Клуб Бензема бойкотировал матч азиатской ЛЧ по политическим причинам

«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо, отказался выходить на матч азиатской Лиги чемпионов против «Сепахана» по политическим причинам.
Это связано с тем, что на стадионе «Сепахана» размещён бюст Касема Сулеймани — иранского военного деятеля. В Саудовской Аравии считают, что он причастен к терактам в стране.
Теперь «Аль-Иттихаду» грозит техническое поражение в этой встрече.
Сам Бензема является гражданином страны, что поставляет оружие террористам из когда-то страны снг, про африканские типа не колонии можно очень долго говорить
Сам Бензема является гражданином страны, что поставляет оружие террористам из когда-то страны снг, про африканские типа не колонии можно очень долго говорить
"«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо, отказался выходить на матч азиатской Лиги чемпионов против «Сепахана» по политическим причинам."
Да я поверхностно в курсе дела, но решил констатировать ответ на предложенной редакцией формулировке - "....по политическим причинам".
"«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо, отказался выходить на матч азиатской Лиги чемпионов против «Сепахана» по политическим причинам."
Да я поверхностно в курсе дела, но решил констатировать ответ на предложенной редакцией формулировке - "....по политическим причинам".
Такого в европейской ЛЧ трудно представить.
Показатель того, что это всё не настолько значимо.
Такого в европейской ЛЧ трудно представить.
Показатель того, что это всё не настолько значимо.