Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч» .

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что мечтает однажды выиграть «Золотой мяч».
Приехав из такой маленькой страны, было трудно предположить всё это [вхождение в число претендентов на «Золотой мяч»], поэтому я чувствую, что если я буду вкладывать душу в то, что я делаю, это окупится. Я мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч».
Да, он не был ярковыраженным бровочником, как грузинский фраерок, но дважды получал ЗМ. Дело не в позиции игрока, а в его умении играть на разных позициях и в его универсализме.
Вот поэтому мне смешно когда пижончик из Наполи мечтает о ЗМ.
Да, он не был ярковыраженным бровочником, как грузинский фраерок, но дважды получал ЗМ. Дело не в позиции игрока, а в его умении играть на разных позициях и в его универсализме.
Вот поэтому мне смешно когда пижончик из Наполи мечтает о ЗМ.