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Слова о женском футболе могут стать причиной переименования арены в Испании

вчера, 11:50

Мэрия Хетафе предложила убрать из названия городского стадиона имя олимпийского чемпиона 1992 года Альфонсо Переса.

Причиной являются недавние высказывания экс-футболиста о женском футболе. Он заявил:

Я считаю, что это очень хорошо, что у женщин есть свое пространство и свои права, как это было на протяжении многих лет, но я не думаю, что женский и мужской футбол можно приравнивать друг к другу.

Каждый должен знать, на каком месте он находится. Они не могут жаловаться, ведь женский футбол развивается. Но нельзя витать в облаках и думать, что они ни в чем не уступают мужчинам-футболистам.

Недавно в испанском футболе разгорелся скандал из-за поведения главы федерации футбола Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку после финала женского ЧМ. В итоге функционер ушел в отставку.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:06
Kinder, Küche, Kirche – вот их удел 🤣🤣🤣
ariec93
ariec93 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:52
Че за матч, где обзор можно глянуть?
alexamit
alexamit
вчера в 16:55
Дурдом с этим равноправием.Никогда не было,нет и не будет.И пора этим бабам во всём МИРЕ это понять.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:09
Как раз до них доходит woke-шиза, я посмотрел, в комментариях там к материалу испанцы уже боятся, что у них свободу слову отнимут, как в демократических штатах США или в Англии, где только woke-шизе можно свои неомарксистские идеи толкать)
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:07
До испанцев видимо не доходит)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:06
Так уже "доказали", женская сборная США с главной борцухой за равную оплату Меган Рапино проиграла 2-7 ФК "Детройт" U-15. Есть ещё матч, где команда из третьего вроде дивизиона Англии играла против женской команды "Кристал Пэлэс", но там 0-15 уже.
Futurista
Futurista
вчера в 12:01
Надо устроить турнир между мужскими и женскими командами...пусть женщины на поле докажут что они равны)...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:52
А разве Альфонсо не прав?!
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