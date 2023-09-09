Италия сыграла вничью с Северной Македонией в дебютном матче Спаллетти

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вчера, 23:44

Сборная Северной Македонии сыграла вничью с командой Италии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (1:1).

На 47-й минуте встречи Чиро Иммобиле вывел гостей вперёд. Энис Барди на 81-й сравнял счёт. Эта игра стала первой для «Скуадра Адзурры» под руководством .

Северная Македония занимает 4-е место в группе C. Италия находится на 3-й строчке, у обеих команд по 4 очка.