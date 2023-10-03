Роналду снова стал лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим игроком Премьер-Лиги Саудовской Аравии в прошлом месяце.
Португалец является лучшим бомбардиром турнира на данный момент, на его счету 10 голов и 5 результативных передач. В сентябре он отметился 5 забитыми мячами и 3 ассистами.
Форвард второй месяц подряд признаётся лучшим футболистом чемпионата.
А вот попав в чемпионат, где все свои, Криштиану раскрылся. Как говорится, звёзды сошлись: и уровень игроков сопоставим с его космическим; и профессионализм одинаков, что не важно кому забивать, можно и пасы раздавать; и никто больше не играет на статистику одного португальца, как злые языки раньше говорили, ведь второй и третий после КриРо бомбардир команды набрали сопоставимые "в два раза меньше" и "в три раза меньше"...
Вот что значит человек нацелен на Золотой мяч сезона 23/24.
А вот попав в чемпионат, где все свои, Криштиану раскрылся. Как говорится, звёзды сошлись: и уровень игроков сопоставим с его космическим; и профессионализм одинаков, что не важно кому забивать, можно и пасы раздавать; и никто больше не играет на статистику одного португальца, как злые языки раньше говорили, ведь второй и третий после КриРо бомбардир команды набрали сопоставимые "в два раза меньше" и "в три раза меньше"...
Вот что значит человек нацелен на Золотой мяч сезона 23/24.