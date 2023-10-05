Балотелли ответил на вопрос о желании перейти в ПСЖ

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли дал комментарий на тему желания перейти в ПСЖ.
Без шансов. Ни за что — я играл за «Марсель», «Ниццу», так что... Никак.
Если мне будут платить 10 миллионов евро в год? Конечно. В таком случае я бы даже перешел в команду своего брата!
Если бы я познакомился с Мбаппе и затусил с ним на яхте? Конечно. Но в таком случае мне пришлось бы быть трансом, а к этому меня жизнь не готовила".
Если бы я познакомился с Мбаппе и затусил с ним на яхте? Конечно. Но в таком случае мне пришлось бы быть трансом, а к этому меня жизнь не готовила".