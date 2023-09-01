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Абаскалю пора прекратить эксперименты. Состав «Спартака» на Кубок играл лучше, чем основа

01 сентября 2023, 21:55
Абаскаль
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Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник

Опорник и надежный ЦЗ есть, а вингерам не помешает вариативность.

У «Спартака» по итогам летнего трансферного окна появилась неплохая глубина скамейки почти на каждой позиции. Конечно, из Мартинса так себе опорник, а Литвинова до последнего ставили центральным защитником – но вариативность только в плюс. Другое дело, что при широком выборе Гильермо Абаскаль продолжает экспериментировать – и пока это выходит команде боком. Дошло до того, что вышедший на кубковое дерби состав «красно-белых» смотрелся свежее и опаснее, чем состав на матчи с «Зенитом» (1:3) и «Ахматом» (0:0). Собираем в одном тексте все мысли о выборе стартовой обоймы для испанца.

Литвинов – лучшая опция в опорной зоне

В этой части есть вера в благоразумие Абаскаля. Да, вплоть до матча с «Зенитом» Руслан продолжал выходить в центре обороны. На этой позиции он хорош, но настолько же хорош в качестве опорника. Однако это была вынужденная мера – Дуарте слишком ориентирован на атаку и часто ошибается при обороне, Джикия медлителен, а Чернов нестабилен. Руслан – единственный, кто дал бы надежность на постоянной основе.

Потом он не выходил в матчах с петербуржцами и «Ахматом» — здесь претензия скорее к выбору санкций за ошибку с «Уралом», чем к кадровой политике. Недавно «красно-белые» подписали Бабича – и Срджан в дебютном матче проявил себя отлично. Нужды оставлять Литвинова центрбеком просто нет – куда нужнее он в опорной.

Наиль Умяров обладает культурой паса, но быстро теряется под давлением – за годы в столичном клубе от этого изъяна он так и не избавился. На выходе «красно-белые» получают с Наилем множество обрезов, потерь – и выпадов от соперника.

Другая опция – Кристофер Мартинс. В качестве «бокс-ту-бокс» люксембуржец смотрится отлично – но не так хорош, когда надо держать зону или отдать прицельную передачу. Отсюда – отсутствие опорной, когда москвичи начинают продвигать мяч.

Матч с «Краснодаром» — как раз возможность посмотреть, насколько лучше «Спартаку» с Литвиновым-опорником, чем с Литвиновым-защитником.

Пруцев реактивнее Зобнина

Роман давно начал стагнировать – вспышки класса по-прежнему наблюдаются, но они происходят все реже. Да против команд, которые не дают свободного пространства, все достоинства полузащитника испаряются. Глубина скамейки – это прежде всего возможность безболезненно заменить элемент паззла, который перестал давать необходимый результат.

На старте сезона устойчивый вопрос – почему с первых минут на поле не появляется Даниил Пруцев. Это конкурент для Романа и по позиции, и по амплуа. И Даниил задает высокий темп, надежно продвигает мяч – но Абаскаль упорно выпускает Зобнина. Так, может, матч с «Динамо» — повод задуматься о рокировке?

Промеса можно выпускать и справа

На флангах у «Спартака» тоже достаточно вариаций. Основной стала пара Промес-Бонгонда. Оба – скоростные дриблеры, хорошо удерживающие мяч. Еще есть Хесус Медина (правый), Антон Зиньковский (левый). Вопросов к Квинси нет – даже в нынешней форме он в числе лучших. Тут речь скорее о дополнительном решении для стартового состава.

Зиньковский нестабилен, но тот же матч с «Динамо» он провел на высочайшем уровне – пока его не настиг спад, этим надо пользоваться. Если Абаскаль так не хочет оставлять Промеса на скамейке, его можно выпустить справа. Обычно делали наоборот – справа выходил Антон. Разница в том, что голландскому вингеру к этой позиции адаптироваться не надо – он и до переезда в «Севилью» часто играл на правой бровке. И выдавал точно такой же КПД.

Джикии полезно посидеть на лавке

У Георгия такая же проблема, что у Зобнина. То ли виной тому застой, то ли другие причины – но сейчас Георгий в старте – опасность для своей же команды. Выходил он потому, что не было альтернатив, плюс это лидер в раздевалке и капитан команды.

Одна из возможных причин стагнации центрдефа – отсутствие конкурента. Сейчас он появился. Срджан Бабич тоже не наделен скоростью и может предложить скорее жесткость в единоборствах. Характеристика, похожая на Джикию. Но на бумаге в пользу серба больше аргументов – он на свежих ногах после смены команды, к тому же с европейским опытом.

