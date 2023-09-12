Тер Штеген: «Хави предал ДНК „Барселоны“? Это полная чушь»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о критике, которую в прошлом сезоне получил главный тренер Хави в связи со стилем команды.
Хави предал ДНК? Это полная чушь. Каждая философия должна развиваться. Когда играл Хави, качество команды у «Барсы» было значительно выше по сравнению с конкурентами. С тех пор всё стало более сбалансированным, особенно в физическом плане. Вот почему сейчас нам приходится искать другие решения, чем тогда. Особенно поначалу он пытался обеспечить нам некоторую стабильность, и это было очень необходимо.
Стоит отметить , что первые 2-3 года соперники просто не знали, как бороться с такой Барсой и что делать когда у них мяч. 99% процентов матчей проходили по одному сценарию. и только ближе к 2012 году все больше команд начали доставлять барсе проблемы. да и состав начал себя изживать
Стоит отметить , что первые 2-3 года соперники просто не знали, как бороться с такой Барсой и что делать когда у них мяч. 99% процентов матчей проходили по одному сценарию. и только ближе к 2012 году все больше команд начали доставлять барсе проблемы. да и состав начал себя изживать