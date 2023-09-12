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Захарян показал класс на тренировке «Реала Сосьедад»

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:55
Коля, привет! Выложил то клуб, а событие из этого делают, кто делает).
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:36
Открытие сезона Ла Лиги!)
112910415
112910415
вчера в 20:21
подождём,посмотрим в деле
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:40
Класс надо показывать в официальных матчах, а на тренировках все Роналду или Месси.
Храневец
Храневец
вчера в 18:14
Вот если он так будет банки класть в калитку Реала или Барсы Я сниму перед ним шляпу Удачи и везения !!!!
Capral
Capral
вчера в 17:02
Президент киевского Динамо И.Суркис, сидя на стуле набивает мячик 90 раз подряд не вставая. Захарян так умеет, уверен.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 16:50
Эдя привет!!!
Я сам желаю Арсену, что бы у него всё получилось и это не он "выложил", а клуб.
Но я соглашусь это понты дешёвые.
Да в академиях любого клуба в мире и даже во дворовом футболе покруче делают. А тут, что то вялое выдают за класс.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:39
Не надо делать из этого нечто космическое. Арсену удачи и показать Ла Лиге, где раки зимуют!
shlomo
shlomo
вчера в 16:36
Посмотрим как Арсенчит проявит себя в крутых играх...
8a8qf2v5jh4v
8a8qf2v5jh4v
вчера в 16:33
Это пока только корявые понты
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:19
Такого в «Реал Сосьедаде» никогда не видели и навряд ли такого увидят когда-нибудь!!!
После этого все игроки сразу поверили, что выиграют Ла Лигу и Лигу чемпионов в этом сезоне.
Захарян да... Месси? Не, нет такого не слыхали!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
Это тренировка, разминка, раскачка................. посмотрим как будет в официальной игре.
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