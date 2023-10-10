РФС отстранил от футбола двух игроков

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил двух игроков от футбола.
Речь идёт о полузащитнике «Электрона» Егоре Чеснокове, которого дисквалифицировали на 2 года, при этом 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, будут считаться реальным наказанием, а 18 месяцев — условной спортивной санкцией.
На 10 лет отстранён вратарь Роман Клюкин, ныне выступающий за парагвайский клуб «Атира». В его случае 5 лет, начиная с момента вынесения решения, будут реальным сроком, а 5 лет — условным.
Оба футболиста нарушили статью 18 регламента РФС по этике («Участие в футбольном тотализаторе и азартных играх»), а также статью 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Права и обязанности спортсменов»).
Да и на основании какого кодекса суд будет выносить решение по этому делу? Футболисты нарушили внутренний регламент РФС, соответственно только РФС может накладывать санкции на всех, кто находится под ее эгидой.
Любая компания имеет право на внутреннее расследование и вынесение санкций в отношении своих работников. Так что все в рамках правового поля.
Да и на основании какого кодекса суд будет выносить решение по этому делу? Футболисты нарушили внутренний регламент РФС, соответственно только РФС может накладывать санкции на всех, кто находится под ее эгидой.
Любая компания имеет право на внутреннее расследование и вынесение санкций в отношении своих работников. Так что все в рамках правового поля.
Не видел и не слышал о них.
Зачем нам эта история?
Особенно о Парагвае...
Не видел и не слышал о них.
Зачем нам эта история?
Особенно о Парагвае...
Вы пишите, что отстранением игроков и вынесением наказании должен заниматься только суд, но дальше возмущаетесь, что даже в Англии столько не дают.
Так почему в Англии, в Европе, да и во всём мире подобные санкции применяют федерации футбола, а у нас в России это должен делать только суд, сразу начинаются крики о нарушении прав человека.
А где и самое главное когда был суд где вынесли решение отстранить Россию от всех соревновании?
Где ваша презумпция невиновности и вообще, что к примеру такое нарушила молодёжная женская сборная, что её отстранили от всех соревновании? А другие сборные?
Где крики, что только суд должен выносить подобные решения, где ваши права человека, где презумпция невиновности? Где?
Так, что подобные санкции всегда выносит тот орган, который ответственен за проведения соревновании.
Если отстраненный не согласен с этим мнением, то он может подать апелляцию, а потом уже в спортивный и гражданский суд.
Кстати хочу дать вам совет читать статью полностью или о том, что был нарушен регламент РФС и согласно этому игроки и были отстранены вам не выгодно упоминать!!!
Для вас я продублирую самую важную часть этой новости
Оба футболиста нарушили статью 18 регламента РФС по этике («Участие в футбольном тотализаторе и азартных играх»), а также статью 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Права и обязанности спортсменов»).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362736/chesnokov-egor-atira 11.10.2023
Вы пишите, что отстранением игроков и вынесением наказании должен заниматься только суд, но дальше возмущаетесь, что даже в Англии столько не дают.
Так почему в Англии, в Европе, да и во всём мире подобные санкции применяют федерации футбола, а у нас в России это должен делать только суд, сразу начинаются крики о нарушении прав человека.
А где и самое главное когда был суд где вынесли решение отстранить Россию от всех соревновании?
Где ваша презумпция невиновности и вообще, что к примеру такое нарушила молодёжная женская сборная, что её отстранили от всех соревновании? А другие сборные?
Где крики, что только суд должен выносить подобные решения, где ваши права человека, где презумпция невиновности? Где?
Так, что подобные санкции всегда выносит тот орган, который ответственен за проведения соревновании.
Если отстраненный не согласен с этим мнением, то он может подать апелляцию, а потом уже в спортивный и гражданский суд.
Кстати хочу дать вам совет читать статью полностью или о том, что был нарушен регламент РФС и согласно этому игроки и были отстранены вам не выгодно упоминать!!!
Для вас я продублирую самую важную часть этой новости
Оба футболиста нарушили статью 18 регламента РФС по этике («Участие в футбольном тотализаторе и азартных играх»), а также статью 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Права и обязанности спортсменов»).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1362736/chesnokov-egor-atira 11.10.2023
Отстранением игроков и вынесением наказаний должен у нас заниматься только суд, то есть что, чиновники РФС, когда угодно, могут отстранить любых игроков, и презумпция невиновности им не писана?
И, главное, игрок отстранён на 10 лет (!!!), беспрецедентное решение почти в мировой практике, потому что в Англии столько не дают.
И, самое главное, РФС - не судебный орган, т.е. он не может формально доказать причастность игроков к ставкам. Мне крайне непонятно такое решение именно от РФС.
Отстранением игроков и вынесением наказаний должен у нас заниматься только суд, то есть что, чиновники РФС, когда угодно, могут отстранить любых игроков, и презумпция невиновности им не писана?
И, главное, игрок отстранён на 10 лет (!!!), беспрецедентное решение почти в мировой практике, потому что в Англии столько не дают.
И, самое главное, РФС - не судебный орган, т.е. он не может формально доказать причастность игроков к ставкам. Мне крайне непонятно такое решение именно от РФС.