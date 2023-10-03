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Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч»

вчера, 15:52

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что мечтает однажды выиграть «Золотой мяч».

Приехав из такой маленькой страны, было трудно предположить всё это [вхождение в число претендентов на «Золотой мяч»], поэтому я чувствую, что если я буду вкладывать душу в то, что я делаю, это окупится. Я мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:39
С Наполи Зм не выйграть. Если хочеш ЗМ то переходи в Реал!! С Реалом больше всего шансов получить ЗМ и взять ЛЧ.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 21:08
Мечтать не вредно!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:56
Извиняюсь, перепутал этот момент с Гердом Мюллером !🤷‍♂️
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:12
Его нескромность поражает. Человек, еще ничего не добился в жизни, но уже привыкает к сравнению с Марадоной. Нормально?!
А я не видел момента, когда Киган целовал поле, но полностью тебе доверяю! Всё-таки, незабываемые 70-е, сколько разного прекрасного внесли в нашу жизнь- и футбол, и музыка!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Похоже потихонечку начинает сползать , судя по его играм в этом сезоне. Зря его раньше времени начали короновать , Марадонить !) Это к добру точно не приводит. Сколько таких было, история только помнит !)
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
Да я тоже прекрасно помню его и в Ливерпуле и когда он за Гамбург играл, я именно из-за него начал болеть за Гамбург. У меня даже на папке была наклейка Гамбурга, брат с Германии мне прислал, он там служил . 👍 Я помню его прощальный матч когда он на коленях целовал центр поля .
pomor45
pomor45
вчера в 19:34
Так тут пахать надо, а не мечтать.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:05
А ты знаешь- он таки похож!!! Главное- чтобы с облака не свалился...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Игорь, Дружище- ну ты не прав!!! Какой там Киган, когда сравнение с Марадоной затуманило глаза!!! Зачем Хвичке Киган, если он уже марадошка!!!
Ну а если серьезно, то конечно, сравнение это, я к тому привел, что на любой позиции можно стать выдающимся, если талант имеется. А если, как привязанный, ходить на ленточке- два шагИ направо, два шагИ налево, то точно, большим футболистом не стать- НИКОГДА!!!

Ну а Кигана, я видел, и в играх с тбилисским Динамо в 1979г., и много читал о нем, еще в "Футбол-Хоккее"!!! Уникальный футболист- неповторимый!!!!!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:54
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Да, Толя- именно это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Привет дружище. ✊️
Смешно даже сравнивать этих двух игроков .
Кварацхелия до Кевина Кигана как до Марса на ишаке !))
Кевин Киган (полное имя Джозеф Кевин Киган) — английский футболист и тренер, один из величайших английских футболистов, единственный англичанин, который дважды признавался лучшим футболистом Европы (1978, 1979). Член Зала славы английского футбола с 2002
Лучший бомбардир отбора к чемпионату Европы 1980 (7 голов)
Футболист года в Англии (2): 1976, 1982
Футболист года в Германии: 1979 (согласно опросу футболистов)
Обладатель «Золотого мяча» (2): 1978, 1979
Футболист года в Европе (Onze d'Orх2): 1977, 1979
Входит в список «ФИФА 100» и Список величайших футболистов XX века журнала «World Soccer» .
Даже во сне такое не присниться Хвиче , при всём к нему уважении !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50
Пошуметь - в смысле поскандалить с судьями ? Весьма вероятно
Capral
Capral ответ Viollator (раскрыть)
вчера в 18:47
Даже два.
🫢🫢🫢🫢🫢🫢😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Viollator
Viollator
вчера в 18:31
Если сборная станет хотя бы призёром чм, лучше чемпионом , то дадут Хвиче ЗМ !
Capral
Capral
вчера в 18:07, ред.
Сенатов, в общем и целом дело говоришь. Но вот К.Киган опровергает твои слова. Он номинально был левым нападающим, хотя мог играть справа, слева и в центре.

Да, он не был ярковыраженным бровочником, как грузинский фраерок, но дважды получал ЗМ. Дело не в позиции игрока, а в его умении играть на разных позициях и в его универсализме.

Вот поэтому мне смешно когда пижончик из Наполи мечтает о ЗМ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:48
Позиция на поле - бровка - не располагает к этому. Хотя в жизни всё бывает.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:30
Дружище, я думаю, ЗМ, ему будет труднее купить и дороже, нежели лучшего игрока Серии А...
112910415
112910415
вчера в 17:09
нельзя же исключать вмешательство старика Хоттабыча !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:41
Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч» .
z2e8jf485y2s
z2e8jf485y2s
вчера в 16:26
Об этом любой футболист мечтает
adekvat
adekvat ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:23
Мечтать не вредно, чем черт не шутит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22
Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч».
cr2g5dr4sc3z
cr2g5dr4sc3z
вчера в 16:12
Похоже где-то в дальнем углу раздевалки грузин наткнулся на давнишнюю марадонину закладку
Вещий
Вещий
вчера в 16:10
Сложно будет и даже почти не реально, но помечтать можно...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:56
Мечта хорошая, стремись к ней, работай над собой, отдавай всего себя на футбольном поле!
Удачи Хвича!
Capral
Capral
вчера в 15:55
А я мечтаю- стать молодым и здоровым, и думаю- моя мечта реальнее!!!
А Хвичка- пусть продолжает мечтать... Впрочем, что-то мне подсказывает, что сегодня, он может пошуметь в игре с Реалом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:53
Мечтать не вредно,надо много для этого работать.
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