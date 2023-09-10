Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в матче отбора к Евро-2024

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вчера, 17:56

Сборная Казахстана одержала победу над командой Северной Ирландии в матче 6-го тура отбора к Евро-2024 (1:0).

Единственный гол забил Максим Самородов на 27-й минуте встречи.

Казахстан занимает 2-е место в группе H, имея в активе 12 очков. Северная Ирландия располагается на 5-й строчке с 3 баллами.

Сборной Казахстана руководит российский тренер Магомед Адиев.