Стало известно условие, при котором «Барселона» готова арендовать Санчо

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
По данным источника, каталонский клуб следит за ситуацией вокруг игрока после его конфликта с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом. Однако «сине-гранатовые» не будут оформлять переход англичанина в январе.
«Барселона» готова арендовать Санчо летом 2024 года, если полузащитник пойдёт на сокращение заработной платы.
Тут уж не знаешь что хуже: сидеть на лавке, либо реально позориться с игроками на поле... под командованием Хага.
Что до Барселоны ..., да , порой Хави тупит не по дЭцки, но однозначно поумнее голландца будет... и уж точно найдёт куда и с кем в упряжку воткнуть талантливого англичанина.
Тут уж не знаешь что хуже: сидеть на лавке, либо реально позориться с игроками на поле... под командованием Хага.
Что до Барселоны ..., да , порой Хави тупит не по дЭцки, но однозначно поумнее голландца будет... и уж точно найдёт куда и с кем в упряжку воткнуть талантливого англичанина.
Санчо не только у Тена Хага не блещет и скамейку полирует его и Сульшер туда усаживал, так как провалился он полностью. И вообще зачем нужно было отпускать Фати, чтобы рассчитывать на него. Да и в академии небось есть свои игры чтобы расчитывать на не дешевого британца.
Санчо не только у Тена Хага не блещет и скамейку полирует его и Сульшер туда усаживал, так как провалился он полностью. И вообще зачем нужно было отпускать Фати, чтобы рассчитывать на него. Да и в академии небось есть свои игры чтобы расчитывать на не дешевого британца.