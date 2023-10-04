У Роналду вновь возникли проблемы по делу о сексуальном насилии в 2009 году

Адвокаты, представляющие интересы звезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду, вернутся в суд в рамках судебной тяжбы по поводу денег, выплаченных им в 2010 году женщине, обвинившей его в изнасиловании.
Футболист ранее заплатил Кэтрин Майорге за молчание 375 тысяч долларов. Она утверждала, что Роналду изнасиловал ее в номере отеля в Лас-Вегасе в июне 2009 года, сам игрок это категорически отрицал.
В июне прошлого года окружной судья США Дженнифер Дорси отклонила иск с требованием дальнейших выплат в связи с недобросовестным поведением и использованием похищенных конфиденциальных документов.
Однако в среду апелляционный суд США заслушает адвокатов, пытающихся возобновить попытку Майорги заставить Роналду продолжить выплату денег.
Насчет Менди вообще не к месту сравнение. В случае с Менди, его обвинила не одна девушка, как в случае с Роналду
Насчет Менди вообще не к месту сравнение. В случае с Менди, его обвинила не одна девушка, как в случае с Роналду
А если пойти в суд, то его карьере конец, потому что даже если ты не виновен, пока идет суд, ты не будешь играть.
Ты кстати как истинный болельщик Сити должен это знать на примере Бенжамена Менди. Кстати как там у него дела не подскажешь?
А если пойти в суд, то его карьере конец, потому что даже если ты не виновен, пока идет суд, ты не будешь играть.
Ты кстати как истинный болельщик Сити должен это знать на примере Бенжамена Менди. Кстати как там у него дела не подскажешь?
Невиновному незачем платить. Майорга понимает, что Роналду никто не посадит в тюрьму, поэтому решила взять с него деньги. На самом деле, они оба стоят друг друга и мне не жаль никого из них.
Невиновному незачем платить. Майорга понимает, что Роналду никто не посадит в тюрьму, поэтому решила взять с него деньги. На самом деле, они оба стоят друг друга и мне не жаль никого из них.
Вот если бы это был Кэйт Майор какой-нибудь или трансгендер, то тогда было бы похоже на правду, а тут вроде баба и Роналду... не верю!!!
Вот если бы это был Кэйт Майор какой-нибудь или трансгендер, то тогда было бы похоже на правду, а тут вроде баба и Роналду... не верю!!!
или батя рассказывал по пьяни?
или батя рассказывал по пьяни?
Видимо поэтому в США запрещена про---ция но можно снимать клубничку с 18 лет)). Богач должен носить с собой договор о съемках и парочку друзей с камерами. Снял на видео , заплатил гонорар "актрисе" и никаких вопросов. Копию фильма в сейф.
Пусть гипотетически Рон её изнасиловал в 2009 году. Вспомнила она об этом только в 2018. Но - облом. Решилась ещё на одну атаку. 2. И сейчас, и особенно в 2009-м году Криштиану был и остаётся мачо! Идеальное тело и привлекательная физиономия! Пусть найдётся девушка, которая могла бы ему отказать! Тем более, по-моему, он ещё тогда "был в отношениях" со звездой гламура и подиумов из России красавицей Ириной Шейк.
Видимо поэтому в США запрещена про---ция но можно снимать клубничку с 18 лет)). Богач должен носить с собой договор о съемках и парочку друзей с камерами. Снял на видео , заплатил гонорар "актрисе" и никаких вопросов. Копию фильма в сейф.
Пусть гипотетически Рон её изнасиловал в 2009 году. Вспомнила она об этом только в 2018. Но - облом. Решилась ещё на одну атаку. 2. И сейчас, и особенно в 2009-м году Криштиану был и остаётся мачо! Идеальное тело и привлекательная физиономия! Пусть найдётся девушка, которая могла бы ему отказать! Тем более, по-моему, он ещё тогда "был в отношениях" со звездой гламура и подиумов из России красавицей Ириной Шейк.
А ещё такие же умные люди говорили, что нужно стороной обходить три типа людей: нарциссов, потому, что им плевать на вас; подхалимов, потому что они не имеют своего мнения; и лицемеров, потому что они всегда вас используют.
В общем, умные люди и Криштиану на разных полюсах планеты.
А ещё такие же умные люди говорили, что нужно стороной обходить три типа людей: нарциссов, потому, что им плевать на вас; подхалимов, потому что они не имеют своего мнения; и лицемеров, потому что они всегда вас используют.
В общем, умные люди и Криштиану на разных полюсах планеты.
Я про женщину, если что
Я про женщину, если что