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Роналду снова стал лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии

вчера, 17:59

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим игроком Премьер-Лиги Саудовской Аравии в прошлом месяце.

Португалец является лучшим бомбардиром турнира на данный момент, на его счету 10 голов и 5 результативных передач. В сентябре он отметился 5 забитыми мячами и 3 ассистами.

Форвард второй месяц подряд признаётся лучшим футболистом чемпионата.

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Аль-Наср  Криштиану Роналду
Перевод с Твиттер Roshn Saudi League Фото: Твиттер Саудовской Премьер-Лиги
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:54
Продырявленный 50 гей-нарцисс сделал большую ошибку, что перешёл в Саудовскую Аравию только в 2023 году... ему надо было переходить намного раньше.
А так он опозорился в Европе по полной, дошло даже до того, что штопанному отказали все топ клубы, а он буквально умолял, что бы его купили, а некоторые как Боруссия Д так вообще отказали в унизительной форме.
Да он и сам сожалеет, что... нет не то, что стал изгоем в старом свете, а то, что потеряно время сладострастия с верблюдами.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:38, ред.
Постарел Авейру. Очень постарел. С лица. То, что футбольных навыков уже давно нет - это понятно. Но то, что он постоянно как наконечник порет моменты - это нечто. Когда человек пытается из г..на сделать конфетку - это выглядит так смешно. Кто слышал - у него очень низкий голос. Вроде взрослый дядька - а угомонить свой эгоизм не может. Я думал, что отпечаток прошедшего ЧМ и его результаты меньше повлияют на него.. Но это не так.. Шибанул по нему Катар здорово. Очень сильно. На лице всё отражено.. Ужас - как он не умеет проигрывать.
29081985
29081985 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:23
Как и гном свой!
de1-pier0
de1-pier0 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:16
Ты это расскажи детям,которые футбол понимают сверху,футбол нужно понимать из нутри.Гольф это хобби..а у него что в хобби,лететь в Марокко к "дружку"..Бензема почему мозила стал,когда на него не играют,а играют на пеналду...психологически ты уже не в игре..что тебе объяснить..
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:35
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ de1-pier0 (раскрыть)
    вчера в 20:33
    бы да кабы....
    Бензема мазило каких свет не видовал, особенно игрой головой, и Рон абсолютно по делу был Лидером Реала и стеклянный Бейл с его скоростью ничего не смог навязать Роны и не смог бы будь он предан футболу, а не гольфу. Рон разноплановый и всегда менялся, всегда
    Capral
    Capral
    вчера в 20:32
    Эх, Сенатов, не знаешь ты футбольную историю...
    Похожий случай произошел в Киеве, в чемпионате СССР, между киевским Динамо и московским. Был назначен штрафной в сторону киевлян. К мячу подошел штатный исполнитель штрафных у москвичей В.Карцев. В этот момент, К.Бесков оттолкнул партнера по команде и сам пробил по воротам соперника. Москвичи победили 6:2.

