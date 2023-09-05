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«Локомотив» хочет подписать бывшего партнёра Роналду

вчера, 16:15

Бывший полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, «железнодорожники» в ближайшее время готовы предложить контракт футболисту, который сейчас находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:43
Был бы он настоящий, то был бы официально в гареме Аль Насра.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:41, ред.
Как то реклама про бывшего партнёра гея-нарцисса это какой то зашквар.
Джалолиддин Машарипов должен как минимум возмутиться от такой славы.
112910415
112910415
вчера в 18:19
если удалить слова "бывшего партнёра" ...
тогда будет звучать предельно круто )
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:10
Бывшего партнёра? Звучит двусмысленно.
7shxhdred976
7shxhdred976 ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 17:08
Пеналдо Бадири не отпустить
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 16:56
Хе.. А где инфа, что он бывший?.. 😄👍
lotsman
lotsman
вчера в 16:45
Партнёр Роналду? Роналду, скорее всего, и не заметил этого партнёра.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:37
Для Локо самое то. Там таджиков давно не было. Да и РЖД эксперт одобрит наверняка.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 16:20
Я подумал Бадра.
hqv6mf67gbbu
hqv6mf67gbbu
вчера в 16:19
Это Дзюбе вместо Азмуна будет
Гость
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