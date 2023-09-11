Клопп откажется от работы в сборной Германии, если будет предложение

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вчера, 17:12

Главный тренер «Ливерпуля» ответит отказом, если ему предложат аналогичный пост в сборной Германии.

Ранее с должности наставника немецкой команды был уволен .

Клопп планирует в будущем возглавить сборную Германии, но не на данном этапе. Контракт рулевого с «красными» рассчитан до 2026 года, тренер уважает данный договор.