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Клопп и ван Гал — в числе кандидатов на пост тренера сборной Германии

сегодня, 00:38

По информации источника, в число кандидатов на пост главного тренера сборной Германии вошли Юрген Клопп из «Ливерпуля», Луи ван Гал, находящийся без работы после ухода из сборной Нидерландов в декабре 2022 года и внештатный советник «Боруссии» Дортмунд Маттиас Заммер.

Однако отмечается, что фаворитом является бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Мюнхенский клуб отправил специалиста в отставку в марте, но у него по-прежнему действующий до 2026 года контракт с командой.

Также в списке претендентов находится Оливер Глазнер, несколько месяцев назад покинувший франкфуртский «Айнтрахт».

В ближайшем товарищеском матче с Францией национальной командой будут руководить Руди Феллер, Ханнес Вольф и Сандро Вагнер.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:58
По недавнему опросу болельщиков сб.Германии, кого, они хотели бы видеть на посту национальной команды, 82% ответили- Клоппа.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:38
Луи Ван Гаал подойдет для реанимации сборной Германии. Но в силу возраста может на 2-3 года. Клопп не бросит Ливерпуль. Остальные перспективные немецкие тренеры не потянут. Возможно был бы неплохой вариант с Анчелотти, если бы он был свободен.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:32
Без Клоппа Ливерпуль будет внизу таблицы
протон
протон
сегодня в 09:23
Клопп никуда не уйдет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:18
Ван Гала можно вообще не рассматривать . Оставьте старичка возле озера с удочкой !)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:49
У немцев всегда были отличные наставники... И в этот раз найдут нужную кандидатуру...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:29
Выбор большой и кто же возглавит сборную Германии ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:05
Ван Гал не поможет, а Клопп не пойдет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:03
А Клопп знает об этом?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:36
А оно Клоппу надо? Ему и в клубе совсем неплохо.
t8g2guqrhtse
t8g2guqrhtse
сегодня в 07:33
Скорее будет бывший, с Баварии, Юлиан
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:25
Берите клоппа, он моложе
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 07:13
Только не ван Галь,его везде выгоняют, он как Моур,все кругом виноваты,кроме их.В бундеслиге столько тренеров,да любой может возглавить. Клопп конечно лучший вариант, ну если они Салаха не отпустили,а его тем более.
112910415
112910415
сегодня в 06:44
Заммер скорее всего
a3u8x6c7efs5
a3u8x6c7efs5
сегодня в 06:09
Философ уже явно староват для бундестим
Mekail
Mekail
сегодня в 05:08
Думаю что Юрген пока не уйдет из Ливера... ему еще есть что доказывать в Англии.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:37
Ван Гал очень больной человек и в последнее время "кукуха" сильно поехала.
Если честно не понимал как он можог тренировать сборную Голландии на ЧМ 2022, хотя там скорее он был картинкой, а руководили сборной помощники.
Просто сейчас начнут перебирать всех подряд.
Уверен дойдёт очередь и до Анчелотти, помните как его в Бразилию сватали?
Короче пока не назначат, будет тренерский сериал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:05
Ван Галь и Заммер ... оно понятно - люди без работы сидят.
Ну а дядя Юра то куда ? У него вродь контракт с "битлами", как никак...
Capral
Capral
сегодня в 01:42
Флик обратится к фанатам сборной, на небольшом стадиончике Volkswagen-Arena, в течении 15мин. Ответит на вопросы, а также сделает селфи, фотографии на память. Таким образом, он простится с болельщиками, которые, как ожидается, окажут моральную поддержку бывшему тренеру сборной...
salleeh
salleeh
сегодня в 01:01
По любому здесь нужен немножко сумасшедший человек и на эту роль, лучше Клоппа не найти…))
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