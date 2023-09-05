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Ахметов хочет в будущем перейти в европейский клуб

вчера, 18:26

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о своих планах в карьере.

Периоды разные были. Где‑то рост, где‑то чуть‑чуть была стагнация, где‑то травмы. Поэтому не все так гладко. Не только вверх шел, но и вниз. Потихонечку обретаю тот путь, к которому шел изначально в ЦСКА. Тяжелая травма была у меня, потому что я полтора года мучился, шесть месяцев еще после операции. Достаточно тяжело было психологически. Ты понимал, что не можешь играть и тренироваться, помочь своей команде. Когда смотришь, ребята играют, побеждают, и хочется быть с командой. Тут самое главное — не загоняться.

Хочу исполнить свою мечту — уехать в европейский топ‑клуб! И завоевать трофей с «Краснодаром»!

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:28
Оба параграфа последнего высказывания малореальны.
протон
протон
вчера в 19:03
Вроде и годков ещё всего ничего - 25, а с ярмарки едет года 3. Кузяев "еле" нашел вариант в Европе, а тот играл без провалов лет 5 точно, а тут Топ-клуб. Возьмут саудиты, турки это будет потолок
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:57
Пора себя лидером в каждом матче проявлять, а не языком чесать...
Mekail
Mekail
вчера в 18:51
При всем уважении к Ильзату... но нужно себя очень хорошо показать в играх, а уж потом думать о Европе...
Гость
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