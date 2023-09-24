Деограсия рассказал, почему «Оренбург» перестал проигрывать

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что изменил в команде.
В первую очередь мы поработали над обороной, над тактикой в плане дисциплины, поработали индивидуально с некоторыми игроками, пообщались с ними. Постарались исправить ситуацию, и вот результат.
Наш стиль — это не мяч контролировать, а стараться чаще доходить до ворот соперника. Если это поможет нам прийти к хорошему результату, то будем сегодня контролировать мяч.
Также Деограсия сообщил, что в результате того, что Матиас Перес был переведён из защиты в опорную зону, у команды появился баланс в защите и в атаке.
«Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ.