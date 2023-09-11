Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на игру с Узбекистаном

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вчера, 15:27

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на товарищеский матч со сверстниками из Узбекистана.

Игру в основе начнут: Александр Дегтев (вратарь) («Сочи»), Алан Агаев («Родина»), Герман Игнатов («Ростов»), Вадим Чурилов ( ЦСКА ), Никита Бозов («Спартак»), Алексей Колтаков («Ростов»), Денис Пушкарёв («Волгарь»), Иван Иванов («Чертаново»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Лука Згурский ( ЦСКА ).

Напомним, игра пройдёт в Бухаре, начало в 16:00 по московскому времени.

Первый матч между этими командами завершился вничью.