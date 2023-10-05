Балотелли ответил на вопрос о желании перейти в ПСЖ

Нападающий клуба «Адана Демирспор» дал комментарий на тему желания перейти в ПСЖ .

Без шансов. Ни за что — я играл за «Марсель», «Ниццу», так что... Никак.

Если мне будут платить 10 миллионов евро в год? Конечно. В таком случае я бы даже перешел в команду своего брата!