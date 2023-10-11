Ганчаренко оштрафован по итогам матча против «Локомотива»

Глава КДК РФС рассказал, что главный тренер «Урала» оштрафован по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

Команда «Урал» задержалась перед выходом второй тайм на 2 минуты. Штраф 20 тысяч рублей. Гончаренко оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за техзону в четвёртый раз за сезон.