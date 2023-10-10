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РФС отстранил от футбола двух игроков

вчера, 21:59

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил двух игроков от футбола.

Речь идёт о полузащитнике «Электрона» Егоре Чеснокове, которого дисквалифицировали на 2 года, при этом 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, будут считаться реальным наказанием, а 18 месяцев — условной спортивной санкцией.

На 10 лет отстранён вратарь Роман Клюкин, ныне выступающий за парагвайский клуб «Атира». В его случае 5 лет, начиная с момента вынесения решения, будут реальным сроком, а 5 лет — условным.

Оба футболиста нарушили статью 18 регламента РФС по этике («Участие в футбольном тотализаторе и азартных играх»), а также статью 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Права и обязанности спортсменов»).

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 13:12
Футболисты, которые делают ставки, потенциально причастны к сдаче матча. Вратарь вполне мог ставить против своей команды и специально пропускать. Наказание для таких футболистов, более чем адекватное.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:11, ред.
С чего бы это судам выносить подобные решения? Пожалей судопроизводство районных судов, там и так архивы переполнены делами, как условный Вася задолжал Мегафону 183 рубля.
Да и на основании какого кодекса суд будет выносить решение по этому делу? Футболисты нарушили внутренний регламент РФС, соответственно только РФС может накладывать санкции на всех, кто находится под ее эгидой.

Любая компания имеет право на внутреннее расследование и вынесение санкций в отношении своих работников. Так что все в рамках правового поля.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 13:01
Протон, ты явно не вкуриваешь этот момент. У комитета нет полномочий решать нарушил игрок ФЗ или нет. И второй момент, комитет может отстранить на два года максимум. Отстранение на срок более двух лет, это беспредел в чистом виде.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:20, ред.
Ага...ага..., а Дюков с мордами из РФС, назначая ежегодно Зенита чемпионом, не играют на тотализаторе, - у них работа такая. (
INGUSH
INGUSH
сегодня в 09:45
Видимо , не делились с РФС )) В россии во всю рекламируют винлайн, 1х и смеют кого-то обвинять!? Нашли крайних!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:22
этот комитет делает вид в бурной своей деятельности и пригодности
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:04
Решение РФС распространяется на Южную Америку?
adekvat
adekvat
сегодня в 04:19
Парагвай как его туда занесло, может он там клуб себе купил на выиграные деньги.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
Кто эти люди?
Не видел и не слышал о них.
Зачем нам эта история?
Особенно о Парагвае...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 03:16
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:59
    А парень из Парагвая будет спрашивать у РФС? Мне кажется, что ему наплевать на РФС и его решение.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 23:07
    ОН даже с досады выпустил по кондорам три магазина патронов М-16.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 23:06
    А за что,уже и не важно знать? А то,что только в непонятных клубах нижайшего уровня гнездятся самые злостные нарушители чего-то,я уже давно понял.Но если ты прорвался на уровень ФНЛ и выше,то нравственен и чист перед футбольными законами.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:42
    Совершенно не согласен с этим.

    Отстранением игроков и вынесением наказаний должен у нас заниматься только суд, то есть что, чиновники РФС, когда угодно, могут отстранить любых игроков, и презумпция невиновности им не писана?

    И, главное, игрок отстранён на 10 лет (!!!), беспрецедентное решение почти в мировой практике, потому что в Англии столько не дают.

    И, самое главное, РФС - не судебный орган, т.е. он не может формально доказать причастность игроков к ставкам. Мне крайне непонятно такое решение именно от РФС.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:14
    Вот парень выступающий за парагвайский клуб - расстроился...)
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