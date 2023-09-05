Ахметов хочет в будущем перейти в европейский клуб

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своих планах в карьере.

Периоды разные были. Где‑то рост, где‑то чуть‑чуть была стагнация, где‑то травмы. Поэтому не все так гладко. Не только вверх шел, но и вниз. Потихонечку обретаю тот путь, к которому шел изначально в ЦСКА . Тяжелая травма была у меня, потому что я полтора года мучился, шесть месяцев еще после операции. Достаточно тяжело было психологически. Ты понимал, что не можешь играть и тренироваться, помочь своей команде. Когда смотришь, ребята играют, побеждают, и хочется быть с командой. Тут самое главное — не загоняться.

Хочу исполнить свою мечту — уехать в европейский топ‑клуб! И завоевать трофей с «Краснодаром»!