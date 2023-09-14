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Санчо отстранён от тренировок с основной командой «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:04

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что полузащитник Джейдон Санчо отстранён от тренировок с основой.

В сообщении указывается, что Санчо будет тренироваться по идивидуальной программе до решения проблемы с командной дисциплиной.

Напомним, что у Санчо произошёл конфликт с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:35
разруха - она в головах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Да, неприлично. Однако это происходит потому что тренер ведёт себя как тот же Санчо (по пацански), находясь с Джейдоном на одной ступени умственного развития.

ЭТХ, - как недалёкая мамаша, которая повздорив с ребёнком посреди улицы, теперь требует от него при всех (!) извинений за плохое поведение...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
У Юнайтед есть фланги ?!
Хм. Любопытно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Ага..., логично разложил (!) - бараны бунтуют, но пастух - не при делах.
adekvat
adekvat ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:37
Бардак в команде, непонятки продают, не продают, насилуют не насилуют.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:10
Роналду создал прецедент в клубе, нахомил, дал гневное интервью и свалил к арабам, а молодняк подцепил.
Нужно время чтобы выветрить всё плохое.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:46, ред.
Гринвуд, Антони, Санчо Проклятый Правый фланг Юнайтед
протон
протон ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 19:57
Очередной провал гениального менеджмента МЮ
Можно было слить парня в аренду, раз он настолько не нужен в клубе и хоть что-то отбить + он мог бы поддерживать уровень свой
Но они просто отстраняют его и в этом нет вообще никакого смысла
Энтони - сядет
Санчо - отстранили
Элангу - продали
Гринвуда - сослали
Играть видимо Бэкхем будет
протон
протон
вчера в 19:49
Ненормальная ситуация с руководством! Значит никчёмного спиннера до последнего в состав тулили, а Санчо отстранили за малейшую критику. Теперь на фланге один Пельистри отдуваться будет, а Диалло травмирован. Что руководство, что главный тренер - производители проблем для некогда великого клуба. А кто играть то будет понять не могу, Антони и Санчо замена кто им.
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы.
К Хагу много вопросов. Убирает игроков мол не подходят под стиль , Роналду Дехея , покупает типо игроков под свой стиль Антони Маунт Онана. А какой он стиль? Где игра прижаться к воротам и пасовать между защитой и вратарем ? Это все что он смог придумать за год.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:46
Тен Хаг так потеряет нить управления командой.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:13
Он действительно х...ей занимался, одноклубники подтвердили.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:11
Санчо отстранен, Антони отстранен, Гринвуда вообще выгнали. А кем играть то соберается 7 Хаг? Может сам физрук пойдет на поле забевать голы?? Какой бардак в МЮ творится!! Хорошо что Роналду оттуда ушел и теперь наслаждается жизнью в Саудовской Аравии.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:00
Это правильно - тренер главнее
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:56
А кто играть то будет?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:22
По пути Гешы.. Хе..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:07
Что-то в МЮ совсем нездоровая атмосфера
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:06
Нельзя хамить тренеру... это просто неприлично, будь ты хоть трижды Пеле...
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