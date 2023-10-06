Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы. В их числе: нападающий «Ромы» Андреа Белотти (оформил дубль в матче с «Серветтом»); полузащитник «Аталанты» и молодёжной сборной Италии Маттео Руджери (забил победный мяч в игре со «Спортингом»); полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета (отличился в игре против «Фрайбурга») и нападающий «Славии» и сборной Чехии Моймир Хытил (дубль в матче с «Шерифом»).
Победителя выберут болельщики, путём голосования на официальном сайте УЕФА.