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«Урал» не планирует расставаться с Железновым

вчера, 17:58

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе полузащитника Юрия Железнова в «Краснодар».

У Железнова длительный контракт. Мы никуда не хотим его отдавать. Это наш футболист. Если что-то будет, сообщим сами.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:29, ред.
Если любишь - отпусти)) Отдай Железнова, не жадничай. Хотя сейчас он в основу не пройдет, но весной пригодится.

upd. Я посмотрел, он в основу Урала даже пройти не может, если его хочет Краснодар, то только в Краснодар-2, во 2 дивизион
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
Думаю что перейдёт,раз пошли разговоры !
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:06
Тут основной вопрос, сколько предложит за него Краснодар....
3kxmyc2j5qw8
3kxmyc2j5qw8
вчера в 18:33
Так говорят пока цену не назвали
Гость
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