Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч» .

Полузащитник «Наполи» заявил, что мечтает однажды выиграть «Золотой мяч».

Приехав из такой маленькой страны, было трудно предположить всё это [вхождение в число претендентов на «Золотой мяч»], поэтому я чувствую, что если я буду вкладывать душу в то, что я делаю, это окупится. Я мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч».