«Боруссия» не оправилась от удара прошлой весной. Нашли игровой ритм только сейчас, забирают Санчо

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вчера, 19:10

Вингер – на связи с Терзичем.

«Бавария» неожиданно дважды в первых шести турах потеряла очки – поэтому возглавляет Бундеслигу на этом этапе другая команда. Нет, не дортмундская «Боруссия» – «Байер» (даже смогли отнять очки у чемпионов). Дортмундцы идут ниже, на четвёртой строчке – при этом в топ-5 забрались лишь по итогам минувшего тура. Стартовали «шмели» не так плохо – но недосказанность остаётся. Размышляем о состоянии команды Эдина Терзича спустя несколько месяцев после упущенного чемпионства.

Удар был критичным

«Шмелей» прошлой весной настолько близко подпустили к «салатнице», что те уже могли ощутить холод металла на пальцах. «Бавария» отказалась от Нагельсманна – и без видимых причин назначила главным тренером Тухеля, симпатии лишь сильнее сместились в сторону «чёрно-жёлтых».

Далее к этому добавились осечки – 1:1 с «Хоффенхаймом», 1:3 от «Майнца». В 30-м туре очки теряет уже «Боруссия» – мюнхенцы снова на вершине. Но за 1 тур до финиша чемпионата – роковая ошибка «баварцев», которые проиграли «Лейпцигу». Всё, что нужно было сделать обыгравшей «Аугсбург» «Боруссии» – повторить результат с «Майнцем». С не решавшим уже никаких задач коллективом набрать 3 очка.

На 15-й минуте подопечные Эдина Терзича пропускают первый гол. Чуть позднее «с точки» не забивает Аллер. 24-я минута – 0:2. «Бавария» в параллельном матче спокойно ведёт 1:0 с «Кёльном». В итоге дортмундцы отыграли 2 мяча. Но чемпионство упустили сами. Вроде фанаты и полны сострадания к «шмелям». Но кого ещё винить? Всё было в ногах «чёрно-жёлтых», титул они отдали сами. А мы лишний раз увидели, в чём разница между мюнхенцами и остальными.

Не успели оправиться

Ройсу и компании предстояло заново учиться летать после того, как им обрубили крылья. И межсезонья на это хватило не полностью. В первом же туре «шмели» с огромным трудом сломили сопротивление середняка – «Кёльна», забив под занавес второго тайма.

Следующие матчи лишь подтверждали опасения – в гостях «чёрно-жёлтые» едва не уступили «Бохуму» (14-е место по итогам предыдущего сезона), а в домашних стенах любезно поприветствовали в элитном дивизионе «Хайденхайм» (2:2).

Во время паузы немецкий менеджер серьёзно поговорил со своими подопечными – после этого «Боруссия» выдала трёхматчевую победную серию в чемпионате, а в ЛЧ уступила «Пари Сен-Жермен». Отправной точкой в удачном отрезке стал поединок с «Фрайбургом» (4:2) – после него Терзич отмечал:

Мы довольны победой, но пока играем не на сто процентов. Не понравилось, что не смогли постоянно контролировать игру после удачного стартового отрезка. Мы старались не позволять сопернику часто использовать кроссы у нашей штрафной, но не получилось. С 60-й минуты мы перешли на игру в три защитника, выдвинули в атаку Фюллькруга и Малена, и этот ход сработал.

Несмотря на незначительную пробуксовку в первых турах, её эффект стирается уже сейчас – «чёрно-жёлтые» идут наравне с «Баварией» и «Лейпцигом», от «Байера» отстают на 2 очка.

Опять отпускают лидеров

Дортмунд давно избрал такой вектор – и его сложно критиковать, поскольку поставленные цели достигаются. Только сложно одновременно служить «инкубатором» для европейских грандов и бороться за титулы в топ-чемпионате.

Джуд Беллингем в минувшее межсезонье отправился в мадридский «Реал». Критиковать за такую сделку невозможно. Англичанин – талант, которому уже тесно в «Боруссии». Да и получили немцы солидную компенсацию. Азар в «Андерлехте» – трансфер постаревшего лидера с падающим КПД .

Но вот Рафаэл Геррейру, левый защитник с 12 ассистами за минувший чемпионат, – ушёл в «Баварию». Принципиальный соперник «шмелей» забрал их ценный актив свободным агентом. Ещё одна бесплатная потеря – полузащитник Махмуд Дауд, который достался «Брайтону». Да, 27-летний немец пропустил большую часть предыдущего сезона, восстанавливаясь после травмы – но до этого он проявлял себя неплохо, а теперь закрепился в стартовой обойме «чаек».

Цель – вернуть Санчо

«Боруссия» успела оформить несколько сделок на вход, но ни одну из них к топ-трансферу причислить не получается. Есть один интересный вариант – вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо.

Молодой англичанин уже пересекался с Терзичем в дортмундском коллективе – плюс с самим клубом у игрока закрепились положительные ассоциации. Тем временем в МЮ ситуация развивается ужасно.

Джейдон потерял место в старте и разругался с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Голландский менеджер потерял терпение к вингеру – англичанин пропустил матч с «Арсеналом», и тренер объяснил это тем, что ему не понравилась работа футболиста на тренировках. Санчо огрызнулся в соцсетях. За этим последовало отстранение от тренировок с основой.

Теперь англичанин не сможет играть, пока не принесёт извинения. Рэшфорд, Магуайр и Шоу советуют ему так и поступить, но сам исполнитель опасается – по его мнению, извинения приведут к аналогичному отношению к нему в будущем.

Решением для Джейдона может стать трансфер. Один из претендентов – «Барселона» (каталонцы также следят за Марсьялем). А вот ещё один – дортмундцы. В немецком гранде Санчо и прорубил себе окно в большой футбол.

Сообщается, что всё разрешится зимой. Вингер контактирует с Терзичем, обсуждения продолжаются – вероятнее всего, стороны обсудят аренду, поскольку условия полноценного трансфера «Боруссия» вряд ли потянет. При этом потенциальный трансфер – стопроцентный плюс для «шмелей» (смущает только отношение к режиму).