Холанд рассказал о своих целях в текущем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своих целях в нынешнем сезоне.
Главная мечта на данный момент – сделать требл снова! Только представьте! Это же так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я обожаю это чувство и вновь хочу это сделать».
То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось это повторить, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» давит на Холанда в вопросе нового контракта.