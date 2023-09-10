Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТактический лабиринтСтратегия и тактикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

У «Зенита» три форварда и коллекция вингеров. Но Семак сомневается в классе нападающих

сегодня, 17:32
Сергеев Иван

Фаворит решил взять в атаке количеством, а не качеством.

Пара форвардов

Изидор пришел, чтобы разбить пару форвардов Кассьерра – Сергеев. Колумбиец и россиянин не друзья, как Азмун и Дзюба, и сыгранности мало. Но два рослых нападающих «Зенита» неплохо начали новый сезон, если отталкиваться от забитых мячей. И оба сыграли недостаточно убедительно, чтобы петербуржцы не проиграли дома «Динамо» и не потеряли два пункта с «Ростовом» в гостях. «Зенит» отстал в таблице РПЛ от «Краснодара», поэтому искали нападающего. Неожиданно для фанатов самих петербуржцев выбрали француза Изидора из «Локомотива». Необычный трансфер, но теперь у Семака больше опций на острие. Вот только Клаудиньо и Мостовой тоже играют в атаке с оттяжкой на левый фланг, как и Изидор, если Вильсон не выходит на острие. Но если мысленно создавать пару нападающих, то вместо Мантуана и Сергеева рядом с Кассьеррой можно представить именно французского новичка, сбежавшего из «Локомотива». Оба подвижные, оба могут смещаться в глубину поля, ведь Кассьерра практиковал уход с ударных позиций в «Сочи». Но, в отличие от Азмуна и Дзюбы, новые нападающие не такие стабильные и без настолько ярко выраженных сильных качеств, вроде великолепной игры головой у Сердара и Артёма. Возможно, трансфер Изидора намекает всем, что Семак передумал играть с двумя форвардами?

Назад к классике

«Зенит» Семака много лет использовал классическую испанско-голландскую схему «4-3-3». Даже переход на «4-2-3-1» часто являлся для чемпионов формальным, просто пытались расширить функции техничного Малкома, который проходил чужие линии самостоятельно, и дать больше свободы в атаке Клаудиньо, если Вендел и Барриос могли спокойно почистить опорную зону вдвоем. Сейчас бразилец опоздал на сборы «Зенита». Только после паузы на матчи национальных команд Вендел будет в порядке физически. Барриос тоже не всегда радовал скоростью и выносливостью в последних матчах, а теперь еще и устанет – отправился домой в Колумбию на матчи отбора ЧМ-2026, как и форвард Кассьерра. Вот только повторимся, что Изидор не правый вингер, как Малком, чтобы Семак снова получил тройку в атаке с вингерами. Сложно представить француза, Кассьерру и Мостового как единый эффективный кулак. Тем более, у Андрея снова травма. Но есть атакующие хавбеки Бакаев, Клаудиньо, Ерохин и Мантуан. «Зенит» может вернуться к любимой схеме после эксперимента с тремя центральными защитниками.

Игра с инсайдами

Малком и Мостовой были вингерами, хотя оба активно смещались в центр, так как искали удобные позиции для ударов по воротам. Бразилец получал задачи «десятки», а Андрея страховал со спины атакующий Дуглас Сантос, которому нужны были позиции для навесов мяча в штрафную площадь ближе к чужим вратарским владениям. А вот полноценный переход на игру с чистым плеймейкером не задался. Это понятно по неудаче «спартаковца» Бакаева в «Зените». Зелимхан недостаточно быстрый и выносливый игрок для работы чисто на фланге, а параллельно недостаточно цепкий для игры в роли современной гибридной «десятки». Даже когда Клаудиньо не мог выходить на поле, Семак не переходил на схему «4-2-3-1» с российским атакующим хавбеком. При этом Ерохина как ложного форварда в новом сезоне обкатывали, ветеран Александр благотворно влиял на Кассьерру. Возможно, Изидор и Клаудиньо будут помощниками Матео в атаке? Но тогда надо играть «3-4-3», слишком большая нагрузка на Вендела и Барриоса в центре поля. Все варианты рабочие. И схема «5-3-2», и даже модель «4-5-1», поскольку можно использовать Ерохина и Клаудиньо, которые в своей жизни поиграли в центре поля, не только в линии атаки. Вот только вряд ли Изидор изначально был «сенсационным трансфером», который анонсировал босс «Зенита» Медведев.

Ожидание новичка

Последний вариант с отсылкой в будущее. Кто сказал, что Изидор, Кассьерра и Сергеев будут основными в «Зените» ближайшей весной? До зимы никого лучше, похоже, не нашли, поскольку отказались два известных бразильца из «Фламенго» — Педро и Барбоса, нападающие с опытом в крутой сборной. Но если привычные нападающие с неожиданным новичком Изидором не впечатлят, то зимой правление клуба, образованный этим летом орган, пойдет тратить деньги, вырученные с продажи контракта Малкома в Саудовскую Аравию. В «Зените» решили, что управлять клубом официально будут целых девять человек. В список правления вошел также тренер Семак, а возглавил новый орган Медведев. Размывают ответственность, потому что боятся, что зимой продолжится отток ценных легионеров?

Как только Вендел и Клаудиньо найдут новые приличные клубы, а голевые результаты нынешних средних по классу форвардов не убедят боссов «Зенита» в легком успехе в РПЛ – ждите дорогих зимних новичков. В теории до четверга и закрытия трансферного окна можно успеть с подписанием невероятного по классу футболиста, но куда его теперь ставить? Состав полный, но былой стабильности точно нет. Чемпионы могут продолжить играть по схеме «3-5-2», и тогда посмотрим, как Изидор сочетается с тактикой Семака. Запасной нападающий «Локомотива» с функциями результативного джокера стал ключевым новичком лета вместе с Эраковичем – защитником, перехваченным у «Спартака». Также на борту юный Коваленко, которого не отдали «железнодорожникам». А самый скандальный переход связан с легендой ЦСКА Фернандесом. Но Марио пока самую высокую скорость развивает за пределами поля. Полагаем, изначальный список трансферных желаний Семака выглядел совсем иначе.

Карпин разделил сборную на две части. Выбираем оптимальный состав основной команды
07 сентябряВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии2
Анчелотти оценил роль Крооса и Модрича в команде
03 сентября
Абаскалю пора прекратить эксперименты. Состав «Спартака» на Кубок играл лучше, чем основа
01 сентябряМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии11
Новый тренер «Оренбурга» рассказал, что команда будет играть в атаку
29 августа
Заявка «Арсенала» на чемпионство – универсальность. Активные перемещения пока не приводят к голам
24 августаМаксим Тарасов в блоге Тактический лабиринтКомментарии3
Гвардиола поймал молнию. Самый техничный игрок Европы в «Манчестер Сити»
23 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:32
в составе много игроков атакующего плана но нет такого как Малком
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:13
Похоже без ПЕДРОВ и БАРБОСОВ чемпионства Зениту не видать, если конечно не вложить бабосы в отечественных СОЛОВЬЁВ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 