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Клуб Бензема бойкотировал матч азиатской ЛЧ по политическим причинам

вчера, 21:32

«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо, отказался выходить на матч азиатской Лиги чемпионов против «Сепахана» по политическим причинам.

Это связано с тем, что на стадионе «Сепахана» размещён бюст Касема Сулеймани — иранского военного деятеля. В Саудовской Аравии считают, что он причастен к терактам в стране.

Теперь «Аль-Иттихаду» грозит техническое поражение в этой встрече.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Бензема знает как и чем шантажировать)
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 14:06
Что-то все заигрались в политику. Без суда и следствия обвинять кого-то в преступлениях - это невежество.
cnhg65z7ys9h
cnhg65z7ys9h
сегодня в 12:17
РФС должен очень внимательно все взвесить, прежде чем обсуждать вопрос о переходе в Азиатскую зону!
протон
протон
сегодня в 10:48
Как бы не оправдывая арабов, но нафига они поставили бюст генерала внутри стадиона прям? Это точно лучшее место для него? Ну окей, допустим. Ну вот вы знаете, что к вам едут арабы, которые этого мужика очень не любят. Завесили бы его как то или убрали бы на время игры. Какая-то максимально всратая ситуация получается.
kow13
kow13
сегодня в 08:50
Ну такое
Сам Бензема является гражданином страны, что поставляет оружие террористам из когда-то страны снг, про африканские типа не колонии можно очень долго говорить
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:56
Достали политики,спорт должен быть вне политики !
Шуnя771
Шуnя771 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:12
Доброго времени суток!

"«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо, отказался выходить на матч азиатской Лиги чемпионов против «Сепахана» по политическим причинам."
Да я поверхностно в курсе дела, но решил констатировать ответ на предложенной редакцией формулировке - "....по политическим причинам".
112910415
112910415
сегодня в 06:22
политика повсюду с перебором
Igo0rek
Igo0rek ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 05:23
Ну так с точки зрения Ирана, он не военный преступник
ОПС
ОПС
сегодня в 05:22
Послать бы эту всю политику далеко, далеко...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:01
0-3 - это будет справедливо.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:25
В Азии тоже политики в спорте хватает.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 04:21
Вообще-то это абсолютно разные ситуации. Здесь игроки сами отказались. Именно это и трудно представить в европейской ЛЧ.
За адекватность
За адекватность ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:47, ред.
Кто его признал военным преступником и кого он массово убил на территории СА? Вики: "3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США" В политоту не лезу, все читать умеют, кому интересно найдут.Так у нас наитемнейший покруче военный преступник исходя из Ваших слов, а Вожди мирового гегемона так вообще в аду должны гореть уже давно. "Не суди и не судим будешь." "Спорт вне политики" не Россия придумала ежели что.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:25
Правельно сделали!! Иранский клуб сам виноват в срыве матча. Какого вообще там делает бюст военного преступника на стадионе?? Им надо засчитать за это технарь.
4x2epy79u5bp
4x2epy79u5bp
сегодня в 00:52
Как они узнали, что там бюст, если даже не вышли? 👀
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:33
Какая политика, если человек обвиняется в убийствах в массовом порядке???
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:46
Вот и поиграли в Азии, но им в принципе какая разница, основные лч взяли, а тут денег получат за пару сезонов и хватит на пару жизней
За адекватность
За адекватность ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Доброго времени суток! Почему трудно представить? Российские клубы отстранили по политическим причинам и "Спартак" не сыграл с "Лейпцигом". Пусть это был матч ЛЕ, а не ЛЧ, но велика ли разница? Увы и ах, все эти лозунги наподобие "Спорт вне политики" и.т.п. ушли в небытие и оказались фарсом. Не собираюсь уходить в политоту, ибо ей не место на футбольном ресурсе, но все же в интересное время живем на мой сугубо субъективный взгляд.
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 22:11
Спорт в не политике говорили они.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:04
Ну а как иначе. Не вышли на игру- поражение.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 22:01
АХАХАХАХА
Такого в европейской ЛЧ трудно представить.

Показатель того, что это всё не настолько значимо.
Naherger
Naherger
вчера в 21:59
Во всех матчах им технарь вхерачить
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:54
Наказывать нужно строже за эти хотелки....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:42
Технарь и без вопросов - политикой после игр...
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