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Италия сыграла вничью с Северной Македонией в дебютном матче Спаллетти

вчера, 23:44
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Северной Македонии сыграла вничью с командой Италии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (1:1).

На 47-й минуте встречи Чиро Иммобиле вывел гостей вперёд. Энис Барди на 81-й сравнял счёт. Эта игра стала первой для «Скуадра Адзурры» под руководством Лучано Спаллетти.

Северная Македония занимает 4-е место в группе C. Италия находится на 3-й строчке, у обеих команд по 4 очка.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:52
Македонцы традиционно неудобный соперник для Италии, на них они постоянно спотыкаются.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 06:39
Македония отомстила риму за битву при Киноскефалах
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:30
Будем считать, что первый блин комом !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
Северная Македония стала непреодолимой преградой для Италии.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:54
Италия ни о чем. Забила гол и бросила играть. Разве так можно? Справедливо, что македонцы ее за это наказали.
ABir
ABir
сегодня в 00:19
Весьма неожиданная потеря очков для сборной Италии, но сами виноваты, что не развили успех и не дожали македонцев.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 00:13
Продали, как на Камп ноу.. Хе..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:05
Что то слабовато Италия выглядит,так можно пролететь мимо Евро !
Agamaga...........
Agamaga........... ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:56
Скурили всю траву
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:52, ред.
Бить лежачего не в моих правилах, но сборной Италии, в роли этого лежачего, по моему, вполне комфортно.
Давили в 1-м тайме, забили гол, а потом начали хнёй страдать, ловя жёлтые, бросив бегать и пропустив в свои ворота.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:52
Игры не было. Как и травы на поле..
4n952jfbz7kn
4n952jfbz7kn
вчера в 23:46
Поле конечно огород, но Италия пока мертвая
Гость
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