Деограсия рассказал, почему «Оренбург» перестал проигрывать

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, что изменил в команде.

В первую очередь мы поработали над обороной, над тактикой в плане дисциплины, поработали индивидуально с некоторыми игроками, пообщались с ними. Постарались исправить ситуацию, и вот результат.

Наш стиль — это не мяч контролировать, а стараться чаще доходить до ворот соперника. Если это поможет нам прийти к хорошему результату, то будем сегодня контролировать мяч.