Шведский вице-президент УЕФА сожалеет о допуске юношеских сборных России

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон высказался о решении организации о допуске юношеских сборных России к участию в международных соревнованиях.
Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию.
По слухам, Нильссон оказался единственным из пяти вице-президентов УЕФА, кто высказался за допуск россиян к турнирам.