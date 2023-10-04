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«Галатасарай» обвинил власти Великобритании в неуважении к команде

вчера, 20:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Галатасарай» на своём официальном сайте опубликовал заявление после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Необходимость сделать это заявление возникла из-за поведения официальных властей Великобритании во время возвращения самолета с командой «Галатасарай» после матча, который мы сыграли и выиграли вчера вечером у «Манчестер Юнайтед».

Это неуважительное поведение по отношению к игрокам, техническому персоналу и сотрудникам нашей команды, начавшееся с трудностей, вызванных Генеральным консульством Великобритании в Стамбуле во время оформления визы, продолжилось во время въезда нашей команды в Англию и со вчерашнего вечера переросло в аморальное и противоречащее общечеловеческим ценностям прав человека.

Вылет нашего рейса, состоявшийся вчера поздно вечером, был неоправданно затянут с бессмысленно детальной проверкой багажа, которая пыталась превратиться в пытку. В этом процессе поведение официальных лиц, их неуважение и высокомерие являются индикаторами отношения к нашей стране.

Следует знать, что никто не может так относиться к игрокам, техническому персоналу и менеджерам спортивного клуба «Галатасарай», гордости Турции. Хотим поделиться с общественностью тем, что мы будем до конца бороться с теми, кто ведёт себя неприлично.

Несмотря на всё это, мы хотели бы поблагодарить представителей «Манчестер Юнайтед» за любезный приём нашего клуба до и после матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:39
отомстят ведь, однозначно !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:01
А ещё НАТО не хочет продавать туркам F-22/35, полное безобразие!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:30
А, кто и что мешает подложить кнопку им в ответку? Надеюсь, это будет сделано с наслаждением, упоением и типа нечаянно, как они сделают обязательно опосля извиняясь в СМИ.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 03:52
Так на таможне в Турции МЮ не Галатасарай встречать и провожать будет.
Скорее всего у МЮ к Галатасараю тоже претензий не будет, а вот на таможне...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:48
Вылет нашего рейса, состоявшийся вчера поздно вечером, был неоправданно затянут с бессмысленно детальной проверкой багажа...

Бриты искали "украденных" 3 очка!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 01:17
За Турцией не заржавеет, встретят тем же…
lobsterdam
lobsterdam ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:11
К МЮ у турков претензий нет, судя по сообщению, где они благодарят за отношение до и после матча.
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Зеркальный?)...турки с зеркальцем будут проверять разные места на таможне в аэропорту...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:02
Несомненно МЮ заслуживает зеркальный прием в ответном матче.Прочувстуют на своей шкуре всю глубину гостеприимства.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:01
Одно слово - пи...арасы.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:59
Мдэ. Молодец хоть не промолчали
Гость
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