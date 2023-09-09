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«Барселона» планирует подписать Кварацхелию в 2024 году

вчера, 19:45

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

По информации источника, каталонцы планируют подписать игрока сборной Грузии в следующем году.

В испанском клубе уверены в том, что решили большую часть имеющихся у них экономических проблем, они надеются получить средства, чтобы оформить трансфер хавбека.

Ранее агент футболиста рассказал, при каких обстоятельствах Кварацхелия может покинуть неаполитанцев.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:22
Пусть перейдет, а там видно будет. К чему сейчас гадания? Я например вижу его в системе клуба, где преобладает философия атаки.
just futball
just futball
сегодня в 01:00
Capral
Он получил контракт с этой зарплатой до звание лучшего игрока.
Как может патцан из Грузии с маленкой зарплатой купить звание лучшего игрока Италии или кому выгодно ему дарить?
Вродебы взрослый вы человек, а ненависть (можеть обида) как у школьников.
Capral
Capral ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 00:14
Уверены? Такой ценный игрок???
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
Как бы Реал не перехватил Хвичу))
r447bsvz62xw
r447bsvz62xw
вчера в 22:49
За год ещё многое может поменяться, а Хвичу будут держать в постоянном тонусе
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:46
А это решает президент клуба, а не тренер. Я про зарплату.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
Если бы он лучший был для тренера команды, тогда я с тобой согласен. А так, для кого-то он лучший, а для кого-то нет.
Capral
Capral
вчера в 22:18
Сенатов, это- гениально!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:16
"Барселоне" как кровь из носу необходим атакующий футболист, который бы взрывал оборонные порядки соперника. Хвича - из таких. Дело только за ним, потому что второй сезон, как показывает практика, для многих игроков становится основополагающим. В первом они в новом клубе стараются показать все свои возможности и зачастую по этой причине прыгают выше головы. Во втором желание играть по полной потихоньку сходит на нет. Если Хвича и этот сезон в "Наполи" проведёт на таком же высоком уровне и не станет, таким образом, Калифом на час, ему прямая дорога в каталонский клуб.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:15
Ну если он лучший игрок Серии А- значит и зарплата должна быть высокой. В противном случае, звание теряет свою значимость. Я понимаю и знаю, что звание лучшего игрока ему купили или подарили, но хотябы для вида, могли бы зарплату поднять.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
Если бы его покупали из Ливерпуля, зарплата была бы выше.
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 21:23
А почему у лучшего игрока Серии А самая маленькая зарплата, никогда не думал?
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:21
Похоже, ищет новых...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:18
Перед Месси в должниках долго будут ходить, рычаги рано или поздно закончатся, а долги остаются!!!
juchok
juchok
вчера в 21:05
Капрал согласовал переход?
Naherger
Naherger
вчера в 20:58
Пусть покупает. Но думаю к концу сезона передумает. Грузин ожидаемо сдаст в этом сезоне
Elliada
Elliada
вчера в 20:38
Барселона решила большинство своих проблем?
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 20:35
Вы не понимаете. Это будущий Месси.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:34
Есть несколько НО контракт до 2027, и Аурелио Де Лаурентис, который любит "продавать"
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:26
Грузин играет по настроению, сегодня есть, завтра нет...
Capral
Capral
вчера в 20:20
И откуда только появляются такие глупости... Даже комментировать не хочется.
ilia77707
ilia77707
вчера в 20:07
Все покажет этот сезон , если выступит удачно как в прошлом сезоне то думаю перейдет в следующем сезоне или через сезон в хороший клуб , у него самая маленькая зарплата в Наполи и поднимать ее не собираются , делайте вывод сами
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:52
Ну, надеюсь этот пустой трёп выльется в конкретное предложение. Да и Хвича не согласится на скамейке сидеть, он меньше чем на игрока стартового состава не будет согласен. А бороться за место в основе без гарантий - это вон Миранчук может терпеть на скамье, а потом оказаться в клубе на уровень ниже
протон
протон
вчера в 19:52
Честно говоря, если будут деньги, то лучше купить качественного опорника (желательно двух, одного сейчас, а второго на перспективу), правого защитника(так как Канселу только в аренде) и нападающего(так как чувствую Лева следующий сезон не потянет)
Мне кажется этот сезон грузин проведёт очень слабо относительно своего первого сезона. Бывает и такое, просто прыгнул выше головы, отыграл на адреналине.
sova147
sova147
вчера в 19:46, ред.
Это будет очень хорошо!!!для всё
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