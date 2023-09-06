Сулейманов может продолжить карьеру в «Локомотиве»

«Локомотив» претендует на нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.
Отмечается, что возможность трансфера футболиста будет рассмотрена на совете директоров 7 сентября.
Помимо этого, красно-зеленые интересуются защитником из чемпионата Польши.
«Локомотив» претендует на нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.
Отмечается, что возможность трансфера футболиста будет рассмотрена на совете директоров 7 сентября.
Помимо этого, красно-зеленые интересуются защитником из чемпионата Польши.
Это идеальный вариант, смотрю практически все матчи РПЛ, в Пари всегда лично более за Тимура, ждем его в Локо.
Это идеальный вариант, смотрю практически все матчи РПЛ, в Пари всегда лично более за Тимура, ждем его в Локо.