Ганчаренко оштрафован по итогам матча против «Локомотива»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко оштрафован по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива».
Команда «Урал» задержалась перед выходом второй тайм на 2 минуты. Штраф 20 тысяч рублей. Гончаренко оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за техзону в четвёртый раз за сезон.
Интересно накажут ли запасных игроков ЦСКА за празднования гола на футбольном поле во время матча?
Ранее Марио и Дзюбу за подобное наказали, теперь же наказанных должно быть намного больше.
Второй гол ЦСКА, Гайич побежал к бровке и ему навстречу выбежало более пяти запасных на поле и именно они первые устроили поздравительную толпу, а потом уже игроки, которые были на поле подбежали.
Или фемида КДК не слепая и наказывает выборочно по заявкам?
Интересно накажут ли запасных игроков ЦСКА за празднования гола на футбольном поле во время матча?
Ранее Марио и Дзюбу за подобное наказали, теперь же наказанных должно быть намного больше.
Второй гол ЦСКА, Гайич побежал к бровке и ему навстречу выбежало более пяти запасных на поле и именно они первые устроили поздравительную толпу, а потом уже игроки, которые были на поле подбежали.
Или фемида КДК не слепая и наказывает выборочно по заявкам?