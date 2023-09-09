«Барселона» планирует подписать Кварацхелию в 2024 году

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
По информации источника, каталонцы планируют подписать игрока сборной Грузии в следующем году.
В испанском клубе уверены в том, что решили большую часть имеющихся у них экономических проблем, они надеются получить средства, чтобы оформить трансфер хавбека.
Ранее агент футболиста рассказал, при каких обстоятельствах Кварацхелия может покинуть неаполитанцев.
Он получил контракт с этой зарплатой до звание лучшего игрока.
Как может патцан из Грузии с маленкой зарплатой купить звание лучшего игрока Италии или кому выгодно ему дарить?
Вродебы взрослый вы человек, а ненависть (можеть обида) как у школьников.
Он получил контракт с этой зарплатой до звание лучшего игрока.
Как может патцан из Грузии с маленкой зарплатой купить звание лучшего игрока Италии или кому выгодно ему дарить?
Вродебы взрослый вы человек, а ненависть (можеть обида) как у школьников.
Мне кажется этот сезон грузин проведёт очень слабо относительно своего первого сезона. Бывает и такое, просто прыгнул выше головы, отыграл на адреналине.
Мне кажется этот сезон грузин проведёт очень слабо относительно своего первого сезона. Бывает и такое, просто прыгнул выше головы, отыграл на адреналине.