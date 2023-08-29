Новый тренер «Оренбурга» рассказал, что команда будет играть в атаку

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, какой футбол собирается ставить своей команде.

Испанский специалист сменил на посту наставника южноуральской команды Иржи Ярошика. В первом матче под руководством Деограсии клуб на своём поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 6-м туре РПЛ .

Для победы над ЦСКА нам не хватило забить второй гол, но мы играли против очень хорошего соперника, не хватило немного точности, но всё хорошо. До этого я работал в академии «Оренбурга», со мной связался спортивный директор клуба Дмитрий Степанович [Андреев], предложил, дал мне эту возможность. В итоге так решили, что я буду работать в первой команде. Нам нужна лучшая динамика, сейчас была только первая игра, нужно дальше улучшаться и развиваться.

Как проходит адаптация и общение с игроками? Всё очень хорошо, все выкладываются на 100%, у нас у всех одна общая задача. Поэтому всё хорошо, все рады. Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет.