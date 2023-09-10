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Антони отстранён от тренировок с МЮ на фоне обвинений в насилии

вчера, 15:47

Нападающий Антони отстранён от тренировок с «Манчестер Юнайтед» на фоне обвинений в насилии в отношении своей девушки.

Бразилец не приступит к тренировкам с МЮ после перерыва на матчи сборных. Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока 20 мая.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 12:49
В том-то и дело, что проиграть дело не равно получить судимость.

Если случай "выиграть дело" не сработает, тогда ответчик должен подать в суд и доказать, в свою очередь, что данного инцидента не было, и даже после этого истец рискует получить только достаточно лояльное наказание за клевету. Поэтому шансы изначально в пользу обвиняющего.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:05
Я не очень хорошо понимаю в бизнесе, но на мой взгляд, это очень плохой бизнес. Я вижу 3 исхода, которые практически равновероятны:
- выиграть дело и получить деньги;
- проиграть дело и получить судимость;
- быть запуганным или убитым, в зависимости от возможностей того, кого обвинили в "насилии".
И в своём первом комментарии мне было непонятно, как связаны между собой полиции Бразилии и Англии, если до Антони нет дела Интерполу. Это как если бы в условном Челябинске на гражданина России написали заявление о драке, а задержали бы его по этому обвинению в условном Бирмингеме.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:47
Да и пёс с ним.. Надоел..
112910415
112910415
вчера в 21:16
трудно привыкнуть к новым реалиям
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:16
А запад говорит, что в Саудовской Аравии нарушаются права человека.
В чужом глазу соринку видят, в своём бревна не видят получается?
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:14
Не было проблемы, купила баба порося.

Изначально покупка Антонио - странная если не сказать подозрительная сделка, которая больше похоже на отмыв денег.

Сейчас неоправданный трансфер превратился в скандальный бразильский сериал.

Какой-то дикий стыд.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:33
Теперь понятно почему в Европе так много геев, ведь их женщины пишут заявление за малейшее прикосновение
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:18
а этих все насилуют,отмените равноправие и будет счастье
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:48
В мае у нее еще маловато было информации о его состоятельности , а теперь она пронюхала его действительные возможности в финансах и тут началось ....
Это одно. А второе, это то, что теперь в МЮ на правом крае пустота! (привет трансферной политике 10Хага). Варана, Маунта, Шоу заменить тоже практически некем! О чем думает этот лысый "гений"? Снова с нуля?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:30
Следующая остановка - Хетафе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:22
Интересно, откупится или нет?
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:01
Всё верно кроме толпы, поехавшие умом радикальные фемки, их в мире далеко не толпы.
P.S. меня в дестве,на тренировки тренер кедом кинул и в лоб попал, он мне до этого 2 предупреждения сделал,но всё равно сам факт,так могу я на него сейчас в суд подать и денег отсудить,может у меня до сих пор травма психологическая от попадания кеда в лоб 😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Спустят на тормозах,как уже не раз бывало!
adekvat
adekvat
вчера в 17:15
Во память у девки, только протрезвела.
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:04
Фигня какая то... что то у Антони не совсем хороший адвокат, если уже до такого все доходит.
Futurista
Futurista
вчера в 16:42
Где то я это уже видел)...но точно не в Англии...

протон
протон
вчера в 16:38
Как по мне это неправильно, какая-то простите меня шкура что-то сказала и понеслась
Ещё ничего не понятно толком а спиннера уже отстранили, МЮ не должен поддаваться мнению общества а быть на стороне игрока (это как по мне, иначе так можно всё доверие разбазарить, я понимаю что имидж клуба тоже важен но игроков тоже нужно поддерживать в таких ситуациях).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 16:27
Вообще-то там уже на престарелого хиппи Боба Дилана в суд за изнасилование 60 лет назад подали, если с человека много миллионов долларов можно слупить, а политики сейчас в угоду woke-толпе это поощряют, это неплохой бизнес, сечешь фишку?
lotsman
lotsman
вчера в 16:24
Что то рановато она заявила на него, надо было лет так через десять, это сейчас модно у них, на западе и в штатах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:23
Только разница очень большая, с Антони, вероятно, пытаются просто денег слупить, Промес же реально пырнул двоюродного брата ножом и партию кокаина на полмиллиона евро заказал. Кстати, ему повезло ещё, что он жив, потому что эту партию в итоге украли (как ни забавно, другие экс-футболисты) и в итоге оба были убиты по заказу лидера преступного синдиката, с чего на Промеса-то и вышли.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 16:06
Это не претензия к сайту, но лично мне осточертели уже подобные новости. Спустя год после инцидента женщина заявляет в бразильскую полицию, что её ударил этот футболист, и этого голословного заявления достаточно, чтобы футбольный клуб из Англии отстранил футболиста от тренировок.
Объясните, что это за маразм? Антони уже объявили в международный розыск? В структуре клуба боятся, что он начнёт избивать других игроков и персонал? Или это действие поставили в один ряд с особо тяжкими преступлениями?
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:56, ред.
Надо ему в Россию срочно перебираться. Вон Промес у себя в Голландии подвергся уголовному преследованию и теперь у нас благополучно скрывается.)))
Гость
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