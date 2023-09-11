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Рангник ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии

вчера, 18:13

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о возможной работе в национальной команде Германии. Ранее Ханс-Дитер Флик был уволен с этого поста.

Без шансов. 14 месяцев назад я решил начать работу в сборной Австрии, подготовить команду к выходу на чемпионат Европы 2024. Хочу сыграть в этом свою роль. Остальное меня не интересует.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:49
Да, пожалуй, футбол Мaгата- это больше работа, нежели искусство.
pomor45
pomor45
вчера в 20:43
Давай немцы, валяйте по наклонной. Шольца в канцлеры, Рангника в ГТ сборной, главное не останавливайтесь.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
Точнее не ставить игру, а заставлять играть, работать. Для профессионала игра - это прежде всего работа. У Магата боба не поваляешь.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:17
Здравствуйте, Павел!
Согласен во всём!!! А про "Тики-таку", еще Дель Боске сказал: "Я ненавижу этот футбол"!
Хотя, с другой стороны, в своё время, Гвард неплохо использовал этот метод...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:05
Добрый вечер, Виктор, так сейчас нельзя так, вон, Погба до сих пор ноет, как его в МЮ обижали, звездуны, особенно вот шоколадных оттенков, его через неделю сольют. Да и не тренировал он по факту почти 10 лет уже. Хотя тренер мне во многом импонирует, хотя бы потому, что он точечно описал сущность титикаки - "Таки-така тупиковый вариант футбола, потому что основана на том, что в команде должны быть игроки, которые технически превосходят соперника".
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:22
Так то в Локомотиве- в России, а то- в своей стране- в своей сборной. В Локо, он начудил как управленец, но как тренер, он производил очень приятное впечатление, в Лейпциге, если не ошибаюсь. Вспоминаю игры в ЛЧ против Зенита, тогда, Рангник показал очень достойный футбол и качество!!!
Capral
Capral
вчера в 19:18
А почему про Магата забыли? Мудрый, опытный тренер, и что немало важно- жесткий, умеющий ставить игру.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:49
По Локомотиву видели работу... всё развалил, диверсант....
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:30
Не хочешь не надо, найдут другого
Гость
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