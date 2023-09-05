«Локомотив» хочет подписать бывшего партнёра Роналду

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вчера, 16:15

Бывший полузащитник «Аль-Насра» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, «железнодорожники» в ближайшее время готовы предложить контракт футболисту, который сейчас находится в статусе свободного агента.