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Адиев не планирует уходить из сборной Казахстана

вчера, 19:15

Магомед Адиев не намерен покидать пост главного тренера сборной Казахстана.

Из России были и предложения, и разговоры. Сейчас сложный период. Какое бы предложение мне сейчас ни поступило, каким бы большим оно ни было, вплоть до работы моей мечты — я не встану и не уйду из сборной Казахстана. У меня есть обязательства перед страной и людьми. У нас впервые появился такой шанс — за него надо побороться, довести дело до конца.

И только тогда, когда отыграем отбор, можно будет рассуждать о каких-то предложениях. Я всем сказал: «Ребята, спасибо за интерес и приглашение — мне это очень приятно, но я не готов сейчас даже рассматривать». Мне надо закончить этот отбор, а потом можно будет о чём-то разговаривать.

Ранее сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в матче отбора к Евро-2024.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 20:37
Ну нет так нет... а что тут такого...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:55
Футбольные тренеры редко уходят добровольно, чаще всего уходят их. Но результаты сборной Казахстана говорят, что его уходить пока не за что.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:50
Дерзай и удачи!!!
протон
протон
вчера в 19:23
Смысла не вижу что бы Адиев ушел из сборной Казахстана.
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