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Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на игру с Узбекистаном

вчера, 15:27

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на товарищеский матч со сверстниками из Узбекистана.

Игру в основе начнут: Александр Дегтев (вратарь) («Сочи»), Алан Агаев («Родина»), Герман Игнатов («Ростов»), Вадим Чурилов (ЦСКА), Никита Бозов («Спартак»), Алексей Колтаков («Ростов»), Денис Пушкарёв («Волгарь»), Иван Иванов («Чертаново»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Лука Згурский (ЦСКА).

Напомним, игра пройдёт в Бухаре, начало в 16:00 по московскому времени.

Первый матч между этими командами завершился вничью.

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10 сентября
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:43
Никого из них не знаю.
Что это за сборная такая.
7ukjcku34jub
7ukjcku34jub
вчера в 15:32
Знаю только Ивана Иванова. И то не конкретного, а нарицательного
Гость
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