Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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вчера, 11:17

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы. В их числе: нападающий «Ромы» (оформил дубль в матче с «Серветтом»); полузащитник «Аталанты» и молодёжной сборной Италии (забил победный мяч в игре со «Спортингом»); полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии (отличился в игре против «Фрайбурга») и нападающий «Славии» и сборной Чехии (дубль в матче с «Шерифом»).