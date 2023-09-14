Санчо отстранён от тренировок с основной командой «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что полузащитник Джейдон Санчо отстранён от тренировок с основой.
В сообщении указывается, что Санчо будет тренироваться по идивидуальной программе до решения проблемы с командной дисциплиной.
Напомним, что у Санчо произошёл конфликт с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом.
ЭТХ, - как недалёкая мамаша, которая повздорив с ребёнком посреди улицы, теперь требует от него при всех (!) извинений за плохое поведение...
ЭТХ, - как недалёкая мамаша, которая повздорив с ребёнком посреди улицы, теперь требует от него при всех (!) извинений за плохое поведение...
Хм. Любопытно...
Хм. Любопытно...
Нужно время чтобы выветрить всё плохое.
Нужно время чтобы выветрить всё плохое.
Можно было слить парня в аренду, раз он настолько не нужен в клубе и хоть что-то отбить + он мог бы поддерживать уровень свой
Но они просто отстраняют его и в этом нет вообще никакого смысла
Энтони - сядет
Санчо - отстранили
Элангу - продали
Гринвуда - сослали
Играть видимо Бэкхем будет
Можно было слить парня в аренду, раз он настолько не нужен в клубе и хоть что-то отбить + он мог бы поддерживать уровень свой
Но они просто отстраняют его и в этом нет вообще никакого смысла
Энтони - сядет
Санчо - отстранили
Элангу - продали
Гринвуда - сослали
Играть видимо Бэкхем будет
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы.
К Хагу много вопросов. Убирает игроков мол не подходят под стиль , Роналду Дехея , покупает типо игроков под свой стиль Антони Маунт Онана. А какой он стиль? Где игра прижаться к воротам и пасовать между защитой и вратарем ? Это все что он смог придумать за год.
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы.
К Хагу много вопросов. Убирает игроков мол не подходят под стиль , Роналду Дехея , покупает типо игроков под свой стиль Антони Маунт Онана. А какой он стиль? Где игра прижаться к воротам и пасовать между защитой и вратарем ? Это все что он смог придумать за год.