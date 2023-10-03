Стало известно, кто может заменить Салаха в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» определился с кандидатами на замену нападающему Мохамеду Салаху.
Если египтянин примет решение покинуть «красных», «Ливерпуль» рассмотрит варианты с подписанием Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафиньи («Барселона») или Лероя Сане («Бавария»).
При Клоппе мог бы выйти на новый уровень.
Нету более близок к уровню Салаха.
Сане и Рафинья все таки не такие, Нету раскачает соперников в штрафной образуя свободные зоны для передач.
При Клоппе мог бы выйти на новый уровень.
Нету более близок к уровню Салаха.
Сане и Рафинья все таки не такие, Нету раскачает соперников в штрафной образуя свободные зоны для передач.
Сане неудачник, увы, и он точно не нужен. Лучше тогда уж Тео Бонгонда попробовать развить
Сане неудачник, увы, и он точно не нужен. Лучше тогда уж Тео Бонгонда попробовать развить
По крайней мере пока что
По крайней мере пока что
Может "высказался"?
https://www.soccer.ru/news/1362214
Может "высказался"?
https://www.soccer.ru/news/1362214