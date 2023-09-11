Клопп и ван Гал — в числе кандидатов на пост тренера сборной Германии

По информации источника, в число кандидатов на пост главного тренера сборной Германии вошли Юрген Клопп из «Ливерпуля», Луи ван Гал, находящийся без работы после ухода из сборной Нидерландов в декабре 2022 года и внештатный советник «Боруссии» Дортмунд Маттиас Заммер.
Однако отмечается, что фаворитом является бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Мюнхенский клуб отправил специалиста в отставку в марте, но у него по-прежнему действующий до 2026 года контракт с командой.
Также в списке претендентов находится Оливер Глазнер, несколько месяцев назад покинувший франкфуртский «Айнтрахт».
В ближайшем товарищеском матче с Францией национальной командой будут руководить Руди Феллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер.
Если честно не понимал как он можог тренировать сборную Голландии на ЧМ 2022, хотя там скорее он был картинкой, а руководили сборной помощники.
Просто сейчас начнут перебирать всех подряд.
Уверен дойдёт очередь и до Анчелотти, помните как его в Бразилию сватали?
Короче пока не назначат, будет тренерский сериал.
Если честно не понимал как он можог тренировать сборную Голландии на ЧМ 2022, хотя там скорее он был картинкой, а руководили сборной помощники.
Просто сейчас начнут перебирать всех подряд.
Уверен дойдёт очередь и до Анчелотти, помните как его в Бразилию сватали?
Короче пока не назначат, будет тренерский сериал.
Ну а дядя Юра то куда ? У него вродь контракт с "битлами", как никак...
Ну а дядя Юра то куда ? У него вродь контракт с "битлами", как никак...