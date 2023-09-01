Абаскалю пора прекратить эксперименты. Состав «Спартака» на Кубок играл лучше, чем основа

Опорник и надежный ЦЗ есть, а вингерам не помешает вариативность.
У «Спартака» по итогам летнего трансферного окна появилась неплохая глубина скамейки почти на каждой позиции. Конечно, из Мартинса так себе опорник, а Литвинова до последнего ставили центральным защитником – но вариативность только в плюс. Другое дело, что при широком выборе Гильермо Абаскаль продолжает экспериментировать – и пока это выходит команде боком. Дошло до того, что вышедший на кубковое дерби состав «красно-белых» смотрелся свежее и опаснее, чем состав на матчи с «Зенитом» (1:3) и «Ахматом» (0:0). Собираем в одном тексте все мысли о выборе стартовой обоймы для испанца.
Литвинов – лучшая опция в опорной зоне
В этой части есть вера в благоразумие Абаскаля. Да, вплоть до матча с «Зенитом» Руслан продолжал выходить в центре обороны. На этой позиции он хорош, но настолько же хорош в качестве опорника. Однако это была вынужденная мера – Дуарте слишком ориентирован на атаку и часто ошибается при обороне, Джикия медлителен, а Чернов нестабилен. Руслан – единственный, кто дал бы надежность на постоянной основе.
Потом он не выходил в матчах с петербуржцами и «Ахматом» — здесь претензия скорее к выбору санкций за ошибку с «Уралом», чем к кадровой политике. Недавно «красно-белые» подписали Бабича – и Срджан в дебютном матче проявил себя отлично. Нужды оставлять Литвинова центрбеком просто нет – куда нужнее он в опорной.
Наиль Умяров обладает культурой паса, но быстро теряется под давлением – за годы в столичном клубе от этого изъяна он так и не избавился. На выходе «красно-белые» получают с Наилем множество обрезов, потерь – и выпадов от соперника.
Другая опция – Кристофер Мартинс. В качестве «бокс-ту-бокс» люксембуржец смотрится отлично – но не так хорош, когда надо держать зону или отдать прицельную передачу. Отсюда – отсутствие опорной, когда москвичи начинают продвигать мяч.
Матч с «Краснодаром» — как раз возможность посмотреть, насколько лучше «Спартаку» с Литвиновым-опорником, чем с Литвиновым-защитником.
Пруцев реактивнее Зобнина
Роман давно начал стагнировать – вспышки класса по-прежнему наблюдаются, но они происходят все реже. Да против команд, которые не дают свободного пространства, все достоинства полузащитника испаряются. Глубина скамейки – это прежде всего возможность безболезненно заменить элемент паззла, который перестал давать необходимый результат.
На старте сезона устойчивый вопрос – почему с первых минут на поле не появляется Даниил Пруцев. Это конкурент для Романа и по позиции, и по амплуа. И Даниил задает высокий темп, надежно продвигает мяч – но Абаскаль упорно выпускает Зобнина. Так, может, матч с «Динамо» — повод задуматься о рокировке?
Промеса можно выпускать и справа
На флангах у «Спартака» тоже достаточно вариаций. Основной стала пара Промес-Бонгонда. Оба – скоростные дриблеры, хорошо удерживающие мяч. Еще есть Хесус Медина (правый), Антон Зиньковский (левый). Вопросов к Квинси нет – даже в нынешней форме он в числе лучших. Тут речь скорее о дополнительном решении для стартового состава.
Зиньковский нестабилен, но тот же матч с «Динамо» он провел на высочайшем уровне – пока его не настиг спад, этим надо пользоваться. Если Абаскаль так не хочет оставлять Промеса на скамейке, его можно выпустить справа. Обычно делали наоборот – справа выходил Антон. Разница в том, что голландскому вингеру к этой позиции адаптироваться не надо – он и до переезда в «Севилью» часто играл на правой бровке. И выдавал точно такой же КПД.
Джикии полезно посидеть на лавке
У Георгия такая же проблема, что у Зобнина. То ли виной тому застой, то ли другие причины – но сейчас Георгий в старте – опасность для своей же команды. Выходил он потому, что не было альтернатив, плюс это лидер в раздевалке и капитан команды.
