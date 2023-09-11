Клопп откажется от работы в сборной Германии, если будет предложение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответит отказом, если ему предложат аналогичный пост в сборной Германии.
Ранее с должности наставника немецкой команды был уволен Ханс-Дитер Флик.
Клопп планирует в будущем возглавить сборную Германии, но не на данном этапе. Контракт рулевого с «красными» рассчитан до 2026 года, тренер уважает данный договор.
В сборной у него был бы шанс попробовть себя в совершенно новом качестве, тем более болельщики немецкой сборной встретили бы Юргена с огромным воодушевлением, о чем неоднократно заявляли.
Если и этот сезон у Клоппа получится такой же провальный как предыдущий - это может выбить его из седла, так как для тренера уровня Клоппа две серьезные неудачи подряд могут значительно подпортить тренерское реноме знаменитого тренера.
В сборной у него был бы шанс попробовть себя в совершенно новом качестве, тем более болельщики немецкой сборной встретили бы Юргена с огромным воодушевлением, о чем неоднократно заявляли.
Если и этот сезон у Клоппа получится такой же провальный как предыдущий - это может выбить его из седла, так как для тренера уровня Клоппа две серьезные неудачи подряд могут значительно подпортить тренерское реноме знаменитого тренера.