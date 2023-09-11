Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на игру с Узбекистаном

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на товарищеский матч со сверстниками из Узбекистана.
Игру в основе начнут: Александр Дегтев (вратарь) («Сочи»), Алан Агаев («Родина»), Герман Игнатов («Ростов»), Вадим Чурилов (ЦСКА), Никита Бозов («Спартак»), Алексей Колтаков («Ростов»), Денис Пушкарёв («Волгарь»), Иван Иванов («Чертаново»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Лука Згурский (ЦСКА).
Напомним, игра пройдёт в Бухаре, начало в 16:00 по московскому времени.
Первый матч между этими командами завершился вничью.
Что это за сборная такая.
Что это за сборная такая.