Одна из возможных причин стагнации центрдефа – отсутствие конкурента. Сейчас он появился. Срджан Бабич тоже не наделен скоростью и может предложить скорее жесткость в единоборствах. Характеристика, похожая на Джикию. Но на бумаге в пользу серба больше аргументов – он на свежих ногах после смены команды, к тому же с европейским опытом.
Делать выводы рано – но от выступления Срджана против «Динамо» только положительные впечатления. Обрезов не было, уверенное ведение борьбы. И венец – чистейший подкат, который прервал выпад «бело-голубых». Картина была привычная для «красно-белых» — из-за высокой линии защитники не успевали вернуться. Только обычно оппонент спокойно пересекал центр и добегал до финальной трети. А в этом случае новичок «Спартака» быстро сократил дистанцию и сыграл в мяч.
Абаскалю пора забыть об упрямстве
Наигрывать «4-3-3» — и против «Зенита» перейти на ромб (расплатиться поражением), отказываться переводить Литвинова в опорную зону или вовсе не выпускать, оставлять Зобнина и Джикию в старте, когда им есть альтернативы – все то, что составляет упрямство испанского менеджера. Когда это работало, результат был отличный. Но так было лишь на начальном этапе карьеры Гильермо в «Спартаке».
Теперь надо искать запасные варианты. И пока всё, что мешает их найти – это сам тренер. С Георгием и Романом ничего не случится, если они останутся в запасе – для мотивации это будет даже полезнее. К тому же решение будет справедливым. Метания со схемой тоже не приносят пользы. Специалисту пора повзрослеть – и с ним вырастет весь коллектив.
Как я уже отмечал, напомнил мне А.Бубнова.
Другое дело, у Динамо, практически ничего не получилось и какихто серьезных задач перед соперником не ставило, что, так или иначе не отменяет приятного впечатления от новичка Спартака!
Как я уже отмечал, напомнил мне А.Бубнова.
Другое дело, у Динамо, практически ничего не получилось и какихто серьезных задач перед соперником не ставило, что, так или иначе не отменяет приятного впечатления от новичка Спартака!
Литвинов сильнее всей команды Федотова, номер один.
Когда то точно такие речи ты толкал про Кутепова
Литвинов сильнее всей команды Федотова, номер один.
Когда то точно такие речи ты толкал про Кутепова
Не знаю как некоторым, а мне нравится как он тренирует Спартак.
Надеюсь у него контракт защищён и его так просто не уволить.
Не знаю как некоторым, а мне нравится как он тренирует Спартак.
Надеюсь у него контракт защищён и его так просто не уволить.
Всё по делу и справедливо сказано.
Всё по делу и справедливо сказано.
Пруцев, с его умением начинать атаки, как и отдавать голевые передачи, вроде сегодняшней, главная загадка отсутствия в основе, по сезону. С остальными позициями даже я запутался уже. Соболев, Промес, Бабич, хорошо дебютировавший сегодня, Бонгонда, вот кто точно выходят в основе, остальные как карта ляжет. У всех команд есть основа и позиций 8-9 должно быть возможно назвать до матча. Но пока невозможно в Спартаке.
Пруцев, с его умением начинать атаки, как и отдавать голевые передачи, вроде сегодняшней, главная загадка отсутствия в основе, по сезону. С остальными позициями даже я запутался уже. Соболев, Промес, Бабич, хорошо дебютировавший сегодня, Бонгонда, вот кто точно выходят в основе, остальные как карта ляжет. У всех команд есть основа и позиций 8-9 должно быть возможно назвать до матча. Но пока невозможно в Спартаке.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1359771/spartak 01.09.2023
Насколько "хорош" был Литвинов в игре с Уралом, мы все видели, особенно, когда Бикфалви забивал третий гол! Это было чуд!
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1359771/spartak 01.09.2023
Насколько "хорош" был Литвинов в игре с Уралом, мы все видели, особенно, когда Бикфалви забивал третий гол! Это было чуд!
Что он там видит на тренировках,и какие планы складываются в его рыжей валенсийской голове,не знает даже дон Карлос.Тем и отличается профессия тренера и самого квалифицированного футбольного специалиста,не выводившего команду на поле ни разу.
Что он там видит на тренировках,и какие планы складываются в его рыжей валенсийской голове,не знает даже дон Карлос.Тем и отличается профессия тренера и самого квалифицированного футбольного специалиста,не выводившего команду на поле ни разу.