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У Роналду вновь возникли проблемы по делу о сексуальном насилии в 2009 году

вчера, 12:36

Адвокаты, представляющие интересы звезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду, вернутся в суд в рамках судебной тяжбы по поводу денег, выплаченных им в 2010 году женщине, обвинившей его в изнасиловании.

Футболист ранее заплатил Кэтрин Майорге за молчание 375 тысяч долларов. Она утверждала, что Роналду изнасиловал ее в номере отеля в Лас-Вегасе в июне 2009 года, сам игрок это категорически отрицал.

В июне прошлого года окружной судья США Дженнифер Дорси отклонила иск с требованием дальнейших выплат в связи с недобросовестным поведением и использованием похищенных конфиденциальных документов.

Однако в среду апелляционный суд США заслушает адвокатов, пытающихся возобновить попытку Майорги заставить Роналду продолжить выплату денег.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:36
Рон проходит по делу как пострадавший, а Бадр обвиняемый ?
112910415
112910415
вчера в 19:01
видно, вспомнила про второе изнасилование )
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:28
То есть, если сама к нему пришла, то секс должен быть обязательным? К твоему сведению, не каждое свидание заканчивается постелью. И она не ждала 9 лет. Суд состоялся в 2010, тогда он заплатил ей 375 000. Как я уже сказал, видимо она понимает, что в тюрьму его не посадят, поэтому хочет с него денег сотрясти. А раз он уже один раз заплатил, значит есть грешок. Невиновный не стал бы платить. Кстати, вину за махинации Роналду тоже отрицал, но суд Испании его осудил.
Elliada
Elliada ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 18:20
То есть, даже если ты невиновен, то проще заплатить, чем судиться? Может, всем нужно подать в суд на Роналду и взыскать с него 400 000??

Насчет Менди вообще не к месту сравнение. В случае с Менди, его обвинила не одна девушка, как в случае с Роналду
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:19
Может, не он её, а наоборот? 🤔
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:48
Если вернётесь к первому моему комментарию, то ваш второй комментарий отпадает автоматически.
w1345ds
w1345ds ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Может потому что у нарцисса в окружают адекватные советники? Которые понимали что 400 тыс. баксов ничто, по сравнению с миллиардными доходами которые он получит за свою карьеру?

А если пойти в суд, то его карьере конец, потому что даже если ты не виновен, пока идет суд, ты не будешь играть.

Ты кстати как истинный болельщик Сити должен это знать на примере Бенжамена Менди. Кстати как там у него дела не подскажешь?
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:32
Серьезно? Это твое оправдание? Якобы Роналду заплатил за приятный вечер? Что тогда сразу не заплатил за вечер, а только через год и после суда?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:56
А отблагодарить за приятный вечер мужчине нельзя?
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 16:46
Как может женщина изнасиловать женщину?Куда мир катится,ужас.Завтра Нарцисс скажет что изнасиловал его Марокканский "друг"после этого у него открылась всё на свете и тоже подаст в суд...видимо это у него было до 2009 года,поэтому никаких отношений между женщинами не верю.Это женщина который якобы он насиловал и дал денег,это прикрытие от Бадр...тут даже к гадалке не ходи.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:36
Если Роналду не виновен, зачем ей заплатил в первый раз???? Типа за молчание? Майорга совершеннолетняя девушка, Роналду не женат, поэтому вариант за молчание отпадает.

Невиновному незачем платить. Майорга понимает, что Роналду никто не посадит в тюрьму, поэтому решила взять с него деньги. На самом деле, они оба стоят друг друга и мне не жаль никого из них.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:11
Я лично не верю, что гей-нарцисс мог изнасиловать Кэтрин Майорге, тут скорее, что то другое.
Вот если бы это был Кэйт Майор какой-нибудь или трансгендер, то тогда было бы похоже на правду, а тут вроде баба и Роналду... не верю!!!
FenixSL
FenixSL ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:41, ред.
    протон
    протон
    вчера в 15:40
    Сама к нему приехала в комнату, сама в постель залезла, а теперь денег срубить на этом хочет. Если и было «изнасило -вание» почему ты сразу тогда в полицию не пошла? А потом еще деньги взяла, раз такая «принципиальная»?!
    Видимо поэтому в США запрещена про---ция но можно снимать клубничку с 18 лет)). Богач должен носить с собой договор о съемках и парочку друзей с камерами. Снял на видео , заплатил гонорар "актрисе" и никаких вопросов. Копию фильма в сейф.
    Пусть гипотетически Рон её изнасиловал в 2009 году. Вспомнила она об этом только в 2018. Но - облом. Решилась ещё на одну атаку. 2. И сейчас, и особенно в 2009-м году Криштиану был и остаётся мачо! Идеальное тело и привлекательная физиономия! Пусть найдётся девушка, которая могла бы ему отказать! Тем более, по-моему, он ещё тогда "был в отношениях" со звездой гламура и подиумов из России красавицей Ириной Шейк.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 15:13
    Грамотно сказал.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 15:09
    Как говорили умные люди, если мужчина может контролировать желудок, язык и...то, что между ног, он избежит 99% проблем.

    А ещё такие же умные люди говорили, что нужно стороной обходить три типа людей: нарциссов, потому, что им плевать на вас; подхалимов, потому что они не имеют своего мнения; и лицемеров, потому что они всегда вас используют.

    В общем, умные люди и Криштиану на разных полюсах планеты.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 14:19
    Что еще надо этой алчной проститутке?
    Я про женщину, если что
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Именно на этом его адвокатам нужно строить защиту.. Хе-хе..
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:06
    Он не мог это сделать. Бабы его не очень интересуют.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:58
    Видимо у неё закончились деньги, а Роналду не хочет ей подкинуть ещё))
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 12:52, ред.
    Авейру : Итак, что мы имеем.. Майорга : Не что, а кого. Гони бабосы за молчание, насильник, "красавчик" и "лучший".. 💋😄.. А-ха-ха-ха..
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 12:43
    Это все происки Месси)))
    Гость
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