В Италии судью дисквалифицировали из-за того, что не пожал руку помощнице

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вчера, 21:49

Итальянский арбитр дисквалифицирован на один матч Серии А по причине того, что не пожал руку своей помощнице Франческе Ди Монте.

Перед началом игры между «Лечче» и «Сассуоло» судья не отреагировал на протянутую ассистентом руку, но совершил рукопожатие с капитаном «Лечче» . Ди Монте в ответ на это улыбнулась и покачала головой.

Отмечается, что Сакки также получил словесный нагоняй в связи с неловкой ситуацией.