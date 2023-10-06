Холанд рассказал о своих целях в текущем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» ответил на вопрос о своих целях в нынешнем сезоне.

Главная мечта на данный момент – сделать требл снова! Только представьте! Это же так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я обожаю это чувство и вновь хочу это сделать».

То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось это повторить, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда.