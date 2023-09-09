От Де Хеа до Модрича. Игроки с неопределённым будущим

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сегодня, 14:27

У кого-то нет контракта, кому-то не светит его продление.

Список именитых игроков, чьи контракты истекают предстоящим летом, уже не так впечатляет, как год назад, но все еще есть некоторые звезды, чье будущее далеко не определено. Причем в списке не только опытные возрастные футболисты, которые обычно имеют краткосрочные контракты, но и вполне молодые игроки. Причем есть еще и такие, кто не нашел себе нового клуба после истечения соглашения минувшим летом.

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Давид Де Хеа (32 года, вратарь)

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», которого иногда в порыве страсти называли чуть ли не лучшим в мире, а через неделю нещадно критиковали, остается без команды. Был интерес со стороны ряда клубов, но дальше дело не пошло. Вероятно, покупателей смущают большие зарплатные запросы испанца. Даже «Реал», который вроде был главным претендентом, вдруг решил арендовать Кепу вместо подписания Де Хеа.

Джесси Лингард (30 лет, атакующий полузащитник)

Покинув «Ноттингем Форест», бывший перспективный игрок «Манчестер Юнайтед», еще не определился со своим будущим. Он может вернуться в «Вест Хэм», где был последний впечатляющий отрезок его карьеры – в сезоне-2020/21. Но им интересуются также «Вулверхэмптон» и некоторые клубы из Саудовской Аравии.

Эден Азар (32 года, атакующий полузащитник)

Всего четыре года назад Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 100 миллионов евро в статусе одного из лучших игроков мира. Но борьба с травмами и плохой формой в Мадриде была проиграна. В 76 матчах Азар забил семь мячей и больше подвергался критике, постепенно выйдя из состава. Летом контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. И теперь ему крайне сложно найти новый клуб. Репутация потеряна, а уровень зарплаты – колоссальный.

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Килиан Мбаппе (24 года, нападающий, ПСЖ )

Мы не избавимся от этой саги о Мбаппе в ближайшие месяцы, а то и год. Минувшим летом ПСЖ смог удержать Килиана, применив даже жесткую меру с отстранением от команды. Это сработало, и стороны начали искать компромисс, который позволит ПСЖ получить приличные деньги после ухода Килиана, а самому французу – выбраться из золотой парижской клетки, которую он сам для себя создал. Но пока реальность такова, что контракт Мбаппе истекает следующим летом, и он сможет законно вести переговоры с новым клубом уже с 1 января.

Адриен Рабьо (28 лет, полузащитник, «Ювентус»)

Ходили слухи о том, что Рабьо может перебраться в «Барселону» или «Манчестер Юнайтед». Но француз продлил прошлым летом контракт на год. Это выглядит как отсрочка перед принятием важного карьерного решения о смене клуба. При этом Рабьо обретает все более значимую роль в «Ювентусе», и туринцы надеются сохранить его у себя подольше.

Кайл Уокер (34 года, защитник, «Манчестер Сити»)

Английский защитник был очень близок к переходу в «Баварию». Но все же решил остаться. Теперь же ходят разговоры о продлении контракта с «Сити». Причем сразу на три года. Тогда экс-игрок «Тоттенхэма» может провести в стане «горожан» десять лет.

Лука Модрич (37 лет, полузащитник, «Реал»)

Мадридцы тщательно и усердно готовятся к обновлению состава, к отказу от связки Модрича и Крооса. Для этого постепенно были внедрены Камавинга и Тчуамени, а позднее — Беллингем. Плавный переход может быть завершен в следующем году. Пусть в свои 37 лет Модрич все еще очень хорош, возраст при такой интенсивной игре свое возьмет. С 2012 года Модрич в «Реале» выиграл 23 трофея. Вряд ли контракт с хорватом будет продлен. Но сам он карьеру завершать не намерен. Так что сможем увидеть чудеса ветерана и в другом месте. Примечательно, что тот же Кроос, который помоложе Модрича (33 года), напротив, открыто заявляет о намерении завершить вскоре карьеру, причем именно в «Реале».

Эрик Дайер (29 лет, защитник, «Тоттенхэм»)

Похоже, Дайер не входит в планы нового тренера «шпор» Постекоглу. Поэтому ему наверняка будет позволено провести переговоры с другим клубом и подписать с ним предварительное соглашение уже в январе. Дайера связывали с интересом «Баварии», а также «Ноттингем Форест», «Борнмута» и «Фулхэма».

Тьяго Алькантара (32 года, полузащитник, «Ливерпуль»)

«Красные» минувшим летом перестроили всю полузащиту. Не без «помощи» Саудовской Аравии, которая попыталась высосать всю кровь из команды Юргена Клоппа. 32-летний Алькантара остался, но может покинуть команду, поскольку из-за травм не играет регулярно. При этом, выходя на поле, он придает ценного опыта обновленной средней линии «красных». Кстати, Алькантара может последовать за товарищами в Саудовскую Аравию.

Алехандро Бальде (19 лет, левый защитник, «Барселона»)

Рост Бальде за последние годы оказался невероятным. Сейчас это игрок основного состава «Барселоны», который привлекает внимание почти в каждой игре своей активностью на левом фланге. Он уже пробился в сборную Испании. Вероятность, что он покинет команду, невелика. При этом давление из-за отсутствия нового контракта может возникнуть. Так что в ближайшее время новое долгосрочное соглашение должно быть заключено, и Бальде выпадет из этого списка.

Николас Уильямс (21 год, вингер, «Атлетик»)