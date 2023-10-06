Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората.
30-летний игрок забил два мяча в игре против «Фейенорда», один из которых стал победным.
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората.
30-летний игрок забил два мяча в игре против «Фейенорда», один из которых стал победным.
А может, они Челси троллят до сих пор?)
А может, они Челси троллят до сих пор?)
Браво Альваро Мората и весь Атлетико Мадрид!
Браво Альваро Мората и весь Атлетико Мадрид!