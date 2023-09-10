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Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией в матче отбора к Евро-2024

вчера, 23:43
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия1 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Ирландии потерпела поражение от команды Нидерландов в матче 6-го тура отбора к Евро-2024 (1:2).

На 5-й минуте игры хозяева вышли вперёд — пенальти реализовал Адам Ида. «Оранжевые» ответили забитым одиннадцатиметровым на 19-й — отличился Коди Гакпо. Победный мяч на 56-й забил Вут Вегхорст.

Ирландия занимает 4-е место в группе B с 3 очками. Нидерланды находятся на 2-й строчке, имея в активе 9 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Страница OnsOranje в соцсети «X»
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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 12:58
Не понимаю на... нужен этот сопляк Хави, ни... ведь не может. Ребёнок, который против мужиков вообще ничего сделать не может. Сразу после гола Ирландии мысль возникла, где Вегхоорст.
galem72
galem72
сегодня в 12:28
Буксует состав Кумана. Какой-то он тяжёлый для своей сборки.
протон
протон
сегодня в 09:25
Голландцы особо не впечатлили, но три очка есть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:32
Оранжевых с трудовой победой !
Уж больно смотреть становится на такой футбол в последние годы в исполнении сборной Нидерландов . Столько хороших качественных игроков в сборной, а игры всё нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:33
Ирландцам в группе уже ничего не светит.
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 07:24
Мои поздравления оранжевые,уверен что выйдут с второго места, без голландцов любой турнир теряет ярость, что в игре,что на стадионе,Всё так красиво,организовано, девушки с пивом,красота.Ну и тренер, лицо Кумана,это почти лицо Кана,а когда злится, это вообще что-то с чем-то.
f8yvwzg8fuzf
f8yvwzg8fuzf
сегодня в 05:32
Большей результативности ожидал от голландцев
shlomo
shlomo
сегодня в 05:03
Тяжелый матч получился для обоих команд. Даже не ожидал что Ирландцы так будут играть...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:58
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:56
    Что-то очень скромный счёт. Неужели сборная Нидерландов не собирается выйти на нормальный уровень. Конечно же им оооочень далеко до уровня той сборной, за которую играли Ван Дер Сар, Стам, Райцигер, Давидс, Зеедорф, Клюйверт, Овермарс, Ван Хойдонк, Ван Нистелрой и т.д. Но даже в нынешних условиях, они просто обязаны спокойно справиться с такими командами, как сборная Ирландии. Не знаю, чего им не хватает. Может тренера с новыми идеями?
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:53, ред.
    Сразу бы бы начал с того что 10 хаг на место клубничку поставил, а то вогруг да около,, Тухеля попёрли и там не Неймар и Мбаппе виноваты, виноват рыбак Сульшер который как аки Суворов к там без джентельменских воин, в баталии дернул Парижан 2 составом, первый был поломан в матче с Ливерпулем сломали сразу троих, ещё в первом тайме. Ну коли если ха клубничку топишь сразу шлвори, а не ищи виноватых
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:39, ред.
    Ты посыл вообще не понял. ((
    Палкой махать с умом надобно! Тот же Тухель, к примеру, люлей Неймару и Мбаппе тоже в ПСЖ раздавал, однако ценил индивидуальность каждого и лелеял её, поскольку знал, что продуктивное - иррациональное мышление в футболе проистекает только от дарований, коими Мбаппе и Неймар являются.
    Ваш же ТХ вышвырнул из команды всех креативщиков ( Ван де Бека, Санчо , Роналду), оставив подле себя послушных мальчиков-трудоголиков, с которыми ему теперь ЛЧ смешить.
    Поэтому голландцу только и судьба повозку с песком таскать, как в твоём мульти-пульти.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    Да нравится когда, тех кто болт кладёт на команду сожает на Банку или выводит из состава, тут яйца нужны благо, у него они есть а не соплежуйство включать и терпиливым быть, в "Эпоху игрока" счдут на шею, а он камк игрок и как тренер, может осадить любого и сбить спесь, смог даже поспорить с Кройфов когда подростком был
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 00:26, ред.
    Я тебе так скажу.
    Результат в футболе делают личности. А с личностями ЭТХ работать не могёт, поскольку говорить и мотивировать талант тупо через колено (палкой, вдоль хребта) - это всё до фени. Поэтому удел МЮ (при ЭТХ) - локальные победы местного значения. Вам эта перспектива нДравится ? Ну ОК - вперёд и с песней, как говориться.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Как тренер Тен Хаг успешен и в МЮ в первом же сезоне трофей зацепил и играл во всех турнирах в отличает от остальных из АПЛ , дошёл до двух финалов 1 выиграл, второй проиграл, вот такой тренер 10 Хаг который не приносит жертву турниры во благо возможных трофеев, а играет через каждые три дня, в исерике Санчо или Роналду 10 Хаг тоже виноват?!)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:09
    Вот вам и ответ, кто есть Тен Хаг, как тренер. Вегхорст ложит Аргентине 2 голешника на ЧМ и божит за сборную, в то время как в клубе - не у дел.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 23:48
    С огромным трудом, но все же оранжевые добились нужного результата, ну и Куман вовремя замену произвел, выпустив Вегхорста, который и победный мяч забил, и в обороне своих ворот был полещен при стандартах
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:48
    Поздравляем Нидерланды с победой,досталась она в борьбе!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:48, ред.
    С Победой Оранжевые!!!!
    P.S На Соккере новая ВАНГА
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