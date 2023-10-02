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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2023/2024

Осимхен: «Ношу эмблему „Наполи“ с гордостью»

вчера, 08:14

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал комментарий на тему скандала с юмористическим видео.

Переезд в Неаполь в 2020 году стал для меня замечательным решением. Жители Неаполя полюбили меня, и я не позволю никому встать между нами.

Страсть жителей Неаполя разжигает во мне желание всегда играть всем сердцем и душой, и любовь к эмблеме непоколебима, ибо я ношу ее с гордостью.

Обвинения в адрес жителей Неаполя несправедливы. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они высказались в мою поддержку и обратились ко мне. Я бесконечно благодарен. Давайте поддерживать единство, уважать и понимать друг друга.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:55
мир лучше, сильно лучше !
kazakoff
kazakoff
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Поостыл Витёк
SSC Napoli
SSC Napoli
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Золотые слова!
Гость
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