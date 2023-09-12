Захарян показал класс на тренировке «Реала Сосьедад»

«Реал Сосьедад» опубликовал видео с тренировки команды.
В занятии принял участие российский полузащитник Арсен Захарян. На выходных игрок приступил к индивидуальным занятиям.
«Реал Сосьедад» опубликовал видео с тренировки команды.
В занятии принял участие российский полузащитник Арсен Захарян. На выходных игрок приступил к индивидуальным занятиям.
После этого все игроки сразу поверили, что выиграют Ла Лигу и Лигу чемпионов в этом сезоне.
Захарян да... Месси? Не, нет такого не слыхали!!!
После этого все игроки сразу поверили, что выиграют Ла Лигу и Лигу чемпионов в этом сезоне.
Захарян да... Месси? Не, нет такого не слыхали!!!