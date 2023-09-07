Карпин разделил сборную на две части. Выбираем оптимальный состав основной команды

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сегодня, 21:32

Странные практики от тренерского штаба.

В сборную Карпин позвал почти пятьдесят футболистов. А потом уточнил, что это две команды. Одна отправилась играть два матча с олимпийской сборной Египта. По составу заметно, что это российский резерв. Вторая заявка в Мурманской области на плавучем доке с открытой тренировкой и мастер-классом для детей из местных школ. По составу, где Сафонов, Джикия, Головин и Чалов, становится понятно, что именно эта команда – основа сборной по версии Карпина. 12 сентября в Дохе они должны сыграть с командой Катара. Самое время выбрать оптимальный состав, тем более, даже Головин в этот раз на борту.

Голкиперы

Кандидаты: Илья Помазун, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Илья Лантратов.

Приличных голкиперов в РПЛ много. И это еще Акинфеев давно завершил карьеру в сборной. Если брать старт сезона в РПЛ , то в этой четверке лучшими являются Лантратов и Сафонов. Если учитывать возраст и перспективы, то у Карпина понятный первый номер – голкипер «Краснодара». У Матвея был сложный весенний период, даже сидел в запасе в финале Кубка России. Но теперь Сафонов и «горожане» на первом месте в РПЛ . Голкипер «Краснодара» официально среди лучших игроков старта РПЛ .

Оптимальная основа: Сафонов.

Защитники

Кандидаты: Сергей Волков, Георгий Джикия, Артем Макарчук, Дмитрий Баринов, Руслан Литвинов, Александр Солдатенков, Дмитрий Скопинцев.

Хотя Скопинцева не стали отправлять в суровое море, Дмитрий по сумме стартовых матчей в РПЛ является основным кандидатом на попадание в основу на левый фланг. Тикнизян из «Локомотива» выбрал команду Армении, так что слева логично поставить на игрока «Динамо». Справа тоже всё просто, ведь Сергей Волков один из самых перспективных латералей РПЛ . Ещё и выступает за «Краснодар», который стартовал с побед и закрепился на первом месте в чемпионате. Хлусевича и Денисова в первом составе нет. А вот в центре обороны явный дефицит исполнителей, поэтому не исключаем игру номинальных хавбеков Баринова или Литвинова в обороне рядом с Джикией. Дивеев из ЦСКА надолго в лазарете, Осипенко тоже с травмой, а остальные защитники недостаточно опытные, чтобы легко найти оптимального напарника для капитана «Спартака» Джикии.

Оптимальная основа: Волков, Литвинов, Джикия, Скопинцев.

Полузащитники

Кандидаты: Данил Глебов, Даниил Фомин, Александр Головин, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Руслан Литвинов, Максим Мухин.

Уже по выбору кандидатов понятно, что Карпин хочет играть «4-3-3». Есть еще вариант с «4-4-2», если выставить дуэт нападающих, но тогда из этого списка в основе выйдет два человека, Головин и некий опорный хавбек. Глебов в плохой форме на старте сезона, его оставили тренироваться в Москве, хотя у игрока «Ростова» нет травмы. Карпукас из «Локомотива» в новом сезоне смотрится хуже, чем в прошлом. Литвинов из «Спартака» не может вытеснить из основы конкурентов по клубу, а в центре защиты допускал жесткие ошибки. Мухин ушел в ЦСКА в атаку – стал правый инсайдом, но у Карпина свое представление о прекрасном. Впрочем, если Глебов будет в порядке, то подозреваем тройку с его участием. Также ждём выход Фомина из «Динамо», хотя на старте сезона его форма не впечатляла. Но Баринов из «Локомотива» тоже не в лучших кондициях, а Черников из «Краснодара» выбыл из-за травмы.

Оптимальная основа: Фомин, Глебов, Головин.

Нападающие

Кандидаты: Антон Зиньковский, Максим Глушенков, Николай Комличенко, Антон Миранчук, Иван Обляков, Александр Соболев, Федор Чалов, Александр Юшин, Сергей Пиняев.

Последняя линия, где тоже есть пересечение позиций. Например, Обляков может быть инсайдом в схеме с Чаловым и Соболевым в атаке. Также Иван может закрыть позицию левого защитника, если у Скопинцева будут проблемы со здоровьем. Наконец, у Облякова есть навыки игры в центре поля, легко выйдет вместе с Глебовым и Головиным. Универсальность отличает многих в заявке. Есть вингер Зиньковский, который спокойно появится на двух флангах. Чалов привык благодаря Заболотному играть в оттяжке за ЦСКА , а это значит, что есть шанс на появление в будущем эффективного дуэта с Соболевым. Также не забывайте, что травма у Тюкавина, а еще в атаке против Катара не сыграет приболевший в Испании Захарян. Поскольку Обляков не был первым выбором ЦСКА в атаке, отправляем в оптимальную основу Глушенкова из «Локомотива».

Оптимальная основа: Глушенков, Соболев, Чалов.

У сборной два состава

У команды Карпина нет официальных игр. Единственный вариант создать команду, которая не будет допускать грубые ошибки – одалживать клубные идеи. В центре поля могут выйти Фомин, Глебов и Головин, поскольку это самостоятельные хавбеки. Полузащитники Литвинов, Мухин и Карпукас менее опытные, а вот их коллеги с лидерскими качествами. От Головина ждём ударной игры, должен показать всё, чему научился в успешном «Монако». Ветерана Кузяева не вызвали, хотя Далер мог пригодиться в основе. Проблемой остается центр защиты, но подстрахуют голкиперы.

Из тех, кто сыграет с Египтом, навязать конкуренцию представителям основы могут Денисов и Хлусевич из «Спартака» на флангах, а еще юный Салтыков из «Крыльев Советов» в роли вингера. Очевидно, что Тюкавин из «Динамо» мог получить игровое время, если бы не травма. А отдельно история Пиняева. Карпин заявил, что у Сергея есть проблемы со здоровьем, издеваться над игроком ради неофициальных матчей сборной тренер не будет. В «Локомотиве» обиделись и ответили, что тоже не рискуют здоровьем 18-летнего парня. Мол, всё с ним в порядке. В результате Сергея нет в списке тех, кто отправился в Египет, ни среди тех, кто полетел учить детей футболу. Но Пиняев, если окажется в Катаре, выйдет минимум на замену.

Выбор игроков огромный, есть два близких по классу состава. Взаимозаменяемость налицо, и лично от Карпина зависит, получится ли из рецепта футбольной окрошки с десятками элементов нечто съедобное.