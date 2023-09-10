Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией в матче отбора к Евро-2024

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вчера, 23:43

Сборная Ирландии потерпела поражение от команды Нидерландов в матче 6-го тура отбора к Евро-2024 (1:2).

На 5-й минуте игры хозяева вышли вперёд — пенальти реализовал Адам Ида. «Оранжевые» ответили забитым одиннадцатиметровым на 19-й — отличился Коди Гакпо. Победный мяч на 56-й забил Вут Вегхорст.

Ирландия занимает 4-е место в группе B с 3 очками. Нидерланды находятся на 2-й строчке, имея в активе 9 баллов.