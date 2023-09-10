Антони отстранён от тренировок с МЮ на фоне обвинений в насилии

Нападающий Антони отстранён от тренировок с «Манчестер Юнайтед» на фоне обвинений в насилии в отношении своей девушки.
Бразилец не приступит к тренировкам с МЮ после перерыва на матчи сборных. Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока 20 мая.
Это одно. А второе, это то, что теперь в МЮ на правом крае пустота! (привет трансферной политике 10Хага). Варана, Маунта, Шоу заменить тоже практически некем! О чем думает этот лысый "гений"? Снова с нуля?
Это одно. А второе, это то, что теперь в МЮ на правом крае пустота! (привет трансферной политике 10Хага). Варана, Маунта, Шоу заменить тоже практически некем! О чем думает этот лысый "гений"? Снова с нуля?