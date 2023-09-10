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Гаттузо может стать новым главным тренером «Лиона»

вчера, 21:50

«Лион» может возглавить Дженнаро Гаттузо.

По информации источника, клуб рассматривает несколько вариантов на должность главного тренера. Хотя Лоран Блан официально не уволен, руководство уже работает над поиском нового наставника команды.

После отказа ряда специалистов владелец «Лиона» Джон Текстор надеялся быстро найти нового тренера, желательно того, кто говорит по-английски. В списке претендентов появились Хулен Лопетеги, Оливер Глазнер, а теперь и Гаттузо.

Переговоры с итальянцем запланированы на ближайшие дни. Последним местом работы специалиста была «Валенсия», которую он покинул в конце января.

Французский клуб занимает последнее место в Лиге 1 после 4 туров, имея в активе 1 балл.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:39
Из всех кандидатов Гатузо предпочтительней
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