«Урал» не планирует расставаться с Железновым

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе полузащитника Юрия Железнова в «Краснодар».
У Железнова длительный контракт. Мы никуда не хотим его отдавать. Это наш футболист. Если что-то будет, сообщим сами.
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе полузащитника Юрия Железнова в «Краснодар».
У Железнова длительный контракт. Мы никуда не хотим его отдавать. Это наш футболист. Если что-то будет, сообщим сами.
upd. Я посмотрел, он в основу Урала даже пройти не может, если его хочет Краснодар, то только в Краснодар-2, во 2 дивизион
upd. Я посмотрел, он в основу Урала даже пройти не может, если его хочет Краснодар, то только в Краснодар-2, во 2 дивизион