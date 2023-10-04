Слова о женском футболе могут стать причиной переименования арены в Испании

Мэрия Хетафе предложила убрать из названия городского стадиона имя олимпийского чемпиона 1992 года .

Причиной являются недавние высказывания экс-футболиста о женском футболе. Он заявил:

Я считаю, что это очень хорошо, что у женщин есть свое пространство и свои права, как это было на протяжении многих лет, но я не думаю, что женский и мужской футбол можно приравнивать друг к другу.

Каждый должен знать, на каком месте он находится. Они не могут жаловаться, ведь женский футбол развивается. Но нельзя витать в облаках и думать, что они ни в чем не уступают мужчинам-футболистам.