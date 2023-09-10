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Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в матче отбора к Евро-2024

вчера, 17:56
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан1 : 0Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Сборная Казахстана одержала победу над командой Северной Ирландии в матче 6-го тура отбора к Евро-2024 (1:0).

Единственный гол забил Максим Самородов на 27-й минуте встречи.

Казахстан занимает 2-е место в группе H, имея в активе 12 очков. Северная Ирландия располагается на 5-й строчке с 3 баллами.

Сборной Казахстана руководит российский тренер Магомед Адиев.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:50
Где Казахстан при трех оставшихся выездных матчах возьмет 8 очков? Нужно было хоть что-то зацепить дома со Словенией и финами, хотя бы ничейки. И тогда нужна была бы всего одна выездная победа, а теперь нужно побеждать на 2 выездах из трех Финляндия-Дания-Словения.
Мяч круглый, ворота большие, может свезет Казахстану с финнами в гостях, в контратаки неплохо бегут в этом отборе. Да глядишь северные ирландцы проснуться и пощипают словенцев с финнами.
Если сборная собралась играть на чемпионате Европы, то против сборной Северной Ирландии не позволительно отбиваться всю игру в надежде удержать счет 1-0, они его удержали не потому что получалось, а потому что повезло, пересмотрите игру, там были ситуации где мяч чудом не залетал в ворота казахов
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:40
Молодцы казахи,так и продолжать в таком духе!!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:30
С победой KZ !!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:23
Молодцы казахи!!!
Очень рад за них.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59
Казахстан с заслуженной Победой !
Молодцы ребятушки. Удачи вам в дальнейшем.
Гость
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