Делать выводы рано – но от выступления Срджана против «Динамо» только положительные впечатления. Обрезов не было, уверенное ведение борьбы. И венец – чистейший подкат, который прервал выпад «бело-голубых». Картина была привычная для «красно-белых» — из-за высокой линии защитники не успевали вернуться. Только обычно оппонент спокойно пересекал центр и добегал до финальной трети. А в этом случае новичок «Спартака» быстро сократил дистанцию и сыграл в мяч.

Абаскалю пора забыть об упрямстве

Наигрывать «4-3-3» — и против «Зенита» перейти на ромб (расплатиться поражением), отказываться переводить Литвинова в опорную зону или вовсе не выпускать, оставлять Зобнина и Джикию в старте, когда им есть альтернативы – все то, что составляет упрямство испанского менеджера. Когда это работало, результат был отличный. Но так было лишь на начальном этапе карьеры Гильермо в «Спартаке».

Теперь надо искать запасные варианты. И пока всё, что мешает их найти – это сам тренер. С Георгием и Романом ничего не случится, если они останутся в запасе – для мотивации это будет даже полезнее. К тому же решение будет справедливым. Метания со схемой тоже не приносят пользы. Специалисту пора повзрослеть – и с ним вырастет весь коллектив.

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Все комментарии
Struhan
Struhan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 03:33
Один игрок в поле не воин. Побеждает всегда команда и тренер во главе.
Capral
Capral
02 сентября в 16:20
Когда игрок способный- это сразу бросается в глаза. Вот и Бабич- понравился. Нравится его стиль игры, держится уверенно, ну и во всем остальном смотрелся прилично.
Как я уже отмечал, напомнил мне А.Бубнова.

Другое дело, у Динамо, практически ничего не получилось и какихто серьезных задач перед соперником не ставило, что, так или иначе не отменяет приятного впечатления от новичка Спартака!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
02 сентября в 16:15
Все просто. Надо футбол смотреть без очков, а не через КБ очки , как все. спартачи. И тогда все будет окей. Будешь видеть то, что есть, а не то, что хочется. Так бывает и нередко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 сентября в 16:11, ред.
25процентный клоун 108 / 307сегодня в 08:04
Литвинов сильнее всей команды Федотова, номер один.
Когда то точно такие речи ты толкал про Кутепова
25процентный клоун
25процентный клоун
02 сентября в 08:04
Литвинов сильнее всей команды Федотова, номер один
Байкал-38.
Байкал-38.
02 сентября в 07:53
Абаскаль всё правильно делает, он просто красавчик.
Не знаю как некоторым, а мне нравится как он тренирует Спартак.
Надеюсь у него контракт защищён и его так просто не уволить.
Валерыч
Валерыч
02 сентября в 07:24
Очень верная статья.
Всё по делу и справедливо сказано.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 сентября в 06:46, ред.
100 раз пересмотрел момент и могу сказать что от Бикфалви гол пропустил Свинов, и Литвинова обманул заодно. Ошибка Литвинова только в том что поверил что Свинов мяч заберёт, но раз вратарь сам верит то почему бы и не поверить тоже? Свинов видел что ему дольше до мяча бежать чем Бикфалви, мог в воротах остаться, и тогда Литвинов бы по другому сыграл, выбил бы мяч например, так что тут голкипер намудрил и Литвинов, стоявший спиной к атакующему игроку просто не мог в моменте знать что вратарь допускает грубую ошибку. Пугает что этого не разглядел главный тренер и посадил Руслана на скамейку. По сути Абаскаль говорит Литвинову - Не верь своим партнёрам, иначе будешь на скамейке сидеть.
протон
протон
02 сентября в 06:03
Спасибо за статью.
Пруцев, с его умением начинать атаки, как и отдавать голевые передачи, вроде сегодняшней, главная загадка отсутствия в основе, по сезону. С остальными позициями даже я запутался уже. Соболев, Промес, Бабич, хорошо дебютировавший сегодня, Бонгонда, вот кто точно выходят в основе, остальные как карта ляжет. У всех команд есть основа и позиций 8-9 должно быть возможно назвать до матча. Но пока невозможно в Спартаке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 сентября в 00:05
Руслан ( Литвинов)продолжал выходить в центре обороны. На этой позиции он хорош, но настолько же хорош в качестве опорника.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1359771/spartak 01.09.2023
Насколько "хорош" был Литвинов в игре с Уралом, мы все видели, особенно, когда Бикфалви забивал третий гол! Это было чуд!
Напрасный труд
Напрасный труд
01 сентября в 23:01
Если Абаскаль ВДРУГ прочитает эти соображения и последует этим рекомендациям,то будет скучно,как минимум,а то и отрицательный результат последует за этим.
Что он там видит на тренировках,и какие планы складываются в его рыжей валенсийской голове,не знает даже дон Карлос.Тем и отличается профессия тренера и самого квалифицированного футбольного специалиста,не выводившего команду на поле ни разу.
Гость
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