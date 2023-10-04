У Роналду вновь возникли проблемы по делу о сексуальном насилии в 2009 году

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вчера, 12:36

Адвокаты, представляющие интересы звезды «Аль-Насра» , вернутся в суд в рамках судебной тяжбы по поводу денег, выплаченных им в 2010 году женщине, обвинившей его в изнасиловании.

Футболист ранее заплатил Кэтрин Майорге за молчание 375 тысяч долларов. Она утверждала, что Роналду изнасиловал ее в номере отеля в Лас-Вегасе в июне 2009 года, сам игрок это категорически отрицал.

В июне прошлого года окружной судья США Дженнифер Дорси отклонила иск с требованием дальнейших выплат в связи с недобросовестным поведением и использованием похищенных конфиденциальных документов.