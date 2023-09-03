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Анчелотти оценил роль Крооса и Модрича в команде

вчера, 10:48

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча с «Хетафе» в Ла Лиге (2:1) рассказал о том, что он ценит ветеранов команды Тони Крооса и Луку Модрича.

Они лучшие, нечего добавить. Для меня это так. На них слегка повлияли стартовые поединки, в которых я не так часто делал замены, но они по-прежнему очень важны. Это необходимо и для того, чтобы состав, в котором так много молодых футболистов, продолжил свое развитие.

У Крооса есть качества, которые помогают ему достойно выступить в любом матче. Он прекрасно читает ситуации, у него есть мастерство и опыт. У коллектива нет такого качества передач, как есть у него.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:46
Тони Кросс ещё как минимум может 2 сезона в Реале на высочайшем уровне провести, всего 33) а вот Лукита немного не в себе в начале сезона, ну я думаю по ходу сезона вернёт себе форму. Главное чтобы Анчелотти не мариновал их на лавке и понимал что без ветеранов Реал пока не тот. Кросс вчера наглядно всем показал, что такое настоящая немецкая машина.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:06
да без них трудно будет представить Реал
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