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«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в рамках АПЛ впервые с 2015 года

сегодня, 00:22
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.

Таким образом, «канониры» одержали первую победу над «горожанами» в рамках чемпионата Англии с 2015 года.

За это время «Манчестер Сити» 13 раз выигрывал у «Арсенала», а 2 матча закончились вничью.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Пунт (раскрыть)
сегодня в 12:30
Назови хотя бы второй состав
aNOOBis
aNOOBis ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:41
Ну, у Челси были сравнительно недавно, хотя год не назову без гугла...при Конте
Пунт
Пунт ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:24
Арсенал только в этом году более или менее закупился. И сам развивает своих игроков. Поднимает их стоимость. И уже дал по щам шарлотану! У Челси бардак в руководстве. А сити грех жаловаться на травмированных.
Elliada
Elliada ответ Пунт (раскрыть)
сегодня в 08:45
У каждой команды в составе 27 человек. По стоимости с Сити может сравнится Челси и Арсенал. Где их победы в АПЛ?
Пунт
Пунт ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:38
С тремя-то составами можно и 5 раз.
Elliada
Elliada ответ Пунт (раскрыть)
сегодня в 08:37
Как можно сливать АПЛ??? Для Пепа это главный турнир, о чем он сам много раз говорил. Еще никто не выигрывал АПЛ 4 раза подряд, а у Сити есть возможность и они будут бороться до конца.

Уже не первый год все надеются на спад Сити. Более стабильной команды нет. Ливерпуль, Арсенал, МЮ и т. д. - всех хватало максимум на пару сезонов, а Сити 7 лет держит уровень. Несколько поражений не повод для паники.
Пунт
Пунт ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:24
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:47
    8 лет Арсенал не мог выиграть. Только рикошет и травмы ключевых игроков Сити прервал эту закономерность. Следующая победа Арсенала над Сити в 2031 году
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:33
    Исторический момент. Артета никогда не забудет этот день... он побеждал все 24 клуба в АПЛ против которых играл.... последним был Ман Сити...
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    сегодня в 03:33
    Когда-то это должно было произойти!
    И вот!
    k2ejdvycd946
    k2ejdvycd946
    сегодня в 03:13
      Гость
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