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Сулейманов может продолжить карьеру в «Локомотиве»

вчера, 19:51

«Локомотив» претендует на нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.

Отмечается, что возможность трансфера футболиста будет рассмотрена на совете директоров 7 сентября.

Помимо этого, красно-зеленые интересуются защитником из чемпионата Польши.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:47
Сулейманову нужно в борьбу переходить, там он лучше смотреться будет...
протон
протон
сегодня в 08:04
Его надо было брать ещё в начале трансферного окна, а не тянуть до последнего. По сути единственный паспортист, на которого можно рассчитывать в плане подмены Дзюбе.
Это идеальный вариант, смотрю практически все матчи РПЛ, в Пари всегда лично более за Тимура, ждем его в Локо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:58
Желаю Тимуру Успехов в новом клубе!!!
sova147
sova147
вчера в 21:32
В Локомотиве это хороший вариант
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:01
Он,воспитаник Локомотива
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:51
Ну, хорват не поедет в Россию, особенно из Польши. Поляки как минимум не дадут способа оплатить трансфер. А вот Сулейманова из НН взять можно, он неплохо играет
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:13
А не переходи железнодорожные пути в неположенном месте!
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