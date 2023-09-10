У «Зенита» три форварда и коллекция вингеров. Но Семак сомневается в классе нападающих

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сегодня, 17:32

Фаворит решил взять в атаке количеством, а не качеством.

Пара форвардов

Изидор пришел, чтобы разбить пару форвардов Кассьерра – Сергеев. Колумбиец и россиянин не друзья, как Азмун и Дзюба, и сыгранности мало. Но два рослых нападающих «Зенита» неплохо начали новый сезон, если отталкиваться от забитых мячей. И оба сыграли недостаточно убедительно, чтобы петербуржцы не проиграли дома «Динамо» и не потеряли два пункта с «Ростовом» в гостях. «Зенит» отстал в таблице РПЛ от «Краснодара», поэтому искали нападающего. Неожиданно для фанатов самих петербуржцев выбрали француза Изидора из «Локомотива». Необычный трансфер, но теперь у Семака больше опций на острие. Вот только Клаудиньо и Мостовой тоже играют в атаке с оттяжкой на левый фланг, как и Изидор, если Вильсон не выходит на острие. Но если мысленно создавать пару нападающих, то вместо Мантуана и Сергеева рядом с Кассьеррой можно представить именно французского новичка, сбежавшего из «Локомотива». Оба подвижные, оба могут смещаться в глубину поля, ведь Кассьерра практиковал уход с ударных позиций в «Сочи». Но, в отличие от Азмуна и Дзюбы, новые нападающие не такие стабильные и без настолько ярко выраженных сильных качеств, вроде великолепной игры головой у Сердара и Артёма. Возможно, трансфер Изидора намекает всем, что Семак передумал играть с двумя форвардами?

Назад к классике

«Зенит» Семака много лет использовал классическую испанско-голландскую схему «4-3-3». Даже переход на «4-2-3-1» часто являлся для чемпионов формальным, просто пытались расширить функции техничного Малкома, который проходил чужие линии самостоятельно, и дать больше свободы в атаке Клаудиньо, если Вендел и Барриос могли спокойно почистить опорную зону вдвоем. Сейчас бразилец опоздал на сборы «Зенита». Только после паузы на матчи национальных команд Вендел будет в порядке физически. Барриос тоже не всегда радовал скоростью и выносливостью в последних матчах, а теперь еще и устанет – отправился домой в Колумбию на матчи отбора ЧМ -2026, как и форвард Кассьерра. Вот только повторимся, что Изидор не правый вингер, как Малком, чтобы Семак снова получил тройку в атаке с вингерами. Сложно представить француза, Кассьерру и Мостового как единый эффективный кулак. Тем более, у Андрея снова травма. Но есть атакующие хавбеки Бакаев, Клаудиньо, Ерохин и Мантуан. «Зенит» может вернуться к любимой схеме после эксперимента с тремя центральными защитниками.

Игра с инсайдами

Малком и Мостовой были вингерами, хотя оба активно смещались в центр, так как искали удобные позиции для ударов по воротам. Бразилец получал задачи «десятки», а Андрея страховал со спины атакующий Дуглас Сантос, которому нужны были позиции для навесов мяча в штрафную площадь ближе к чужим вратарским владениям. А вот полноценный переход на игру с чистым плеймейкером не задался. Это понятно по неудаче «спартаковца» Бакаева в «Зените». Зелимхан недостаточно быстрый и выносливый игрок для работы чисто на фланге, а параллельно недостаточно цепкий для игры в роли современной гибридной «десятки». Даже когда Клаудиньо не мог выходить на поле, Семак не переходил на схему «4-2-3-1» с российским атакующим хавбеком. При этом Ерохина как ложного форварда в новом сезоне обкатывали, ветеран Александр благотворно влиял на Кассьерру. Возможно, Изидор и Клаудиньо будут помощниками Матео в атаке? Но тогда надо играть «3-4-3», слишком большая нагрузка на Вендела и Барриоса в центре поля. Все варианты рабочие. И схема «5-3-2», и даже модель «4-5-1», поскольку можно использовать Ерохина и Клаудиньо, которые в своей жизни поиграли в центре поля, не только в линии атаки. Вот только вряд ли Изидор изначально был «сенсационным трансфером», который анонсировал босс «Зенита» Медведев.

Ожидание новичка

Последний вариант с отсылкой в будущее. Кто сказал, что Изидор, Кассьерра и Сергеев будут основными в «Зените» ближайшей весной? До зимы никого лучше, похоже, не нашли, поскольку отказались два известных бразильца из «Фламенго» — Педро и Барбоса, нападающие с опытом в крутой сборной. Но если привычные нападающие с неожиданным новичком Изидором не впечатлят, то зимой правление клуба, образованный этим летом орган, пойдет тратить деньги, вырученные с продажи контракта Малкома в Саудовскую Аравию. В «Зените» решили, что управлять клубом официально будут целых девять человек. В список правления вошел также тренер Семак, а возглавил новый орган Медведев. Размывают ответственность, потому что боятся, что зимой продолжится отток ценных легионеров?