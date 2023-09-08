«Факел» объявил состав нового тренерского штаба

Состав тренерского штаба «Факела» пополнил Вячеслав Молчанов, который много лет работал с новым главным тренером воронежцев Сергеем Ташуевым. Также в тренерский штаб команды из Воронежа входят: тренеры Алексей Ребко и Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычёв и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.
В текущем розыгрыше РПЛ «Факел» занимает 15-е место.
Удивительно. Ташуев не продержался ни в одном из своих бесконечных клубов дольше одного года, но репутации физрука не снискал.
Удивительно. Ташуев не продержался ни в одном из своих бесконечных клубов дольше одного года, но репутации физрука не снискал.