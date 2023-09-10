Гол Бонгонды помог ДР Конго отобраться на Кубок африканских наций

Сборная ДР Конго обыграла команду Судана в матче 6-го тура квалификации Кубка африканских наций (2:0).
Счёт в игре на 8-й минуте открыл нападающий «Спартака» Тео Бонгонда с передачи Чарльза Пикеля. Второй мяч забил Фистон Майеле на 87-й, ассистентом выступил Элиа Месак.
Национальная команда набрала 12 очков и выиграла группу I. В параллельной встрече Габон в гостях проиграл Мавритании (1:2), заняв в итоге 3-е место с 7 баллами.
Таким образом, конголезцы обеспечили себе участие в турнире, который пройдёт в январе-феврале 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
ДР Конго 10 очков
Габон 7 очков
Судан 6 очков
Группу выиграла Мавритания, ДР Конго набрал не 12, а 10 очков и заняли второе место.
ДР Конго 10 очков
Габон 7 очков
Судан 6 очков
Группу выиграла Мавритания, ДР Конго набрал не 12, а 10 очков и заняли второе место.