй, так что пущай выкладывают.
З.Ы. очень не хочется через несколько часов увидеть, что его все таки продали до 150 без бонусов
Пока Салах в цене и для игрока и для клуба было бы лучше в нужный момент найти решение о трансфере.
Салах уже маловероятно что выйдет снова на пик и не будет забивать как раньше, к тому же вероятно Салах будет в тени Холланда, если устроят гонку бомбардиров, тем самым это увеличит ценность Холланда, а не Салаха.
Пока Салах в цене и для игрока и для клуба было бы лучше в нужный момент найти решение о трансфере.
Салах уже маловероятно что выйдет снова на пик и не будет забивать как раньше, к тому же вероятно Салах будет в тени Холланда, если устроят гонку бомбардиров, тем самым это увеличит ценность Холланда, а не Салаха.