В Италии судью дисквалифицировали из-за того, что не пожал руку помощнице

Итальянский арбитр Юан Лука Сакки дисквалифицирован на один матч Серии А по причине того, что не пожал руку своей помощнице Франческе Ди Монте.
Перед началом игры между «Лечче» и «Сассуоло» судья не отреагировал на протянутую ассистентом руку, но совершил рукопожатие с капитаном «Лечче» Габриэлем Стрефеццой. Ди Монте в ответ на это улыбнулась и покачала головой.
Отмечается, что Сакки также получил словесный нагоняй в связи с неловкой ситуацией.
Редкий случай когда фамилия полностью отображает характер....
Редкий случай когда фамилия полностью отображает характер....