    И что, Бесков, тоже был плохой человек?
    Человек Маляр
    Человек Маляр ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:30
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:30
      Лучший в любом чемпионате
      de1-pier0
      de1-pier0 ответ БиллиБоб (раскрыть)
      вчера в 20:15
      Я просто этого не могу понять,когда играл в реале,там Кросс,там Бейл..которые умеют бить,нет,он бьёт. Я помню матч 2016 на евро,Уэльс играет с кем-то,Бейл из трёх штрафных два забил в одном матче,это уровень. Я увидел на 100% по потенциалу,Бейл лучше его,по скорости,по,прыгок тот же,мощности,и конечно удар...просто Бейл не туда попал тот момент,угробил такую карьеру. Просто работал на его статистику. Да и Бензема то-же. Бензема в 33 начал забивать по в лиге чемпионов аж 15 голов,когда такого было,если он забивал в 34,он не мог забить в 25?Мог,уверен. Тогда зачем реал держал этого баласта ,с такой репутацией..и такой зарплатой..и идёт игра не идёт...по 90 минут...ужасно.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 20:15
      Прошло 40 лет...
      Новость: "Роналду один без посторонней помощи дошёл до туалета"...
      Фанаты Месси: Роналду всегда был эгоистом, Месси ходит в туалет только с друзьями...
      Ев17
      Ев17 ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 19:59
      ему ж не шешнадцать )) всё, что можно было достичь, достиг давно, и доказывать никому ничего не надо, играет в своё удовольствие
      БиллиБоб
      БиллиБоб ответ de1-pier0 (раскрыть)
      вчера в 19:44
      Да уж, штрафные у него это конечно позорище еще то. Ну как такое может быть, что профессиональный игрок нападения абсолютно не умеет их бить? И что забавно, так то,что все же это понимают, но все равно дают ему их исполнять.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 19:44
      Эх, поздно уехал в СА. Сколько вреда принес Юве и МЮ, а если бы уехал раньше, то сейчас 900 голов было бы и Ювентус с МЮ не были бы разрушены. Роналду нашел свой чемпионат.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 19:40
      Столько комментов от фанатов Месси. А ведь Месси сам уехал в полупрофессиональный чемпионат.
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 19:39
      Старый конь борозды не испортит
      lk_48337 1
      lk_48337 1
      вчера в 19:28
        de1-pier0
        de1-pier0
        вчера в 19:08
        Я давно говорил что он наконец-то нашёл свой чемпионат и его уровень,зачем он убегал из Италии и из Англии,там совсем другое...он не успевал,и тут такой контракт...и можно истерику иногда поднять когда он не может попасть в ворота.Если не Саудовская Аравия,он до сих пор искал бы себе команду,просто никто не хочет взять игрока с такой репутацией,во вторых такая зарплата...третьих,в контракте есть пункт,все пенки его..и штрафные...ну штрафные мы знаем,скоро дойдёт до цифры 100 ..как каждый 100 удар это гол...ФАНТАСТИКА...
        FenixSL
        FenixSL ответ urpknnv55kpc (раскрыть)
        вчера в 18:56
        да
        в 38 лет
        + заработать гору золота и жить как король в одном из самых прогрессивных мест планеты
        ОСУЖДАТЬ
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        вчера в 18:52
        Вот что значит человек нашёл свой чемпионат. Криштиану было некомфортно в Англии, там всё-таки игроки не получают столько денег как в СА, поэтому где-то их уровень хромает, где-то специально мешали португальцу творить магию футбола...

        А вот попав в чемпионат, где все свои, Криштиану раскрылся. Как говорится, звёзды сошлись: и уровень игроков сопоставим с его космическим; и профессионализм одинаков, что не важно кому забивать, можно и пасы раздавать; и никто больше не играет на статистику одного португальца, как злые языки раньше говорили, ведь второй и третий после КриРо бомбардир команды набрали сопоставимые "в два раза меньше" и "в три раза меньше"...

        Вот что значит человек нацелен на Золотой мяч сезона 23/24.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 18:50
        Лично для меня об этом футболисте говорит тот факт, что в одном из матчей чемпионата СА, когда команда должна была пробить штрафной и к мячу подошёл игрок "Аль-Насра", португалец грубо оттолкнул его двумя руками и сам нанёс удар.
        Вещий
        Вещий
        вчера в 18:42
        Сколько там звезд сейчас в Саудовской Аравии? Без разницы: Криш ПОКА сияет ярче всех... :)))
        Agamaga...........
        Agamaga...........
        вчера в 18:40
        Утешает ли его это?
        urpknnv55kpc
        urpknnv55kpc
        вчера в 18:29
        Похоже он для этого туда и уехал, чтобы быть лучшим во всем
        Futurista
        Futurista
        вчера в 18:02
        10 голов...5 голевых...сам забивает и другим дает забивать...
        Гость
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