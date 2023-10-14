Стало известно условие, при котором «Барселона» готова арендовать Санчо

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вчера, 19:16

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

По данным источника, каталонский клуб следит за ситуацией вокруг игрока после его конфликта с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом. Однако «сине-гранатовые» не будут оформлять переход англичанина в январе.

«Барселона» готова арендовать Санчо летом 2024 года, если полузащитник пойдёт на сокращение заработной платы.