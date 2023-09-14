Санчо отстранён от тренировок с основной командой «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 18:04

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что полузащитник отстранён от тренировок с основой.

В сообщении указывается, что Санчо будет тренироваться по идивидуальной программе до решения проблемы с командной дисциплиной.