Рангник ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии

Главный тренер сборной Австрии высказался о возможной работе в национальной команде Германии. Ранее был уволен с этого поста.

Без шансов. 14 месяцев назад я решил начать работу в сборной Австрии, подготовить команду к выходу на чемпионат Европы 2024. Хочу сыграть в этом свою роль. Остальное меня не интересует.