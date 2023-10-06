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Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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амурец
амурец
сегодня в 07:40
Два мяча это хорошо, ну кому они были забиты? Команде какого уровня? Вот вопрос
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:17
Мората всего-то 30 лет а я думал ему 35-36 лет. Он сколько клубов менял
KTS_16
KTS_16
вчера в 20:24
Зачёт
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:18
На этой неделе Мората заслужил быть лучшим.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:17, ред.
Бредятина полная, очень жаль, Джуд показал космос,а голы Мораты были с нарушением правил.
А может, они Челси троллят до сих пор?)
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:35
Я понимаю, что Мората единственный, кто в этом туре оформил дубль, но почему не учитывается какому сопернику были забиты эти два гола. Атлетико играл против команды уровня ЛЕ (это в лучшем случае), ещё и на своём поле.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:09
А Мбаппе?)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:57
Цена для арабов поднялась...
112910415
112910415
вчера в 17:40
не буду спорить, заслужил !
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 17:36
Белингем кажется играл лучше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:25
Абсолютно согласен. Когда Моратик дважды за игру попадает в створ ворот, это само по себе уже достойно игрока недели, хаха)
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:21
Ожидаемо и вполне заслуженно!
Браво Альваро Мората и весь Атлетико Мадрид!
Вещий
Вещий
вчера в 17:20
Думаю что правильно выбрали. Удачи ему в дальнейших матчах.
протон
протон
вчера в 17:18
Ожидал, что Беллингем будет
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:08
Ну, пускай будет Мората..
Гость
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