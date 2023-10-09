«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в рамках АПЛ впервые с 2015 года

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сегодня, 00:22

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ .

Таким образом, «канониры» одержали первую победу над «горожанами» в рамках чемпионата Англии с 2015 года.

За это время «Манчестер Сити» 13 раз выигрывал у «Арсенала», а 2 матча закончились вничью.