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Топ-клубы интересуются защитником «Атлетико»

вчера, 11:40

Защитник Хосе Хименес может покинуть «Атлетико».

По данным источника, в подписании уругвайца заинтересованы «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:58, ред.
Не знал,что Ньюкасл и Вест Хэм гранды
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Если есть интерес, это уже хорошо.
Но может быть, что это интерес разгоняет агент Хименеса !)
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:38
Просто офигительный выбор у него... хотя запросто может и остаться в Атлетико
alexgurzan
alexgurzan ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:32
Добрый день.
Разберемся.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:28
Вчерашние ставки зависли?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:56
Он за всю карьеру ни одного полноценного сезона не смог сыграть, постоянно на травмах.
Подходит нынешнему Челси по этому показателю, но по возрасту нет, ему не 20 годков
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:54
Если такие клубы интерес гоняют,значит точно уйдёт к кому нибуть из них !
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