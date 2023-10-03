Топ-клубы интересуются защитником «Атлетико»

Защитник Хосе Хименес может покинуть «Атлетико».
По данным источника, в подписании уругвайца заинтересованы «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».
Защитник Хосе Хименес может покинуть «Атлетико».
По данным источника, в подписании уругвайца заинтересованы «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».
Но может быть, что это интерес разгоняет агент Хименеса !)
Но может быть, что это интерес разгоняет агент Хименеса !)
Разберемся.
Разберемся.
Подходит нынешнему Челси по этому показателю, но по возрасту нет, ему не 20 годков
Подходит нынешнему Челси по этому показателю, но по возрасту нет, ему не 20 годков