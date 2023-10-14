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Стало известно условие, при котором «Барселона» готова арендовать Санчо

вчера, 19:16

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

По данным источника, каталонский клуб следит за ситуацией вокруг игрока после его конфликта с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом. Однако «сине-гранатовые» не будут оформлять переход англичанина в январе.

«Барселона» готова арендовать Санчо летом 2024 года, если полузащитник пойдёт на сокращение заработной платы.

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Все комментарии
Федя Голицын
Федя Голицын ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 07:39
Вот ,именно,как попал ...мю до Санчо ,как до Луны . Санчо очень талантлив . Сульшер )))) не смешите мои кеды . Где он??? Где не вижу ....
FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:10
на месте Барселоны надо умолять его перейти к ним как раз
это несомненное усиление что может заиграть у них
ssspartak
ssspartak ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:33
Но факт,то, что он станет играть
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:23
Не факт что он станет играть лучше после увольнения главного тренера.
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:21
Санчо переоцененный футболист, не понимаю вообще как он попал в МЮ, особенно после того как похоронил Англию в серии пенальти, и как он в поле зрения Барсы попал не понятно видимо у него агент слишком шустрый, и намного эффективнее и талантливее своего игрока, раз опять его втихивает ТОП клубу.

Санчо не только у Тена Хага не блещет и скамейку полирует его и Сульшер туда усаживал, так как провалился он полностью. И вообще зачем нужно было отпускать Фати, чтобы рассчитывать на него. Да и в академии небось есть свои игры чтобы расчитывать на не дешевого британца.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:20
Возможно недовольство вызвано тем как "жрёт".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
А причём тут жрёт/ не жрёт ?
Тут уж не знаешь что хуже: сидеть на лавке, либо реально позориться с игроками на поле... под командованием Хага.

Что до Барселоны ..., да , порой Хави тупит не по дЭцки, но однозначно поумнее голландца будет... и уж точно найдёт куда и с кем в упряжку воткнуть талантливого англичанина.
DXTK
DXTK
вчера в 19:58
Нужен этот скамеечник барселоне, жрет Санчо много а толку мало, даже пенальти бить не умеет, будто всяких коутинь дембелей и гризманнов не хватило.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:36
Если тен Хага уволят, то конфликт самоустранится, а Санчо еще и останется в команде. МЮ не блещет.
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