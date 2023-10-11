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Ганчаренко оштрафован по итогам матча против «Локомотива»

вчера, 13:42
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко оштрафован по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

Команда «Урал» задержалась перед выходом второй тайм на 2 минуты. Штраф 20 тысяч рублей. Гончаренко оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за техзону в четвёртый раз за сезон.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:59
Доброго Здоровья Сп62!
Наказывают за неявку на флэш-интервью и на послематчевую пресс конференцию, а за молчание на них не наказывают, вроде так.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:50
Странно, что за немое интервью не наказали.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:50, ред.
КДК явно не равнодушен к Виктору Михайловичу, после каждого тура выписывают ему денежные штрафы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:50, ред.
По 10 штук за минуту Урал и 50 штук (как рецидивиста) Ганчаренко за выход из тех. зоны.
Интересно накажут ли запасных игроков ЦСКА за празднования гола на футбольном поле во время матча?
Ранее Марио и Дзюбу за подобное наказали, теперь же наказанных должно быть намного больше.
Второй гол ЦСКА, Гайич побежал к бровке и ему навстречу выбежало более пяти запасных на поле и именно они первые устроили поздравительную толпу, а потом уже игроки, которые были на поле подбежали.
Или фемида КДК не слепая и наказывает выборочно по заявкам?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
КДК , это как инструмент для премиальных всего чиновничьего аппарата РФС !)
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