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«Факел» объявил состав нового тренерского штаба

вчера, 12:05

Состав тренерского штаба «Факела» пополнил Вячеслав Молчанов, который много лет работал с новым главным тренером воронежцев Сергеем Ташуевым. Также в тренерский штаб команды из Воронежа входят: тренеры Алексей Ребко и Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычёв и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.

В текущем розыгрыше РПЛ «Факел» занимает 15-е место.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:05
Без обид, воронежцы, но с таким составом и почти без денег шансов на спасение почти нет. Должны были вылетать ещё в том году, но крепкие Химки без Юрана превратились в клоунов. Сейчас совсем мёртвых команд нет, поэтому стыки для Факела станут чудом.
Удивительно. Ташуев не продержался ни в одном из своих бесконечных клубов дольше одного года, но репутации физрука не снискал.
ОПС
ОПС
вчера в 12:51
Остается только надеяться на успешную работу этого штаба и пожелать им удачи!
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