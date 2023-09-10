Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в матче отбора к Евро-2024

Сборная Казахстана одержала победу над командой Северной Ирландии в матче 6-го тура отбора к Евро-2024 (1:0).
Единственный гол забил Максим Самородов на 27-й минуте встречи.
Казахстан занимает 2-е место в группе H, имея в активе 12 очков. Северная Ирландия располагается на 5-й строчке с 3 баллами.
Сборной Казахстана руководит российский тренер Магомед Адиев.
Мяч круглый, ворота большие, может свезет Казахстану с финнами в гостях, в контратаки неплохо бегут в этом отборе. Да глядишь северные ирландцы проснуться и пощипают словенцев с финнами.
Если сборная собралась играть на чемпионате Европы, то против сборной Северной Ирландии не позволительно отбиваться всю игру в надежде удержать счет 1-0, они его удержали не потому что получалось, а потому что повезло, пересмотрите игру, там были ситуации где мяч чудом не залетал в ворота казахов
Мяч круглый, ворота большие, может свезет Казахстану с финнами в гостях, в контратаки неплохо бегут в этом отборе. Да глядишь северные ирландцы проснуться и пощипают словенцев с финнами.
Если сборная собралась играть на чемпионате Европы, то против сборной Северной Ирландии не позволительно отбиваться всю игру в надежде удержать счет 1-0, они его удержали не потому что получалось, а потому что повезло, пересмотрите игру, там были ситуации где мяч чудом не залетал в ворота казахов
Очень рад за них.
Очень рад за них.
Молодцы ребятушки. Удачи вам в дальнейшем.
Молодцы ребятушки. Удачи вам в дальнейшем.