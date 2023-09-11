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Клопп откажется от работы в сборной Германии, если будет предложение

вчера, 17:12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответит отказом, если ему предложат аналогичный пост в сборной Германии.

Ранее с должности наставника немецкой команды был уволен Ханс-Дитер Флик.

Клопп планирует в будущем возглавить сборную Германии, но не на данном этапе. Контракт рулевого с «красными» рассчитан до 2026 года, тренер уважает данный договор.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
А как по мне, то лучшая сб.Голландии- образца 1974г. Еще и в 1978г., неплохая команда.
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 00:12
Много лет- это до 1974 года...
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
На моей памяти ( Вы не уточнили сколько это много лет ) Голландия всегда была зорошей командой , которой в каких то ЧЕ или ЧМ чего то не хватало . По мне лучшая Голландия была при Ван Бастане , Гуллите , Райкарде , Куманах . Смотрю наверное с чемпионства Зенита футбол ( Вы наверное помните когда это было ) . А первый большой турнир помню 86 год . Феерия Диего и незаслуженный вылет сборной СССР . тогда реально были шансы на медали как минимум , если уж Бельгия тогда доползла. Так что на моей памяти Голландия всегда была топом.
salleeh
salleeh
вчера в 23:07
Клопп конечно напоминает сумасшедшего, но не до такой степени, чтобы бросить всё и стать тренером этой сборной Германии. Проблемы копились годами и волшебным образом сменой тренера они не решатся. Здесь нужны комплексные решения, нужен тренер, а ещё больше нужны футболисты…
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 21:39
Никакой гарантии! Любой тренер сб.Германии сейчас- смертник!!! Запустили немцы свой футбол, почивали на лаврах после 2014года, а время ушло, да и соперники не сидели без дела- развивали свой футбол. Много лет назад, никто не думал, что Голландия станет топ сборной, но они- таковой стали!!!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:34
Если верить немецкой печати, то Клопп не возьмёт сборную. Он- общий любимец немецких болельщиков, но он отказался, ссылаясь на то, что хочет доказать случайность проваленного прошлого сезона и желает доработать контракт с Ливером. А вообще, кандидатур на должность ГТ сборной очень много- австрийцы, турки...

Л.Маттеус- также не исключение, как возможный тренер, но, он регулярный эксперт TV-Exsperte, поэтому, вряд ли возьмется за эту должность.
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30
А какая гарантия , что в сборной , конкретно в этой сборной на сегодня , получиломь бы . На сегодня Германия не подарок , а результат спросят. Второй год подряд ниже 4 места в апл не упадут , в сборной я считаю шансов провалиться больше.
pomor45
pomor45
вчера в 21:17
Может случиться, что Клопп возьмёт сборную, став клубным триумфатором, а возможно его раздавят, как клопа.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10
Чем-то высказывание Миллера можно отнести к Зениту. Семак тоже часто излишне усложняет игру, а соперник добивается результата простотой. Видно это происходит тогда, когда предъявляемая тренером сложность превышает технические возможности команды. Проще - переоценка своей команды.
Capral
Capral
вчера в 20:07
О.Глазнер, также- один из возможных тренеров сборной ФРГ. Ходят слухи, что он приемник Флика и может стать первым иностранцем на посту главного тренера сборной Германии. Он хорошо знает немецкий футбол, работал во Франкфурте и в Вольфсбурге...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:42
Пожалуйста.
Подольски очень топит за Клоппа. Говорит, что только Клопп может поднять сборную, ну а про всенародную любовь и говорить не приходится!
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:38
Спасибо за предоставленные интервью. Было интересно.
Capral
Capral
вчера в 19:30
Коротенькое интервью Л.Маттеуса, про возможное назначение Нагельсманна.
"Он еще очень молод для сборной- ему 36 лет, и я не очень уверен, что оно ему нужно, и он того желает. К тому же, последнее время, он вел переговоры с БД, сказал Маттеус."
протон
протон
вчера в 19:13
Все топ-тренеры, которые выиграли практически все на клубном уровне - принципиально не принимают национальные сборные. Клопп, Пеп, Зизу, Маур, Анчи, Тухель.
В этом есть определенная логика: в клубах больше возможностей для контроля над индивидуальной и общей форме и состояния игроков. Ну и возможность более гибко работать с составом (ну в пределах разумного, конечно): трансферы, аренды и.т.д
А в сборные игроки приезжают из разных команд и в разном состоянии, играющих по разным схемам и теперь всю эту сборную солянку надо собрать воедино. Только делается это обычно урывками в перерывах между играми в сборных. Своя специфика, короче.
Проще в каком-нибудь клубе осесть и создать там условно говоря "домашнее-привычную" атмосферу, чем постоянный собирать этот пазл из игроков из разных команд приезжающих в разной форме. Не всем такой "вахтовый" метод по душе.
Capral
Capral ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 19:12
А жаль...
kazakoff
kazakoff ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:58
И такой вариант не исключён, но посреди сезона он уходить не будет
Capral
Capral ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 18:38
Или наоборот- выступить в качестве спасителя чести сборной!
Capral
Capral
вчера в 18:37, ред.
Сегодня появилось интервью Т.Мюллера, цитирую: "Соперник играл против нас очень просто и в тоже время очень дисциплинированно. Мы же в свою очередь, пытаемся нашу игру усложнить- получается плохо. Подобные игры не проходят для нас бесследно. Мы получили по морде- это для нас урок".
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:26
Сборная Германии сейчас на спаде и Юрген не станет рисковать репутацией ради этой работы
Capral
Capral
вчера в 18:22, ред.
Ожидаемо. Хотя с другой стороны, Клоппу пошло бы на пользу смена "климата", поскольку прошедший сезон в Ливере явно незадался и неизвестно что ждет в этом.

В сборной у него был бы шанс попробовть себя в совершенно новом качестве, тем более болельщики немецкой сборной встретили бы Юргена с огромным воодушевлением, о чем неоднократно заявляли.

Если и этот сезон у Клоппа получится такой же провальный как предыдущий - это может выбить его из седла, так как для тренера уровня Клоппа две серьезные неудачи подряд могут значительно подпортить тренерское реноме знаменитого тренера.
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:23
Все правильно делает Юрген, еще не все выиграно в Англии. удачи ему!
Гость
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