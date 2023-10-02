Осимхен: «Ношу эмблему „Наполи“ с гордостью»

Нападающий «Наполи» дал комментарий на тему скандала с юмористическим видео.

Переезд в Неаполь в 2020 году стал для меня замечательным решением. Жители Неаполя полюбили меня, и я не позволю никому встать между нами.

Страсть жителей Неаполя разжигает во мне желание всегда играть всем сердцем и душой, и любовь к эмблеме непоколебима, ибо я ношу ее с гордостью.

Обвинения в адрес жителей Неаполя несправедливы. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они высказались в мою поддержку и обратились ко мне. Я бесконечно благодарен. Давайте поддерживать единство, уважать и понимать друг друга.