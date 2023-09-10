Гол Бонгонды помог ДР Конго отобраться на Кубок африканских наций

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сегодня, 00:23

Сборная ДР Конго обыграла команду Судана в матче 6-го тура квалификации Кубка африканских наций (2:0).

Счёт в игре на 8-й минуте открыл нападающий «Спартака» с передачи Чарльза Пикеля. Второй мяч забил Фистон Майеле на 87-й, ассистентом выступил Элиа Месак.

Национальная команда набрала 12 очков и выиграла группу I. В параллельной встрече Габон в гостях проиграл Мавритании (1:2), заняв в итоге 3-е место с 7 баллами.

Таким образом, конголезцы обеспечили себе участие в турнире, который пройдёт в январе-феврале 2024 года в Кот-д'Ивуаре.