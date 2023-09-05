«Локомотив» хочет подписать бывшего партнёра Роналду

Бывший полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, «железнодорожники» в ближайшее время готовы предложить контракт футболисту, который сейчас находится в статусе свободного агента.
Бывший полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, «железнодорожники» в ближайшее время готовы предложить контракт футболисту, который сейчас находится в статусе свободного агента.
Джалолиддин Машарипов должен как минимум возмутиться от такой славы.
Джалолиддин Машарипов должен как минимум возмутиться от такой славы.
тогда будет звучать предельно круто )
тогда будет звучать предельно круто )