«Галатасарай» обвинил власти Великобритании в неуважении к команде

«Галатасарай» на своём официальном сайте опубликовал заявление после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Необходимость сделать это заявление возникла из-за поведения официальных властей Великобритании во время возвращения самолета с командой «Галатасарай» после матча, который мы сыграли и выиграли вчера вечером у «Манчестер Юнайтед».

Это неуважительное поведение по отношению к игрокам, техническому персоналу и сотрудникам нашей команды, начавшееся с трудностей, вызванных Генеральным консульством Великобритании в Стамбуле во время оформления визы, продолжилось во время въезда нашей команды в Англию и со вчерашнего вечера переросло в аморальное и противоречащее общечеловеческим ценностям прав человека.

Вылет нашего рейса, состоявшийся вчера поздно вечером, был неоправданно затянут с бессмысленно детальной проверкой багажа, которая пыталась превратиться в пытку. В этом процессе поведение официальных лиц, их неуважение и высокомерие являются индикаторами отношения к нашей стране.

Следует знать, что никто не может так относиться к игрокам, техническому персоналу и менеджерам спортивного клуба «Галатасарай», гордости Турции. Хотим поделиться с общественностью тем, что мы будем до конца бороться с теми, кто ведёт себя неприлично.

Несмотря на всё это, мы хотели бы поблагодарить представителей «Манчестер Юнайтед» за любезный приём нашего клуба до и после матча.