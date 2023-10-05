Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Балотелли ответил на вопрос о желании перейти в ПСЖ

вчера, 19:53

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли дал комментарий на тему желания перейти в ПСЖ.

Без шансов. Ни за что — я играл за «Марсель», «Ниццу», так что... Никак.

Если мне будут платить 10 миллионов евро в год? Конечно. В таком случае я бы даже перешел в команду своего брата!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Палмейраса» привлёк внимание топ-клубов Европы
Вчера, 20:11
«Боруссия» не оправилась от удара прошлой весной. Нашли игровой ритм только сейчас, забирают Санчо
03 октябряМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии2
СлухиГлавный тренер «Боруссии» Дортмунд заинтересован в возвращении Санчо
03 октября
Слухи«Аль-Наср» хочет подписать капитана «Реала»
03 октября
СлухиТоп-клубы интересуются защитником «Атлетико»
03 октября
СлухиСтало известно, кто может заменить Салаха в «Ливерпуле»
03 октября
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:36
Без шансов? А потом: "конечно".
Он сам понял вообще?
Futurista
Futurista
вчера в 20:34, ред.
Марио, давай в Спартак)...нужна жесть в атаке...Соболев не вывозит...
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:27
Я думаю шоу дзюбы и слуцкого он оценил бы. Не за бесплатно, конечно))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:19
Судя по его уму - он брат братьев Боатенгов. Родной .. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:08
"Без шансов! Я даже не пересекался с Мбаппе, а ты должен быть в его тусе, чтобы попасть в клуб. Говорят, спортивному директору просто приносят список его хоумиз, и он выбирает уже из них.

Если бы я познакомился с Мбаппе и затусил с ним на яхте? Конечно. Но в таком случае мне пришлось бы быть трансом, а к этому меня жизнь не готовила".
протон
протон
вчера в 20:06
У меня больше шансов, что меня позовут играть в ПСЖ, чем у Балотелли
протон
протон
вчера в 20:06
При всей чудаковатости трансферной политики «ПСЖ» , представить туда переход Балотелли в здравом уме не получается
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 