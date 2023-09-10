Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией в матче отбора к Евро-2024

Сборная Ирландии потерпела поражение от команды Нидерландов в матче 6-го тура отбора к Евро-2024 (1:2).
На 5-й минуте игры хозяева вышли вперёд — пенальти реализовал Адам Ида. «Оранжевые» ответили забитым одиннадцатиметровым на 19-й — отличился Коди Гакпо. Победный мяч на 56-й забил Вут Вегхорст.
Ирландия занимает 4-е место в группе B с 3 очками. Нидерланды находятся на 2-й строчке, имея в активе 9 баллов.
Результат в футболе делают личности. А с личностями ЭТХ работать не могёт, поскольку говорить и мотивировать талант тупо через колено (палкой, вдоль хребта) - это всё до фени. Поэтому удел МЮ (при ЭТХ) - локальные победы местного значения. Вам эта перспектива нДравится ? Ну ОК - вперёд и с песней, как говориться.
Результат в футболе делают личности. А с личностями ЭТХ работать не могёт, поскольку говорить и мотивировать талант тупо через колено (палкой, вдоль хребта) - это всё до фени. Поэтому удел МЮ (при ЭТХ) - локальные победы местного значения. Вам эта перспектива нДравится ? Ну ОК - вперёд и с песней, как говориться.
Палкой махать с умом надобно! Тот же Тухель, к примеру, люлей Неймару и Мбаппе тоже в ПСЖ раздавал, однако ценил индивидуальность каждого и лелеял её, поскольку знал, что продуктивное - иррациональное мышление в футболе проистекает только от дарований, коими Мбаппе и Неймар являются.
Ваш же ТХ вышвырнул из команды всех креативщиков ( Ван де Бека, Санчо , Роналду), оставив подле себя послушных мальчиков-трудоголиков, с которыми ему теперь ЛЧ смешить.
Поэтому голландцу только и судьба повозку с песком таскать, как в твоём мульти-пульти.
Палкой махать с умом надобно! Тот же Тухель, к примеру, люлей Неймару и Мбаппе тоже в ПСЖ раздавал, однако ценил индивидуальность каждого и лелеял её, поскольку знал, что продуктивное - иррациональное мышление в футболе проистекает только от дарований, коими Мбаппе и Неймар являются.
Ваш же ТХ вышвырнул из команды всех креативщиков ( Ван де Бека, Санчо , Роналду), оставив подле себя послушных мальчиков-трудоголиков, с которыми ему теперь ЛЧ смешить.
Поэтому голландцу только и судьба повозку с песком таскать, как в твоём мульти-пульти.