Анчелотти оценил роль Крооса и Модрича в команде

Главный тренер «Реала» после матча с «Хетафе» в Ла Лиге (2:1) рассказал о том, что он ценит ветеранов команды и .

Они лучшие, нечего добавить. Для меня это так. На них слегка повлияли стартовые поединки, в которых я не так часто делал замены, но они по-прежнему очень важны. Это необходимо и для того, чтобы состав, в котором так много молодых футболистов, продолжил свое развитие.

У Крооса есть качества, которые помогают ему достойно выступить в любом матче. Он прекрасно читает ситуации, у него есть мастерство и опыт. У коллектива нет такого качества передач, как есть у него.