«Алания» и «Тюмень» не выявили победителя в поединке Первой лиги .

«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» в матче 9-го тура Первой лиги (1:1).
На 43-й минуте поединка счёт открыл Ислам Машуков. Гости отыгрались на 53-й усилиями Александра Бема.
«Алания» лидирует в первенстве с 20 очками. «Тюмень» находится на 5-й позиции, у команды 14 баллов.
Тот матч от моей любимой команды, когда можно сказать, что этот матч не принёс никакого удовольствия от увиденного, а даже разочаровал своей беззубостью и полным отсутствием хоть какой-то мысли. Мне наоборот больше понравилась игра наших соперников команды Тюмени , которые боролись на всех участках поля и вполне заслуженно свели матч к ничьей , а в конце матча могли и вырвать победу . Надеюсь что тренерский штаб сделает правильные выводы, потому что следующий матч команда будет играть в гостях с очень крепким соперником Динамо Махачкала. В любом случае будет очень интересный и в тоже время тяжёлый матч для обеих команд. Как никак это кавказское дерби . И пусть победит сильнейший ! Удачи тебе Алания !
Всем Добра !
Тот матч от моей любимой команды, когда можно сказать, что этот матч не принёс никакого удовольствия от увиденного, а даже разочаровал своей беззубостью и полным отсутствием хоть какой-то мысли. Мне наоборот больше понравилась игра наших соперников команды Тюмени , которые боролись на всех участках поля и вполне заслуженно свели матч к ничьей , а в конце матча могли и вырвать победу . Надеюсь что тренерский штаб сделает правильные выводы, потому что следующий матч команда будет играть в гостях с очень крепким соперником Динамо Махачкала. В любом случае будет очень интересный и в тоже время тяжёлый матч для обеих команд. Как никак это кавказское дерби . И пусть победит сильнейший ! Удачи тебе Алания !
Всем Добра !