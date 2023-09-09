«Барселона» планирует подписать Кварацхелию в 2024 году

1694277957

вчера, 19:45

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» .

По информации источника, каталонцы планируют подписать игрока сборной Грузии в следующем году.

В испанском клубе уверены в том, что решили большую часть имеющихся у них экономических проблем, они надеются получить средства, чтобы оформить трансфер хавбека.

Ранее агент футболиста рассказал, при каких обстоятельствах Кварацхелия может покинуть неаполитанцев.