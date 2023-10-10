РФС отстранил от футбола двух игроков

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вчера, 21:59

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил двух игроков от футбола.

Речь идёт о полузащитнике «Электрона» , которого дисквалифицировали на 2 года, при этом 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, будут считаться реальным наказанием, а 18 месяцев — условной спортивной санкцией.

На 10 лет отстранён вратарь , ныне выступающий за парагвайский клуб «Атира». В его случае 5 лет, начиная с момента вынесения решения, будут реальным сроком, а 5 лет — условным.