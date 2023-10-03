Роналду снова стал лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии

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вчера, 17:59

Нападающий «Аль-Насра» стал лучшим игроком Премьер-Лиги Саудовской Аравии в прошлом месяце.

Португалец является лучшим бомбардиром турнира на данный момент, на его счету 10 голов и 5 результативных передач. В сентябре он отметился 5 забитыми мячами и 3 ассистами.

Форвард второй месяц подряд признаётся лучшим футболистом чемпионата.