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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

вчера, 11:17

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги Европы. В их числе: нападающий «Ромы» Андреа Белотти (оформил дубль в матче с «Серветтом»); полузащитник «Аталанты» и молодёжной сборной Италии Маттео Руджери (забил победный мяч в игре со «Спортингом»); полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета (отличился в игре против «Фрайбурга») и нападающий «Славии» и сборной Чехии Моймир Хытил (дубль в матче с «Шерифом»).

Победителя выберут болельщики, путём голосования на официальном сайте УЕФА.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 12:27
Думаю что Белотти достоин звания лучший.
Горожане
Горожане
вчера в 11:53
А где Саша? Он вроде бы как вышел на поле.
Гость
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