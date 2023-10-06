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Холанд рассказал о своих целях в текущем сезоне

вчера, 17:24

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своих целях в нынешнем сезоне.

Главная мечта на данный момент – сделать требл снова! Только представьте! Это же так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я обожаю это чувство и вновь хочу это сделать».

То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось это повторить, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» давит на Холанда в вопросе нового контракта.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:39
Молодец мыслит реально, знает что ЗМ ему не дадут, а опять подарят нечемному гному
Горожане
Горожане
вчера в 18:18
Повторить требл было бы здорово!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:59
Для меня в этом сезоне более ценнее победа в АПЛ. Еще никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд. Но и ЛЧ хочется выиграть во второй раз.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 17:48
Манчестер Сити один из фаворитов, о чем вопрос.
Elliada
Elliada
вчера в 17:39, ред.
Понимает, что в этом году ЗМ выиграет Месси. Думает о следующем годе. Главное, чтобы не потерялся в важных матчах.
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