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Новый тренер «Оренбурга» рассказал, что команда будет играть в атаку

вчера, 17:55

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, какой футбол собирается ставить своей команде.

Испанский специалист сменил на посту наставника южноуральской команды Иржи Ярошика. В первом матче под руководством Деограсии клуб на своём поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 6-м туре РПЛ.

Для победы над ЦСКА нам не хватило забить второй гол, но мы играли против очень хорошего соперника, не хватило немного точности, но всё хорошо. До этого я работал в академии «Оренбурга», со мной связался спортивный директор клуба Дмитрий Степанович [Андреев], предложил, дал мне эту возможность. В итоге так решили, что я буду работать в первой команде. Нам нужна лучшая динамика, сейчас была только первая игра, нужно дальше улучшаться и развиваться.

Как проходит адаптация и общение с игроками? Всё очень хорошо, все выкладываются на 100%, у нас у всех одна общая задача. Поэтому всё хорошо, все рады. Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет.

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 22:47
При Личке Оренбург играл в атаку набирал очки. Посмотрим удастся ли повторить.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:03
Сказать легко,а сделать,находясь на последнем месте,не так просто.
dftqw65b5zhd
dftqw65b5zhd
вчера в 20:32
Такой футбол всем нравится, желаю им и дальше играть в открытый футбол и как минимум не проигрывать
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:09
В начале можно обещать что угодно, всё прокатит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:38
В общем очередной Чапаев. Не отонул бы только).
idres
idres
вчера в 18:36
Вторым составом играть в атаку... красавчик, ничего не скажешь.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:34
Интересно, а в атаку бежать надо с улыбкой или как в Торпедо надо выглядеть хмуро, не улыбаясь или лучше всего рыдать, даже на тренировках?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:16
По первому тайму в матче на кубок с Факелом особо не скажешь, что Оренбург играет в атаку.
wc465kkfvn3t
wc465kkfvn3t
вчера в 18:00
Ну в пердиве вообще мало кто в атаку играет
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