Клопп и ван Гал — в числе кандидатов на пост тренера сборной Германии

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сегодня, 00:38

По информации источника, в число кандидатов на пост главного тренера сборной Германии вошли из «Ливерпуля», , находящийся без работы после ухода из сборной Нидерландов в декабре 2022 года и внештатный советник «Боруссии» Дортмунд .

Однако отмечается, что фаворитом является бывший наставник «Баварии» . Мюнхенский клуб отправил специалиста в отставку в марте, но у него по-прежнему действующий до 2026 года контракт с командой.

Также в списке претендентов находится , несколько месяцев назад покинувший франкфуртский «Айнтрахт».

В ближайшем товарищеском матче с Францией национальной командой будут руководить Руди Феллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер.