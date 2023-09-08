«Факел» объявил состав нового тренерского штаба

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вчера, 12:05

Состав тренерского штаба «Факела» пополнил Вячеслав Молчанов, который много лет работал с новым главным тренером воронежцев . Также в тренерский штаб команды из Воронежа входят: тренеры Алексей Ребко и Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычёв и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.