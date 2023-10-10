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В Италии судью дисквалифицировали из-за того, что не пожал руку помощнице

вчера, 21:49
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Итальянский арбитр Юан Лука Сакки дисквалифицирован на один матч Серии А по причине того, что не пожал руку своей помощнице Франческе Ди Монте.

Перед началом игры между «Лечче» и «Сассуоло» судья не отреагировал на протянутую ассистентом руку, но совершил рукопожатие с капитаном «Лечче» Габриэлем Стрефеццой. Ди Монте в ответ на это улыбнулась и покачала головой.

Отмечается, что Сакки также получил словесный нагоняй в связи с неловкой ситуацией.

В Италии судью дисквалифицировали из-за того, что не пожал руку помощнице В Италии судью дисквалифицировали из-за того, что не пожал руку помощнице

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 00:46
Ему просто в голову не пришло, зачем здороваться, если они только утром расстались...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:09
Дисквалификация на один матч лучше, чем уголовное дело. Все правильно рассудил арбитр.
xk7npb99vpv6
xk7npb99vpv6
вчера в 23:25
Ага, пожмёшь. Нашли дурака!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:49
Эх Сакки....
Редкий случай когда фамилия полностью отображает характер....
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
А если б пожал могли обвинить в домогательстве ( все прекрасно помнят поцелуй Рубалеса) - вот и приходится им выкручиваться кто как умеет...)))
Futurista
Futurista
вчера в 22:04
Пожал бы сказали домогательство...вилы короче....что так что эдак)...
7yhr7kb3awvb
7yhr7kb3awvb
вчера в 21:55
Не соблюдает правила, значит наказание заслуженно
Гость
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