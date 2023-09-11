Рангник ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о возможной работе в национальной команде Германии. Ранее Ханс-Дитер Флик был уволен с этого поста.
Без шансов. 14 месяцев назад я решил начать работу в сборной Австрии, подготовить команду к выходу на чемпионат Европы 2024. Хочу сыграть в этом свою роль. Остальное меня не интересует.
Согласен во всём!!! А про "Тики-таку", еще Дель Боске сказал: "Я ненавижу этот футбол"!
Хотя, с другой стороны, в своё время, Гвард неплохо использовал этот метод...
Согласен во всём!!! А про "Тики-таку", еще Дель Боске сказал: "Я ненавижу этот футбол"!
Хотя, с другой стороны, в своё время, Гвард неплохо использовал этот метод...