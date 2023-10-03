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Стало известно, кто может заменить Салаха в «Ливерпуле»

вчера, 10:17

«Ливерпуль» определился с кандидатами на замену нападающему Мохамеду Салаху.

Если египтянин примет решение покинуть «красных», «Ливерпуль» рассмотрит варианты с подписанием Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафиньи («Барселона») или Лероя Сане («Бавария»).

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Все комментарии
Федя Голицын
Федя Голицын
вчера в 17:51
Только Мбаппе .....А потом уже подбирать тасовать
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:51, ред.
Самый лучший вариант Нету. Учитывая его качества и то как он обостряет с правого фланга и быстро разгоняется.
При Клоппе мог бы выйти на новый уровень.
Нету более близок к уровню Салаха.
Сане и Рафинья все таки не такие, Нету раскачает соперников в штрафной образуя свободные зоны для передач.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:42
Замены Салату, тому Салаху из 19того и ранее быть не может, уж очень он силён был в важных матчах.
Сане неудачник, увы, и он точно не нужен. Лучше тогда уж Тео Бонгонда попробовать развить
Dudikoff
Dudikoff ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:59
По-моему, тут вообще набор рандомных имён)
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:21
Из всех кандидатов заменой Салаху никто не станет, только на непродолжительный отрезок
По крайней мере пока что
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:37
Как то тут местный Рафа расхваливал Нету, перец действительно в неплохой форме, из всех перечисленных наиболее подходящий кандидат на мой взгляд.
shlomo
shlomo
вчера в 12:36
Думаю что сложно будет у Барсы отжать Рафиньи....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:23
Ахаха, Сане)) Спасибо, это была хорошая шутка.
112910415
112910415
вчера в 11:27
размышлять надо и почти пора
FruttyPups
FruttyPups ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:44
спасибо, исправили.
протон
протон
вчера в 10:42
Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон выскащался о решении организации о допуске юношеских сборных России к участию в международных соревнованиях.
Может "высказался"?
https://www.soccer.ru/news/1362214
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:39
Так Салах уже вроде принял уйти, просто в этот раз , что то " не срослось" с руководством, так что поиск замены вполне актуален.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:37
Молодцы, что определились. Теперь дело за малым , когда уйдёт Салах ???)))
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