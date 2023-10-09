«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в рамках АПЛ впервые с 2015 года

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.
Таким образом, «канониры» одержали первую победу над «горожанами» в рамках чемпионата Англии с 2015 года.
За это время «Манчестер Сити» 13 раз выигрывал у «Арсенала», а 2 матча закончились вничью.
Уже не первый год все надеются на спад Сити. Более стабильной команды нет. Ливерпуль, Арсенал, МЮ и т. д. - всех хватало максимум на пару сезонов, а Сити 7 лет держит уровень. Несколько поражений не повод для паники.
Уже не первый год все надеются на спад Сити. Более стабильной команды нет. Ливерпуль, Арсенал, МЮ и т. д. - всех хватало максимум на пару сезонов, а Сити 7 лет держит уровень. Несколько поражений не повод для паники.
У вас там ключевых на три состава)))
Рикошет... А сами че не забили?
Кубок, Вулвз, Арсенал... Ждем продолжения.
У вас там ключевых на три состава)))
Рикошет... А сами че не забили?
Кубок, Вулвз, Арсенал... Ждем продолжения.
И вот!
И вот!