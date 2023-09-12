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Тер Штеген: «Хави предал ДНК „Барселоны“? Это полная чушь»

вчера, 12:54

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о критике, которую в прошлом сезоне получил главный тренер Хави в связи со стилем команды.

Хави предал ДНК? Это полная чушь. Каждая философия должна развиваться. Когда играл Хави, качество команды у «Барсы» было значительно выше по сравнению с конкурентами. С тех пор всё стало более сбалансированным, особенно в физическом плане. Вот почему сейчас нам приходится искать другие решения, чем тогда. Особенно поначалу он пытался обеспечить нам некоторую стабильность, и это было очень необходимо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:15
Мое мнение, во времена Хави разница между Реалом и Барселоной, и всеми остальными в Ла Лиге, с точки зрения футболистов, была меньше чем сейчас. Но тогда были абсолютно гениальные тренеры. Сейчас разница между составом Барселоны и Сосьедада - пропасть.
Стоит отметить , что первые 2-3 года соперники просто не знали, как бороться с такой Барсой и что делать когда у них мяч. 99% процентов матчей проходили по одному сценарию. и только ближе к 2012 году все больше команд начали доставлять барсе проблемы. да и состав начал себя изживать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:16
Игра Барселоны шла всегда через Хави.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:12
Вполне согласен с мнением вратаря Тер Штегенем . Каждый тренер несёт свою тактику , своё видение, свою философию игры . И с каждой эпохой меняется и сам мировой футбол, не говоря уже о каком-то отдельно взятом клубе ,даже в таком топ клубе как Барселона. Так что всё логично и правильно сказано Тер Штегенем .
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