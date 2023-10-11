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В УЕФА заявили, что вопрос о снятии дисквалификации с России зашёл в тупик

вчера, 08:47

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон объяснил, почему организация отменила свое же решение о допуске российских юношеских сборных к международным турнирам.

Около 10 дней назад исполком УЕФА обратился к администрации УЕФА с просьбой определить в соответствии с детской конвенцией УЕФА, есть ли основания по-разному относиться к детям и молодежи. Мы тогда объявили, что, когда будет рассмотрение дела, мы представим свою точку зрения, и в этом случае я бы сегодня представил шведскую, но теперь посыл администрации УЕФА стал таким, что приветствовать российские команды нецелесообразно, проведенное там расследование показало, что это невозможно. То есть данный пункт просто был снят с повестки дня без какого бы то ни было обсуждения. Вопрос о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью зашел в тупик.

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