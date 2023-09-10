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«Алания» и «Тюмень» не выявили победителя в поединке Первой лиги

вчера, 19:54
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 1Логотип футбольный клуб ТюменьТюменьМатч завершен

«Алания» сыграла вничью с «Тюменью» в матче 9-го тура Первой лиги (1:1).

На 43-й минуте поединка счёт открыл Ислам Машуков. Гости отыгрались на 53-й усилиями Александра Бема.

«Алания» лидирует в первенстве с 20 очками. «Тюмень» находится на 5-й позиции, у команды 14 баллов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:01
«Алания» и «Тюмень» не выявили победителя в поединке Первой лиги .
Тот матч от моей любимой команды, когда можно сказать, что этот матч не принёс никакого удовольствия от увиденного, а даже разочаровал своей беззубостью и полным отсутствием хоть какой-то мысли. Мне наоборот больше понравилась игра наших соперников команды Тюмени , которые боролись на всех участках поля и вполне заслуженно свели матч к ничьей , а в конце матча могли и вырвать победу . Надеюсь что тренерский штаб сделает правильные выводы, потому что следующий матч команда будет играть в гостях с очень крепким соперником Динамо Махачкала. В любом случае будет очень интересный и в тоже время тяжёлый матч для обеих команд. Как никак это кавказское дерби . И пусть победит сильнейший ! Удачи тебе Алания !
Всем Добра !
протон
протон
вчера в 20:05
Тюмень в очередной раз подтвердила что легко с ними никому не будет-ничья с Аланией. Матч в целом без моментов, игра от обороны.
Гость
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