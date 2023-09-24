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Деограсия рассказал, почему «Оренбург» перестал проигрывать

вчера, 14:22

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что изменил в команде.

В первую очередь мы поработали над обороной, над тактикой в плане дисциплины, поработали индивидуально с некоторыми игроками, пообщались с ними. Постарались исправить ситуацию, и вот результат.

Наш стиль — это не мяч контролировать, а стараться чаще доходить до ворот соперника. Если это поможет нам прийти к хорошему результату, то будем сегодня контролировать мяч.

Также Деограсия сообщил, что в результате того, что Матиас Перес был переведён из защиты в опорную зону, у команды появился баланс в защите и в атаке.

«Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 16:16
После матча в Нижнем надо будет объяснять почему перестали выигрывать.
Сп62
Сп62
вчера в 16:07
Такие заявления лучше не делать перед матчем. Теперь после матча говорить будет трудно.
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