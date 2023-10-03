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Шведский вице-президент УЕФА сожалеет о допуске юношеских сборных России

вчера, 09:46

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон высказался о решении организации о допуске юношеских сборных России к участию в международных соревнованиях.

Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию.

По слухам, Нильссон оказался единственным из пяти вице-президентов УЕФА, кто высказался за допуск россиян к турнирам.

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Перевод с rf.se Фото: Соккер.ру
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