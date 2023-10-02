Клуб Бензема бойкотировал матч азиатской ЛЧ по политическим причинам

1696271561

вчера, 21:32

«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо, отказался выходить на матч азиатской Лиги чемпионов против «Сепахана» по политическим причинам.

Это связано с тем, что на стадионе «Сепахана» размещён бюст Касема Сулеймани — иранского военного деятеля. В Саудовской Аравии считают, что он причастен к терактам в стране.

Теперь «Аль-Иттихаду» грозит техническое поражение в этой встрече.